菜鳥社工第一年的震撼教育：被機構青少年群體討厭，體認到「信任」並非自然而然的存在
我們想讓你知道的是
「信任」是對方所贈珍重的禮物，無法強求而得。作者在擔任社工實習的第一年就遭遇案主的不信任甚至排擠，雖然自己滿懷善意的接近對方，但如同不會隨便讓人對自己人生指指點點，案主不會理所當然的需要感激你的存在、全然配合你的建議、願意真實分享自己的困難。
文：郭可盼
在閱讀中一中音樂課事件的各式評論當中，我看到有人有感而發，寫下「被講臺下的人討厭，簡直是所有老師的夢魘。」這樣的心情。
我立刻回想起第一年當社工，在帶青少年寫心得寫作課時，教室裡的青少年直接把筆記本砸回講臺的那一幕。那的確是艱難的一年，但印象也非常深刻，是即使經過十年，仍屢屢想起的一年。
在當社工的經驗裡，在各種服務的過程裡，被個別的服務對象不信任、覺得沒用、甚至討厭的經驗在所難免，但其中有兩次對我來說特別困難，那是我還是個菜鳥社工時，被青少年全體排擠的經驗。
一次是我在安置機構實習，因為耿直（白目）的在團體面前說，必須把某個人的一些談話內容通報社工，後來我被當「告密仔」，遭全體成員排擠。
另一次，是我剛開始在機構內當社工，服務到機構上課的青少年時，大多數案主在機構內待的時間都比我久，當我必須維持各種課程安排、要求生活常規時，因為和班上領頭的學生衝突，進一步引起全班的討厭。
受全體排擠的艱難，在於即使是群體中不討厭你的人，也不好明目張膽的和你說話或靠近，否則會影響自己在團體中的地位。在全體不友善的氛圍下，因為沒有人願意賣面子、配合你，使得你要帶各種團體活動或課程，都會變得非常困難。
被排擠的我，每日生活面臨的常態是無視和嗆聲、活動很難進行、很難叫得動等。但畢竟青少年也不想明目張膽的和社工作對，雖然不喜歡你但也沒有真的想要傷害你，所以不太有攻擊行為。
被排擠的那一年，有傷害也有學習
我被排擠的時間大概將近一學年，那時我常常覺得壓力很大，也忍不住質疑自己，是不是其實不適合當社工？需不需要轉行？不像以前，我總喜歡在公共空間和青少年聊天，當時自己只要能躲就躲在辦公室，要去面對他們時，總是需要自我建設一番。
有幾次，我覺得真的太難了，就躲起來偷偷流淚，想說我自己當青少年的時候，就已經覺得和青少年相處很不容易，怎麼會不自量力的想和青少年工作？我一直以為我是還算有自信的人，但當時我常常覺得自己很笨，變得畏縮又習慣討好，陷入了很深的自我懷疑。
當時的日子，就是一天一天算，到了週五就很快樂，週日要結束，邁向週一時，就覺得緊張。那時候我幫自己設定的目標，就是存活下去，存活下去就算贏。
被排擠時的我，非常依賴同事的支援，當時兩位同組同事都比較資深、案主們也比較信賴和尊重他們。當時，我除了將手上不願意繼續和我合作的案主轉給同事，許多團體活動也依賴著同事幫忙。
例如，同事們有時候扮演黑臉，像是在活動中出現、鎮住場面，讓我可以繼續進行，或是把比較容易引起衝突，例如盯大家清潔打掃這樣的工作領走。
有時候，同事們幫的忙是調解我和青少年們的衝突。我印象很深刻的一次，是我帶了一個生涯探索的團體，討論了幾回合後，青少年們開始大叫很無聊、很煩，不願意繼續下去。
有一個同事就問大家：「說實話，覺得現在活動很無聊的人舉手？」大多數的青少年都把手舉起來。同事繼續問：「那你們有沒有想過，這麼無聊我們為什麼要帶？」青少年愣了一下，安靜了下來，同事開始向同學們說明，為什麼我們知道有一些活動他們不喜歡，可是我們覺得對他們很重要，所以設計和安排。
這時，青少年們的表情從浮躁轉為若有所思，我們重新開始團體活動，這一次，大家讓我帶完了討論。
隨著時間推移，在團體上，因著同事的幫忙，以及我對於青少年群體的慢慢熟悉，也讓我在溝通、討論、帶領團體上慢慢抓到訣竅和有所調整，也找到讓彼此舒服一些的帶領方式。
在個案工作上，我也在服務過程中和服務對象一起面對生命中的各樣困難，他們慢慢對我改觀，關係也有所好轉。那些和個人、和團體劍拔弩張的狀況越來越少，我們慢慢可以建立深刻和信任的關係。
回想起來，那真的算是一段不容易的經歷，但對第一年開始當社工的我而言，也是很珍貴的學習。
「信任」並非自然而然的存在
對我來說，第一個很深刻的學習是，我理解到，「信任」並非自然而然的存在，而是從互動過程積累的結果。
「信任」是對方所贈珍重的禮物，無法強求而得。如同我也不會隨便讓人對我的人生指指點點，不會因為社工滿懷善意，案主就理所當然的需要感激你的存在、全然配合你的建議、願意真實分享自己的困難。在他們生命中，遇過很多艱難，也遇到一些傷害，需要一些時間評估你，實在是再正常不過了。
雖然信任還未建立，對方可能仍懷疑我、甚至討厭我，但在那樣的當下，我們仍然可以一起討論此刻能一起合作的目標，可能是拿到畢業證書、找到工作，討論他的目標如何在日常當中逐步前進，以及我可以在他的目標中扮演的角色。
有了這樣的心理預備，在服務開始時，我比較不會著眼在案主的抗拒，而會注重尋找「他願意」的部分。通常，隨著他願意分享的事被聆聽了、感受到我願意和他一起努力嘗試、想辦法，他會願意分享、合作的部分也會越來越多。
我也想藉由自己的經驗，分享一些建立信任感的嘗試。
1. 從建立個別關係開始，回應群體的排斥
在我與團體對立比較嚴重的時候，無法一下子就翻轉和團體的關係，但可以藉由個別會談、私下的互動等，慢慢改善和個別成員的關係。
有時候，即使對象是「不喜歡自己」的人，但除非發生過特別的衝突事件，否則，在個別會談中因為是討論自己的目標和需要，對方難免敷衍或臭臉，但也鮮少面臨銳利的衝突。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列