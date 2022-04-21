號稱地表最強的俄羅斯洲際導彈「薩爾馬特」試射成功，普亭這時大秀肌肉要給誰看？

俄羅斯國防部20日宣布，已經完成了「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈的試射任務，成功降落在降落遠東地區的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）指定區域。俄羅斯總統普亭表示，這將讓那些試圖威脅俄羅斯的人「三思而後行」。雖然大動作試射飛彈，但有報導指出，普亭出兵烏克蘭8週後，克里姆林宮現在有越來越多的高級官員正在質疑他的決定。

俄羅斯當地時間下午3點12分，一枚「薩爾馬特」導彈從西北部的普列謝茨克國家試驗場（Plesetsk State Test Cosmodrome），射向堪察加半島的庫拉試驗場（Kura test site），根據俄羅斯國防部，洲際飛彈飛越近6000公里的距離後降落在指定區域，俄羅斯國防部稱「 薩爾馬特導彈是世界上威力最大、目標破壞範圍最遠的導彈，將顯著提高我國核戰力」。

Russia says it carried out a test-launch of its Sarmat intercontinental ballistic missile, a new addition to its nuclear arsenal. Vladimir Putin congratulated the military on the successful launch. https://t.co/5UtqHrqKW1 pic.twitter.com/ySWNKGiJlC — ABC News (@ABC) April 20, 2022

薩爾馬特是一種能夠攜帶核彈頭的洲際彈道導彈，重達200噸，每枚導彈上可以安裝10枚或更多的核彈頭。俄羅斯國防部表示，薩爾馬特導彈完成測試後，將部署到俄軍戰略導彈部隊，取代前蘇聯時間的SS-18撒旦（Satan）洲際彈道導彈。

俄羅斯總統普亭透過視訊祝賀俄軍試射成功，稱薩爾馬特的戰略性和技術，能夠突破所有 反導彈系統：「世界上沒有類似它的導彈，而且在很長一段時間內也不會出現」，普亭說 導彈將增強俄羅斯軍隊的戰鬥潛力，並讓 「 那些試圖威脅俄羅斯的人三思而後行」。

美國官員表示，俄羅斯試射導彈之前已經通知美方，美國全程追蹤，五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，此次的試射是例行公事，並不令人意外，美國不認為這次試射導彈會對美國或其盟國構成威脅。 他強調國防部目前仍然專注於俄羅斯在烏克蘭違法無故的侵略行為。

俄羅斯試射薩爾馬特給誰看？

俄羅斯《國防》雜誌主編科羅琴科（Igor Korotchenko）說，導彈試射是向西方發出的一個訊號 - 俄羅斯當局「有能力進行毀滅性的報復，並終結任何侵犯俄羅斯及人民安全的國家」。

不過《路透社》指出，俄羅斯開發薩爾馬特已經多年，普亭在2018年的一次演講中第一次提到薩爾馬特，他當時吹噓說這個新武器將使北約的防禦「完全無用」，因此今日的 試射對西方來說並不意外，但正值俄羅斯在烏克蘭持續8週的戰爭、導致地緣政治極端緊張的時刻。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專精陸戰的研究員沃特林（Jack Watling）認為，此時是烏克蘭戰爭開始8週後，距離5月9日俄羅斯「勝利日」（前蘇聯為紀念戰勝納粹德國的紀念日）閱兵還有不到3週的時間，「試射的時機反映了俄羅斯人希望在勝利日之前展示一些技術成就，特別是當許多技術沒有達到他們想要的結果時」。

《彭博社》報導， 隨著烏克蘭戰爭的軍事損失不斷增加，俄羅斯面臨前所未有的國際孤立，克里姆林宮有越來越多的高級官員正悄悄質疑普亭開戰的決定。

Very interesting scoop by @bpolitics colleagues: A small but increasing number of senior Kremlin insiders are quietly expressing alarm over Putin's decision to go to war in Ukraine. They believe the invasion was a catastrophic mistake. https://t.co/vzx5PRQVl2 — Steve Matthews (@SteveMatthews12) April 20, 2022

十名知情人士（他們所有人都害怕遭到報復不願透露姓名）表示，他們認為這次入侵是一個災難性的錯誤，將使該國倒退數年。他們 認為普亭沒有改變路線的機會，也沒有機會對他提出任何挑戰。他們說，普亭越來越依賴越來越小的決策圈，包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）在內的少數鷹派。

越來越多的高層內部人士開始相信，普廷堅持入侵烏克蘭將使俄羅斯陷入多年的孤立並加劇目前緊張的局勢，將導致其俄羅斯經濟癱瘓、安全受到威脅、全球影響力被削弱。

高級官員試圖向普亭解釋，制裁的影響將是毀滅性的，將抹去普亭在位20年間實現的經濟成長和更好的生活品質，不過 普廷對警告置之不理，稱雖然俄羅斯將付出巨大代價，但西方讓他別無選擇，只能發動戰爭。普亭也公開表示，西方的「經濟閃電戰」已經失敗，俄羅斯的經濟將會重新適應。

他們說，總統仍然相信公眾支持他， 俄羅斯人準備為他偉大的國家願景承受多年的犧牲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯總統普亭3月出席慶祝兼併克里米亞週年活動，官方聲稱現場有近20萬民眾參與。

據知情人士透露，包括俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）在內等人 曾請求辭職，但都被告知他們必須留下來管理經濟影響。那些離開俄羅斯的人則被譴責是「叛徒」。

報導指出，越來越多內部的人擔心，如果這場被普亭視為歷史大業的任務失敗了，可能會如美國情報局所擔心的，他會轉而使用核武。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元