RA100 地球解方！ 一場「全民共同參與的永續行動」即將展開

2021年底，蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，清楚認定在本世紀結束前，將全球均溫上升幅度控制在攝氏1.5度之內的目標，已經無法達成。因為背後的挑戰，不僅是生態、環境面的考量，更有著人類發展在於政治、經濟利益、社會層面的巨大結構性問題，這條回應問題的隧道，比我們想像的更長，抵達終點的重要性也更為迫切。

此外，近年來於新冠疫災、烏俄戰火下所拉起的衝突，警示著我們，抓住曙光的契機取決於能否持續匯集更大的跨域能量，使聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係建立」更為重要。而在2021年，蔡英文總統在峰會提出「2050年淨零碳排目標」時，協同各界領袖代表所大聲疾呼的關鍵訊息更是「永續，不能單打獨鬥！」因此，我們希望能透過「開放式創新」與「價值共創」，進而重新定義與設計我們所有的永續行動（Re-Action, RA）。所有的思維與實踐方式都將在4月22日「RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會」中登場，期待透過「跨界夥伴」、共同激盪未來各項行動，為台灣、為世界指出嶄新永續路徑。

在匯聚更多跨界夥伴、共同策劃行動的過程中，非常欣喜的是激盪出非常多的火花，將在4月22日起，完整呈現在關心永續的夥伴面前，更希望藉此號召更多人共襄盛舉，在此先分享其中三大亮點。

亮點一：發起永續夥伴生態系，聯合共創設計

整合長期投注的行動，期待號召公民自發力量，以「開放式創新」搭建夥伴共創平台，以永續為題，促進跨域對話及合作，引領、選定與設計年度100項實際行動（RA100），回應全球永續發展目標，也為台灣邁向2050年淨零碳排注入實踐動能及解方。

目前由12家關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織共同策動，包括5% Design Action社會設計平台、UDN聯合線上、GPE好事交易所、REnato Lab 、DOT Design點睛設計、慈濟基金會、台南企業文化藝術基金會、AIT美國在台協會、AIC美國創新中心、Carrefour家樂福、台灣設計研究院、KPMG安侯永續（股）公司、台灣經濟研究院等率先投入的夥伴。

亮點二：創立永續議事廳，高峰會中啟動出解題平台

在4月22日至24日，一連三天於台北松山文創園區多功能展演廳，舉辦「RA100 地球解方-2022永續設計行動高峰會」，透過實體論壇與線上直播同步展開，並將邀請國內外重磅領袖、頂尖企業代表、地方首長、設計與科技新銳、以及青年世代與會，集跨界與公民之力，在世界地球日作為年度100項永續行動的「聯合啟動日」，並在隔年接棒檢視行動成果，接棒前行。

永續議事廳中包括領袖意識廳、行動意識廳、創新意識廳、企業意識廳、城市意識廳、未來意識廳，分別從國際、國家、企業、城市、教育、公民與未來等各項目，展開焦點論壇，相信將會呈現更多令人驚喜的對談與發現。

此外，美國創新中心 (AIC) 於地球日同步舉辦「AIC 創新論壇（AIC Innovation Forum）」，爲峰會注入全球視野，並與國際對焦，以「創新驅動永續經濟」為主軸，邀請到美國與台灣的頂尖企業與社會新創團隊出席與談分享，以「策略平台共好關係」、「綠色運輸」、「永續經濟」與「淨零排放」四個方向，共同探討業界的永續策略與挑戰，向世界發聲。

亮點三：開放永續資源共享，翻轉永續評比認定

推動永續訂閱制度，使人人有能力參與永續，並共享永續發展智庫、企業ESG顧問、跨域資源等服務資源導入，媒合永續轉型資源，促進落實發展，即使是中小企業也能走在永續尖端，使地球日不止只有一天，讓參與者可無限串聯響應。

並藉由翻轉由上而下的專家評比制度，由更多參與之個體作為評比人，共同認定永續行為的達成，嶄新的永續認定制度，將鼓勵更多企業組織投入永續夥伴的行列。此外，運用當代應用及科技手段，以永續為精神發行NFT認證，彰顯永續的定義，將於地球日當天將發行RA100 首屆限量大會紀念NFT認證與贈與參與峰會者IP頭像，作為策動未來永續運作的可能。

RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會

責任編輯：Street

核稿編輯：王銘岳