2022/05/03,
運動

為什麼受傷一直好不了？運動表現無法提升？物理治療師淺談「動作控制」

為什麼受傷一直好不了？運動表現無法提升？物理治療師淺談「動作控制」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「動作控制」聽起來很抽象，什麼叫有控制的動作？動作控制很重要嗎？這篇文章用說明這項每個人必備的能力 ─「動作控制」，讓你學會正確的肌肉發力模式，不再反覆受傷。

「動作控制」是一個能力，這個能力時常決定了能不能從復健專業人員，接手給教練訓練。

原先的傷痊癒了，但「導致受傷的不良動作習慣、出力方式」如果沒有調整過來，受傷和不適就會反覆出現，甚至讓運動表現無法提升。

定義

用較簡單的語言，動作控制（Motor control）是「身體要做出一個動作所需經過的各個步驟，包括腦部下達命令、訊號經由神經傳導到肌肉、肌肉實際做動作等」。有些動作的產生是有意識的，意指你是能控制肌肉的收縮，而有些動作則是反射性／無意識的，像是覺得寒冷就會發抖，又或者緊張、壓力大時會不自主聳肩，頸部肌肉出力等。

怎樣是好的動作控制？

好的動作控制，或者說，身體要能做出一個完美的動作，需要每條肌肉在「對的時間、出剛剛好的力」。完成一個動作，例如漂亮的深蹲、抓舉、丟出最快的球速等，需要肌肉們各司其職，好比樂團一樣，每個角色、樂器要在適當的時機點發聲。

當一個人放槍或失誤，可能會讓整首曲子變得不和諧，而肌肉在錯的時間出力、出力過大或過小，可能會在身體埋下一個地雷。


Photo Credit: 陳曉謙物理治療師／肌力與體能訓練師

動作控制能力不足時

（1）增加受傷機率

延續上述，每個肌肉都有對應到的功能，有些擅長穩定關節，有些擅長產生巨大的力量，當肌肉收縮的時間點不對，例如在還沒穩定關節前就產生很大的動作時，容易導致關節間的活動過大，而拉扯到周遭的韌帶、軟組織等，長時間下來，可能會導致韌帶撕裂、肌腱炎等，而問題的源頭其實是「不理想的動作控制」，肌肉出力的時間點不對。


Photo Credit: 陳曉謙物理治療師／肌力與體能訓練師

（2）降低動作效率、限制運動表現

不理想的動作控制就像是「讓廚師去收銀台，服務生去做菜，收銀員去服務客人」一樣，或者「公司實際上有十個員工，但七個在打混，三個人負責所有的工作」。這些狀況也會發生在身體的各個肌肉群，不管是大腦下達錯誤的命令、平時的習慣、沒有意識到的動作方式，都會影響動作的產生、效率。

對一般人來說，可能是肩頸肌肉過度使用，導致肩頸痠痛，對一個重訓愛好者，可能是硬舉時，深層的腹部肌群沒有活化，讓腰椎不穩定，最終導致椎間盤突出、韌帶扭傷、關節炎等。

什麼時候要進行動作控制訓練？

動作控制訓練（Motor control training）是透過有意識地控制不同關節、肌肉的動作，優化動作能力，讓身體達到用「最少的能量產生最大的力」。


Photo Credit: 陳曉謙物理治療師／肌力與體能訓練師

假設0分是死亡、60分是健康、100分是頂尖運動表現，動作控制訓練適合給正在50－70分的族群，也就是曾經受傷過、正在復健中、或已經痊癒但要準備回去運動，而40－80分這段是物理治療師、運動防護師所擅長的，因此若有反覆的疼痛、不適或者運動表現遲遲無法進步，動作控制訓練可能是適合的。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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