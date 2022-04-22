受僱勞工請留意：今年勞動節碰到週日，上班族應檢視雇主是否少給一天假
我們想讓你知道的是
五一勞動節即將到來，今年勞動節碰上週日休假，你的假期是否被雇主吃掉一天？如果勞動節當天上班，老闆計算的加班費又是否正確？本文幫你整理好這3大重點，告訴你一般上班族和排休、輪休的勞工朋友應有的補假和薪水權益。
文：Ching
五一勞動節即將到來，您也是享有放假權利的對象嗎？今年勞動節碰上週日休假，您的假期是否被雇主吃掉一天？如果勞動節當天上班，老闆計算的加班費又是否正確？別擔心！小編一次幫您整理好這三大重點，告訴您一般上班族和排休、輪休的勞工朋友應有的補假和薪水權益。
勞動節碰到假日（星期六、日），上班族應檢視雇主是否少給一天假
因為公務員並不是勞工身分，無法比照勞工放勞動節假日，人事行政總處公告的行事曆並不會將勞動節這一天標示出來，因此如果您任職的公司比照政府機關行事曆上班（固定休星期六、日），就要特別留意雇主是否少給您一天勞動節假期。
今年勞動節碰到星期日，雇主必須找一天「工作日」讓您補假，至於補假日是哪一天則沒有限制，可以選擇提前或延後補假，和雇主協商好就行了（勞基法施行細則§23-1）。像小編的公司就在勞動節隔天上班日5月2日（一）給予補假，讓我們可以好好安排三天連續假期。
雇主如果少給假、違反法令規定，您反映了也無效，提醒您可以向工作所在地的勞工局申訴來維護權益喔！
排休制勞工，老闆應依照員工班表出勤狀況給假給薪
如果你不是固定休星期六、日的上班族，而是從事服務業、製造業等需要排班、輪班的勞工，多半無法在勞動節當天放假出遊，但別忘了您仍有勞動節「補假」的權益，有些雇主會經過你同意，將勞動節（國定假日）和其他「工作日」調移，這樣的方式也屬合法。
若雇主沒有事先調移勞動節假期，仍要按照當天班表排定的出勤性質來給予休假和計算薪水，以下舉月薪制的勞工為例子。
勞動節當日員工班表、出勤狀況及薪水計算
- 班表為「上班日」： 公司應給予員工休假一天且當天薪水照給（勞基法§39Ⅰ）。
- 班表為「上班日」，但請員工支援加班：公司應依照國定假日加班費率計算加班費給員工，以月薪制計算，當天只要出勤1小時就加發1天薪水作為加班費，加班費計算方式=月薪／30 日。（勞基法§39Ⅱ）。
- 班表為「休息日」或「例假日」：休息例假日遇到國定假日，雇主必須另外安排員工補假一天。（勞基法施行細則§23-1）
- 班表為「休息日」，但請員工支援加班：若為休息日配合加班，公司應依照休息日加班費率計算加班費給員工，前2個小時加班費=平日每小時工資額x1.34x加班時數、後6個小時加班費=平日每小時工資額x1.67x加班時數，並另外給予補假一天。（勞基法§24Ⅱ）
- 班表為「例假日」，但請員工支援加班：若為例假日，只有在遇到天災、事變或突發事件狀況時，有必要上班的情形才能要求員工當天出勤上班，否則就算違法。若依法出勤上班仍需要給予補假一天。（勞基法§40）
（註：平日每小時工資額=月薪／30日／8小時，可換算出月薪制勞工每小時工資額）
勞動節上班薪資怎麼算？舉範例試算
舉例來說，小美從事服務業，固定平日週二到週六上班、週日為休息日、週一為例假日，月薪是3萬6000元。因勞動節國定假日遇到休息日，公司原和她約定於5月3日（二）補假（如下圖），但臨時又請她在當天（5月3日勞動節補假）和5月1日（休息日）支援加班兩天，則加班費應該如何計算？
答案：
- 先算出小美平日每小時工資額=3萬6000元/30天/8小時=150元。
- 小美5月1日（日）班表為休息日，但支援加班：除了當天薪水照給，加班費按照休息日加班費率計算（對照上方計算方式「第4點」），公司須另外發給加班費1900元【150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3=1900元）。
- 小美5月3日（二）班表為勞動節補假：當天應放假但又支援加班，加班費按照國定假日加班費率計算（對照上方計算方式「第2點」），除了當天薪水照給，公司須另外加發一天薪水1200元【3萬6000元/30天=1200元】。
如果您在勞動節當天加班，公司卻沒有給加班費，也可以依法向勞工局申訴或申請調解來爭取雇主少給的薪水。
最後要提醒您，只有「受僱勞工」才適用「勞動節放假」，如果您是公務人員、學校老師、職業運動員，或是在「流動攤販」打工的朋友，都會因為不適用《勞基法》而無法享有勞動節假日。
因此，勞工朋友們請好好把握一年一度的勞動節這一天，也別忘了透過以上兩重點檢視自己的休假和薪水是否少給，別因此損失了自己的權益喔。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航