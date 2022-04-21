「國務機要費除罪化」重啟審查，藍綠搶主席台爆衝突，柯建銘：一起面對歷史共業

立法院財政委員會今（21）日將續審攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，民進黨團成員提前一晚排隊，藍營也一大早六點就甲級動員，今早雙方都在會議室外等待，後來雖然爆發推擠衝突，國民黨立委還在奔跑中摔倒，但民進黨團成員進入會議室後搶佔主席台。後來經表決，會議主席、民進黨立委沈發惠宣布全案保留，送立法院會處理。全案須交由黨團協商。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾大動作召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。也再次掀起國務機要費是否除罪化的討論。

根據蔡易餘等人所提的《會計法》修法版本，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

國務機要費到底是什麼？

國務機要費為中華民國總統府因應執行業務需要，並核定國務機密相關案件所需之費用。包括政經建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接待與禮品致贈等費用。原本一部分不需要單據報帳，但自2006年9月起，行政院主計處及總統府開始對國務機要費訂定相關規定，要求國務機要費及特別費全部都需要單據列報，回歸相關的主計法規之規定。

2006年11月，時任總統的陳水扁及第一夫人吳淑珍與前總統府副秘書長馬永成等人，因國務機要費發票報帳問題被起訴。後來也引發檢察單位針對各個首長的特別費支出進行調查與起訴，包括前總統馬英九等7000多名政務首長皆遭到調查與起訴，但後來皆獲判無罪。

2006年國務機要費案定讞後，檢調針對行政首長特別費不當支用展開調查。起訴馬英九（2007年2月）、呂秀蓮、游錫堃、陳唐山（均為2007年9月）、施茂林、杜正勝、李逸洋、林嘉誠、朱武獻（均為2008年7月）等，所有首長均獲判無罪，2011年5月3日，立法院通過修正案，新增《會計法》第99-1條，為2006年12月31日以前的「行政首長特別費」不當支用除罪。

藍綠仍對國務機要費看法不同

國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應《中央社》記者詢問時指出，國務機要費、機密費、特支費，這3種從法律屬性或會計分類、使用標準等都不一樣，金額也差很多，譬如國務機要費的規模約新台幣3000萬元，部會首長的特別費1年可能48萬元，金額完全不一樣，用途也不一樣，所以這也是15年前特別費要除罪化時，為什麼國務機要費沒有除罪化。

國民黨立委林奕華則批評，為了幫陳水扁脫罪，雙方一早推擠成一團，無法在密閉空間中保持安全社交距離，民進黨心中已沒有防疫，排政治性這麼高的法案，「難道沒有更重要的民生法案嗎？眼中還有為疫情擔心或因此生活受影響的平民百姓嗎？」

民進黨團總召柯建銘受訪時則表示，國務機要費本來就是特別費，現在所有人都解套了，不能對陳水扁不公平，況且特別費是國務機要費衍生出來的，哪有小孩無罪，母親卻有罪的道理。

柯建銘強調，國務機要費的處理絕對禁得起檢驗，他認為大家要共同面對歷史共業，反問所有人都除罪了為何陳水扁不能，希望修法草案能出委員會，有意見大家在院會處理，盼有理性審查的空間，呼籲國民黨不要程序杯葛、依法論法。

蔡易餘表示，國務機要費除罪是給總統、行政首長彈性，2011年特別費除罪時，主要就是因為前總統馬英九被起訴，這是橫跨藍綠的歷史共業，當時是國民黨刻意只為「特別費」除罪，「國務機要費」被排除。他認為修法不應該因人而異，陳水扁案跟國務機要費其實無關，早在更一審就判決無罪、最高法院駁回；當年國民黨刻意要修理陳水扁，身為執政黨有必要將法規一致化。

立法院財政委員會在去年4月28日就曾經排審《會計法》第99條之1條文修正草案，當時國民黨立委賴士葆等人質疑這是針對性立法、替陳水扁涉及貪污案脫罪，杯葛議事。在衝突混亂中，當時擔任會議主席的財政委員會召委、民進黨立委郭國文宣布，「直接送出委員會」。最後一片混亂中，只能擇期再審。

柯建銘當時曾表示，民進黨團內部討論後，認為程序正義要完成，擇期再處理、再排審也沒關係，重新來沒問題，不希望留一個瑕疵，遇到就處理，但一定要往前走，政治人物更要面對這一題。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航