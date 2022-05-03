《極度韌性》：如何抗拒想要放棄的衝動？請問問自己這五個直搗核心的問題

文：戴蒙．札哈里斯（Damon Zahariades）

如何抗拒想要放棄的衝動？

讓我們來快速總結一下：我們剛才探討過意志力和動機的議題，各位也明白意志力與動機的運作方式，以及這兩者不可靠的緣由；我們也談到了自律，各位已了解到培養出「自律」的習慣後，能進一步提升自己的心理韌性（文中還有附上一些養成「自律」習慣的祕訣）。

而在這個章節中，我們會將上述的概念整理成一個完整的結論。

培養強大的心理韌性，旨在提升你我處理生活中的挫折與挑戰的能力。具備強大心理韌性的人不會輕言放棄；當事態發展不如己意時，心理韌性能讓你我堅持不懈、管理好自己的情緒。

面對人生重大的逆境與挑戰時，強健的心理韌性以及不願向失敗與絕望低頭的決心，是挺過重重難關的關鍵要素。舉例來說，在我們失業、離婚或是面臨親友逝去時，強大的心理韌性及不願向失敗低頭的決心，能幫我們渡過人生的低潮。除此之外，還能幫我們挺過一件件日常生活中的鳥事——其實正是透過這些沒那麼沉重，但又煩人的鳥事，才讓我們有機會每天鍛鍊自己的心理韌性，讓心理韌性愈來愈強大。

舉個例子來說，假設你想要維持健康飲食習慣；但有一天不知怎的，你對垃圾食物的口腹之欲熊熊燃起，於是乎整個下午都在狂吃甜甜圈、冰淇淋和巧克力。飽食一頓後，你一定會對自己很失望。你的內在自我批判會慫恿你放棄健康飲食原則，會試圖讓你以為自己就是缺乏維持健康飲食的決心。但如果各位的心理韌性夠強大，你會拒絕放棄！你會告訴自己：不小心放縱飲食一天，其實只是個暫時的挫折，明天再恢復健康飲食就行了！

我們每天都會碰到這些小小的不順遂：在職場、家裡、出門辦事時，以及和朋友、家人相處的時候，難免有些小挫折。在日常生活中，你我會碰到這些煩人但又沒那麼沉重的挑戰，而這時心理韌性便能幫助我們度過難關。

接著就讓我們來細細探究那些想要放棄的理由。

五種最常見的放棄理由

我們都不喜歡當個半途而廢的人，但大部分的人都曾在人生某個時刻面臨重重難關，進而放棄一些自己的目標。當時的我們就這麼放棄了，不願繼續堅持下去。

有一個問題非常重要：為何當時會放棄呢？只要我們能找出放棄的理由，便能以更好的方式應對它。我們可以調整自己的心態、培養更好的習慣與常規，日後在面臨人生的挑戰時，便能化繁為簡、少走些從前的冤枉路，讓自己更能繼續堅持走下去。

以下是五種碰到挫折時、一般人之所以放棄的理由。

理由一：自己並非真的想要完成某項目標

你曾經設定一個對自己來說其實無足輕重的目標嗎？當時的你可能不怎麼把它當一回事。

我個人倒是常這樣，類似的經驗實在族繁不及備載。因為這些目標對我來說真的不怎麼重要，所以只要卡關第一次，我就會放棄。當我們不是打從心裡真的想要完成某些目標時，就會像這樣，一卡關就原地放棄。

說這些話並不是要各位全心全意投入每個設定好的目標。我反而希望各位一旦發現當初的目標與自己更長遠的夢想不再一致時，就應該拋開它。但若在面臨挫折時，你仍想堅持自己的目標，務必得確認堅持後的成果真的你想要的。你必須願意一肩扛起責任、為自己的目標與抱負負責。

理由二：我們習於向誘惑俯首稱臣

我們會培養出好習慣，也會培養出一些壞習慣。屈服於自己的欲望便是一大壞習慣。愈常任憑誘惑與欲望左右，這個壞習慣就會愈來愈根深柢固；日後一碰到挫折的挑戰時，我們便會愈快俯首稱臣，半途而廢。

舉例來說，如果各位想要試著養成健康的飲食習慣（又有誰不想呢？），一定有過被垃圾食物誘惑的經驗。也許你會在心中替自己破戒吃零食的行為找藉口（比方說：「只嚐一口又不會少一塊肉！」）但問題就在於，大腦會悄悄慫恿我們一而再，再而三地屈服於垃圾食物的誘惑之下。如此一來，就是在訓練自己的大腦在面對誘惑時投降！

但若我們能一次又一次努力抗拒誘惑，便是在訓練大腦學會忍受當下暫時的不適感。日後當誘惑又逼近你我時，便不會輕言放棄。

理由三：我們很容易分心

我們的大腦總是在尋找一條更好走的路。其實這也滿合理的，若想要完成夢想，你我又為何要投注過多的心力呢？我們又為何要忍受過多的壓力呢？簡而言之，若無必要，為何得承受重重的苦難與不適呢？

有這樣的想法其實很正常。所以當我們碰到挫折時，大腦會馬上想挑阻礙較少的路走。但問題是，我們身邊有無數會令人分心的事物，這些事物就像一條條比較好走的路；如社群媒體、Netflix、手機，和其他各式各樣的嗜好都會讓我們分心。我們甚至會轉而設定較簡單的目標。

一旦分心，在面臨種種困難與挑戰時，便很容易放棄原先的任務與計畫，轉而找些比較容易、沒那麼麻煩和複雜的事情來做。

幸好我們可以訓練自己學會忽視那些令人分心的事物——就像培養任何一個好習慣一樣，這需要時間的累積。

理由四：不清楚堅持不懈能帶來哪些美好的收穫

我們做的每件事都是有目的的。我們努力打拼，希望達成某項特定的目標，因為成功後的收穫對我們來說非常重要。

舉例來說，在大學時為了拿到好成績，我們會認真唸書，因為我們知道若能以優異成績畢業，將來的工作出路前景可期；我們能抗拒垃圾食物的誘惑，是因為我們清楚健康的飲食習慣能幫助減重、讓人更有活力；我們願意投注自己的時間、心力與情感在某些值得珍惜的情誼上，是因為我們希望這些情誼能長長久久。