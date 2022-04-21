2022/04/21,
軍事

台灣官兵現身美軍訓練活動照片，胸前有「中華民國陸軍」標章，國軍：台美軍事交流行之有年

台灣官兵現身美軍訓練活動照片，胸前有「中華民國陸軍」標章，國軍：台美軍事交流行之有年
Photo Credit: U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course

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這項「美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程」訓練計畫，在臉書設有專頁，19日發布21張訓練活動照片，其中一張左後方出現一名亞洲臉孔軍人，手握步槍、戴眼鏡、身穿迷彩服，左胸有「中華民國陸軍」標章。

美國陸軍19日於一臉書（Facebook）專頁發布貼文，當中的照片可以看見我國國軍正在受訓，引發討論。

（中央社）美國陸軍在一個協助訓練盟國裝甲部隊軍官的臉書專頁上，發布相關活動照片，受訓軍人中，赫然出現一名穿著台灣陸軍迷彩服，胸前有「中華民國陸軍」標章的戰士。

美國陸軍第16騎兵團（16th Cavalry Regiment）第2中隊（2nd Squadron）正在喬治亞州班寧堡（Fort Benning）協助訓練盟國裝甲部隊軍官，以便他們日後能夠在戰鬥中領導戰車排（tank platoons）作戰。

這項「美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程」（U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course）訓練計畫，在臉書設有專頁，19日發布21張訓練活動照片，其中一張左後方出現一名亞洲臉孔軍人，手握步槍、戴眼鏡、身穿迷彩服，左胸有「中華民國陸軍」標章。

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圖片來源：U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course
左一的亞洲臉孔軍人，胸前有「中華民國陸軍」標章

另一張照片（下圖），這位阿兵哥站在右邊，「中華民國陸軍」標章清晰可見。

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圖片來源：U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course
在另一張照片中，這名身穿台灣陸軍迷彩服的戰士（右一）站在右邊，胸前有「中華民國陸軍」標章

這組照片的介紹文字寫道：「22-002班學員執行裝甲基礎軍官領袖課程（ABOLC）教學-戰術二（演習）第四段也是最後一段，與我們的鷹隊幹部（Cadre of Hawk Troop）和我們的戰術團隊（Tactics Team）在好望訓練區（Good Hope Training Area）執行STX排訓練。」

「在這一段訓練中，學員們花20天時間在戰場上，展示他們在複雜作戰環境中操作所需的思維敏銳度，為他們將來獲派擔任裝甲排長做好準備。重拳出擊！！」

一位網友留言：「太棒了，台灣」。另一位則寫下：「R.O.C.ARMY@@」並豎起3個大拇指。還有網友貼上中華民國和美國國旗，中間則有握手圖片。

《中央社》報導，由於台灣媒體將此議題與對美軍購的M1A2T戰車一事連結，並稱是赴美接受接裝訓練，國軍官員20日晚間接受《中央社》記者訪問時表示，台美軍事交流行之有年，但此次僅為雙方軍事教育課程。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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