英國地方法院裁決：允許維基解密創辦人亞桑傑引渡到美國受審，175年刑期指控恐被關到死
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外界痛批，英國地方法院允許將亞桑傑送到美國受審的決定令人失望，也嚴重影響新聞自由，這項裁決現在交由英國內政大臣巴特爾，最晚將於5月18日做出決定。
英國威斯敏斯特地方法院週三（20日）發布正式命令，允許將維基解密網站（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國，以公開伊拉克和阿富汗戰爭相關的機密文件審判，亞桑傑的支持者稱這項裁決是「英國民主和法治消亡的一天」，認為亞桑傑如果被送到美國，會在監獄裡悲傷地死去。
今日7分鐘的聽證會上，關押在倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄的亞桑傑身穿夾克、打著領帶，透過視訊出現，他唯一開口說話只是為了確認他的姓名和出生日期。負責此案的首席法官戈德斯普林（Paul Goldspring）發布了引渡令，他告訴亞桑傑：「用外行的話來說，我有義務將你的案子提交給（美國）國務卿做出決定。」
這項裁決現在交由英國內政大臣巴特爾（Priti Patel），最晚將於5月18日做出決定。亞桑傑目前背負18項指控（17項間諜罪、1項濫用電腦罪）遭美國通緝，如果罪名確定，恐面臨最高175年的刑期。亞桑傑的律師表示，將就美國的量刑和條件向內政大臣提出「嚴肅意見」。
50歲的亞桑傑出生於澳洲，2006年他與一群志同道合的人創立了「維基解密」，並在2010年釋出了數十萬份敏感的機密文件，包括公開有關伊拉克和阿富汗戰爭的機密文件，揭露美軍虐囚、濫殺平民以及秘密軍事行動等相關資訊，受到倡議透明組織和反戰人士的稱讚。
亞桑傑於2010年12月在英國被捕，被捕的原因是涉嫌在瑞典犯下性騷擾，亞桑傑在2012年6月向厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，自此之後在該大使館生活長達7年，直到2019年因厄瓜多取消對他的難民庇護，亞桑傑在英國倫敦的厄國大使館內遭逮捕，此後就一直待在倫敦的貝爾馬什監獄裡，包括今年3月在監獄中舉行婚禮。
在之前的審判中，一名英國地方法院法官最初拒絕美國的引渡請求，理由是亞桑傑如果被關押在美國嚴酷的監獄條件下很可能會自殺。美國當局後來保證亞桑傑不會面臨他的律師所說的嚴厲對待，而在去年12月，高等法院推翻了下級法院的裁決，稱美國的承諾足以保證亞桑傑受到人道待遇。
國際特赦組織（Amnesty）痛批英國法院今日的裁決，雖然美國保證亞桑傑能受到公平的處置，但這類保證可能隨時被撤銷，不只將亞桑奇置於極大的危險中，也嚴重威脅新聞自由：
亞桑傑的引渡將對新聞自由和公眾輿論造成毀滅性後果，公眾有權知道政府在做什麼。傳播具公共利益的新聞是新聞自由的基石。引渡朱利安・亞桑傑，讓他面對發布機密訊息的間諜指控將開創危險先例，讓世界各地的記者都望而卻步。
委內瑞拉記者格拉特羅爾（Carolina Graterol）稱英國法院的裁決是「英國民主和法治消亡的一天」。「法官在簽署引渡請求時所採取的立場......是對正義的嘲弄，」她告訴《法新社》，
我認為如果他被送去（美國），他會在監獄裡悲傷地死去。
前英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也痛批，法院允許將亞桑傑送到美國面對175年監禁的決定令人失望，帕特爾（內政部長）現在有一個選擇：支持新聞和民主，或者判處一個揭露反恐戰爭真相的人無期徒刑。
新聞來源
- UK court approves extradition of Julian Assange to US（衛報）
- UK court formally issues order to extradite WikiLeaks founder Assange to US（法新社）
- Judge sends Assange extradition decision to UK government（美聯社）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元