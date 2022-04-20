英國地方法院裁決：允許維基解密創辦人亞桑傑引渡到美國受審，175年刑期指控恐被關到死

英國威斯敏斯特地方法院週三（20日）發布正式命令，允許將維基解密網站（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國，以公開伊拉克和阿富汗戰爭相關的機密文件審判，亞桑傑的支持者 稱這項裁決是「英國民主和法治消亡的一天」， 認為亞桑傑如果被送到美國，會在監獄裡悲傷地死去。

今日7分鐘的聽證會上，關押在倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄的亞桑傑 身穿夾克、打著領帶，透過視訊出現，他唯一開口說話只是為了確認他的姓名和出生日期。 負責此案的首席法官戈德斯普林（Paul Goldspring）發布了引渡令，他告訴亞桑傑：「用外行的話來說，我有義務將你的案子提交給（美國）國務卿做出決定。」

這項裁決現在交由英國內政大臣巴特爾（Priti Patel），最晚將於5月18日做出決定。亞桑傑目前背負18項指控（17項間諜罪、1項濫用電腦罪）遭美國通緝，如果罪名確定，恐面臨最高175年的刑期。亞桑傑的律師表示，將就美國的量刑和條件向內政大臣提出「嚴肅意見」 。

50歲的亞桑傑出生於澳洲，2006年他與一群志同道合的人創立了「維基解密」，並在2010年釋出了數十萬份敏感的機密文件， 包括公開 有關伊拉克和阿富汗戰爭的機密文件，揭露美軍虐囚、濫殺平民以及秘密軍事行動等相關資訊，受到倡議透明組織和反戰人士的稱讚。

亞桑傑於2010年12月在英國被捕，被捕的原因是涉嫌在瑞典犯下性騷擾，亞桑傑在2012年6月向厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，自此之後在該大使館生活長達7年，直到2019年因厄瓜多取消對他的難民庇護，亞桑傑在英國倫敦的厄國大使館內遭逮捕，此後就一直待在倫敦的貝爾馬什監獄裡，包括今年3月在監獄中舉行婚禮。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 亞桑傑的妻子莫里斯（Stella Moris）今年3月於獄中完成婚禮後，站在結婚蛋糕旁接受眾人祝福。

在之前的審判中，一名英國地方法院法官最初拒絕美國的引渡請求，理由是 亞桑傑 如果被關押在美國嚴酷的監獄條件下很可能會自殺。 美國當局後來保證 亞桑傑 不會面臨他的律師所說的嚴厲對待，而在去年12月，高等法院推翻了下級法院的裁決，稱美國的承諾足以保證 亞桑傑 受到人道待遇。

國際特赦組織（Amnesty）痛批英國法院今日的裁決，雖然美國保證亞桑傑能受到公平的處置，但這類保證可能隨時被撤銷，不只將亞桑奇置於極大的危險中，也嚴重威脅新聞自由：

亞桑傑的引渡將對新聞自由和公眾輿論造成毀滅性後果，公眾有權知道政府在做什麼。 傳播具公共利益的新聞是新聞自由的基石。 引渡朱利安・ 亞桑傑，讓他 面對發布機密訊息的間諜指控將開創危險先例，讓世界各地的記者都望而卻步。

No journalist or publisher is safe until Julian Assange is free #FreeAssangeNOW https://t.co/2quvAtQXKr pic.twitter.com/EG4jcmjZeP — WikiLeaks (@wikileaks) April 20, 2022

委內瑞拉記者格拉特羅爾（ Carolina Graterol）稱英國法院的裁決是「英國民主和法治消亡的一天」。「 法官在簽署引渡請求時所採取的立場......是對正義的嘲弄，」她告訴《法新社》，

我認為如果他被送去（美國），他會在監獄裡悲傷地死去。

前英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也痛批，法院允許將亞桑傑送到美國面對175年監禁的決定令人失望， 帕特爾（內政部長）現在有一個選擇：支持新聞和民主，或者判處一個揭露反恐戰爭真相的人無期徒刑。

The magistrates’ decision to order the extradition of Julian Assange to the US to face 175 years in prison is disappointing.



Priti Patel will now have a choice: to stand up for journalism and democracy, or sentence a man to life for exposing the truth about the War on Terror. pic.twitter.com/ORQkLJrrJL — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 20, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元