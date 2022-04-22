受僱勞工請留意：今年勞動節碰到週日，上班族應檢視雇主是否少給一天假

文：Ching

五一勞動節即將到來，您也是享有放假權利的對象嗎？今年勞動節碰上週日休假，您的假期是否被雇主吃掉一天？如果勞動節當天上班，老闆計算的加班費又是否正確？別擔心！小編一次幫您整理好這三大重點，告訴您一般上班族和排休、輪休的勞工朋友應有的補假和薪水權益。

勞動節碰到假日（星期六、日），上班族應檢視雇主是否少給一天假

排休制勞工，老闆應依照員工班表出勤狀況給假給薪

勞動節上班薪資怎麼算？舉範例試算

舉例來說，小美從事服務業，固定平日週二到週六上班、週日為休息日、週一為例假日，月薪是3萬6000元。因勞動節國定假日遇到休息日，公司原和她約定於5月3日（二）補假（如下圖），但臨時又請她在當天（5月3日勞動節補假）和5月1日（休息日）支援加班兩天，則加班費應該如何計算？



製圖：518熊班

答案：

先算出小美平日每小時工資額=3萬6000元/30天/8小時=150元。 小美5月1日（日）班表為休息日，但支援加班：除了當天薪水照給，加班費按照休息日加班費率計算（對照上方計算方式「第4點」），公司須另外發給加班費1900元【150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3=1900元）。 小美5月3日（二）班表為勞動節補假：當天應放假但又支援加班，加班費按照國定假日加班費率計算（對照上方計算方式「第2點」），除了當天薪水照給，公司須另外加發一天薪水1200元【3萬6000元/30天=1200元】。

如果您在勞動節當天加班，公司卻沒有給加班費，也可以依法向勞工局申訴或申請調解來爭取雇主少給的薪水。

最後要提醒您，只有「受僱勞工」才適用「勞動節放假」，如果您是公務人員、學校老師、職業運動員，或是在「流動攤販」打工的朋友，都會因為不適用《勞基法》而無法享有勞動節假日。

因此，勞工朋友們請好好把握一年一度的勞動節這一天，也別忘了透過以上兩重點檢視自己的休假和薪水是否少給，別因此損失了自己的權益喔。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航