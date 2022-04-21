【關鍵眼中盯】台灣人該感謝烏克蘭，讓習近平開始擔心「今日莫斯科，明日北上廣深」

俄烏戰爭開打後，從媒體到不同立場的人，都在支持與反對烏克蘭之間轉換，有人倡議、有人捐款、有人說風涼話，也有人批評烏克蘭過去友中的往事。這些說法也多不與藍綠統獨扣連，而是隨著新的事件和風向，不斷轉彎。

但在跟風與意識形態之外，我認為，全台灣人都應該感謝堅決死守家園到現在的烏克蘭人——因為他們的犧牲，才讓台灣的安全隨之延長。

俄羅斯攻烏所受的經濟制裁，都可能發生在中共身上

誰都知道——不管他們實際做不做得到——中共攻台的想法一直存在，從那些紅將領的信口開河到美方情報，都構成我們購買更多防身武器的理由。

當然，有威脅就會有兵推，美軍救或不救、中共如何封鎖、會不會上升成區域衝突等等都有人討論，而各種可能性中，很多人從小聽到大的一個情境就是「中共一出兵，台灣就會投降崩離」。

事實上，這也是普亭決定侵略烏克蘭之初的如意算盤：我大俄羅斯全球軍力排名第二，打一個第22的烏克蘭，誰敢戰？誰能擋得住我？

但普亭沒算到的是，侵入的俄軍在第一時間就遭到烏軍頑強反抗，而且從2月24日俄軍越過邊界的那一天開始，歐美國家就開始規劃進行制裁，兩天後斷了大部分俄羅斯銀行的SWIFT系統，之後企業陸續撤離、撤資，許多國家也開始針對境內的俄羅斯財閥進行制裁。

到了2月底，盧布兌美元滙率下跌近30%，俄羅斯指數和2月中相比最低跌到剩一半，首都莫斯科可能要有20萬人失業。至今西方制裁仍持續加重，首都基輔又久攻不下，高級將領還接連被殲滅，俄軍只好把戰場逐漸轉移回東方，普亭的如意算盤搞到難以收尾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這些畫面，都看在習近平與中國的統治階層眼裡。

今日情勢下中共犯台，真有助習近平在二十大前立威嗎？

想想看，如果宣布開戰後台灣沒有立刻投降，在易守難攻的沿岸多耽擱一兩天，北京政府禁不禁得起制裁下A股腰斬、北上廣深失業率狂飆的壓力？看看上海2500萬居民在封控之下，「滬獨」已逐漸從玩笑話認真了起來。

不僅如此，台灣還有個烏克蘭所沒有、老國民黨設計的防護罩，那就是後備役制度。

長期研究台海軍事的華府智庫研究員易思安（Ian Easton）很早就提過後備軍人對台灣國防的重要性。後備軍人不僅是一個兵力數字而已，更表示台海開戰時上戰場的除了職業軍人，更多死傷可能會是大家的爸爸老公男友兒子孫子。

不要忘記，在2020年民調中，表示「願意為國家而戰」的烏克蘭人，比台灣願意的比例還低。倘若解放軍真將這些本質是平民的人當敵人打，那些覺得「打過來就算了」的人今天說得再輕鬆，一旦聽見親人戰死消息時的反應，就算共軍真能打下台灣，也不可能成為順民，難治而後患無窮。

同時，台灣的人口密度又比烏克蘭更高，全面進攻必然傷及平民，在這樣的背景下，解放軍若還想硬打，就只剩下留島不留人不留台積電一途，但拿下這樣的台灣又有什麼意義？和國際制裁的傷害下相比，又真有助於習近平的統治威信？

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借緊張局勢重建美中經貿合作，或許才是習近平的最有利解

普亭在歐亞交會之處騎熊難下之際，如果習近平思考還清晰，他最該做的就是裝乖，開始和美國示好，藉此軟化川普時代美中貿易戰的積怨、重新展開貿易合作，這才是中共二十大之前減緩國內經濟壓力最好的方式，也才能奠定他長期統治的最穩定基礎。

而從很多跡象來看，中南海當局都是在這樣做。當然，美中和樂融融之下失去塞子身分的台灣，在國際舞台上會有什麼影響，又是需要另個專文論述的故事了。

然而在那之前，單是為了烏克蘭人們在戰場上展現如此堅忍，間接幫助到他們可能根本不認識的地球另一端的島國台灣，全台灣人都該為每個受災和戰亡的烏克蘭人民軍士們，抱持重於泰山的尊敬——他們守下基輔的同時，也保護了台灣。

對權力鬥爭之外的老百姓來說，和平就是最好的狀態，我們不該允許任何政黨或政客靠宣揚戰爭得益，在各種氣餒的言語間更不該妄自菲薄。政治上盡力避免戰爭發生，軍事上做足最好的因應準備，才是無論世局如何變化，守護我們家園和家人的最佳辦法。

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核稿編輯：翁世航