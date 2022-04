Home的各種用法：「Close to home」可不是吵架吵不過，就叫人滾回家

Jason和國外同事在電話中起了爭執,講到雙方都有點情緒了,同事嘆了一口氣說:Your remarks were a bit too close to home.

「離家很近?」Jason心裡想,是吵架吵不過,就叫人滾回家嗎?Close to home和家沒有關係,別會錯意。

Your remarks were a bit too close to home.

(X)你的話是叫我滾回家嗎。

(O)你的話戳到我的痛處了。

Close to home裡的「home」,指「the heart of something」,「讓人最上心的事情」,可以這麼理解。如果有人說你的話close to home,就是指你的話剛好打到他的痛處,可能是「太直接、太露骨、太真實」,讓人感到受傷害、不舒服。這個片語也常和hit這個動詞搭配「hit close to home」:

Her comment hit me close to home. 她的批評真的戳到我痛處。

也可以用來形容電影、小說等作品,特別指因為有類似經歷而有切身感受的那種痛。

That movie about the war hit too close to home. 那部戰爭片太扎心了。

See you home.

(X)看著你回家。

(O)送你回家。

老外說I will see you home,不是「目送你回家」,而是要送人回家。相當於

I will take you home. 我帶你回去。

I will walk you home. 我陪你走回去。

要送人回到門口,就用

My secretary will see you to the door. 我的秘書會送你到門口。

Come home to me

(X)回到我家裡

(O)我突然明白

Come home to...指突然間明白,有點像中文「豁然開朗」一樣,是個好用的片語。

A solution finally came home to me as I was falling asleep last night. 昨晚睡前我突然想到怎麼解決這件事。

The danger really came home to me when I saw the pictures on TV. 當看到電視上的畫面時,我才真正知道有多危險。

Till the cows come home

(X)直到牛回家

(O)永無止盡/沒完沒了

英文有很多和動物有關,很有趣的表達。牛體型大,走路很慢,等到牛回家,意思就是「很長時間」,永無止盡。

I could sit here and argue with you till the cows come home, but it wouldn't solve anything. 我可以坐在這兒和你一直爭論下去,但這解決不了任何問題。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

