俄羅斯動用「否決權」癱瘓聯合國行動，聯大討論推動安理會常任理事國「當責」改革

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國於2022年4月19日召開一項草案決議大會，旨在討論聯合國安全理事會（United Nations Security Council）的5個常任理事國「美國、英國、法國、中國及俄羅斯」在行使否決權（Veto）時，須提出合理、正當的理由。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，該草案最早是由中歐內陸國列支敦斯登（Liechtenstein）所提出，草案中規定，若1至多個聯合國常任理事國欲動用否決權，則聯合國當前的193個會員國應於10個工作天內召開會議討論。

《半島電視台》亦闡明，聯合國安全理事會當前的組成除了5個常任理事國，亦包含10個由其他成員國定期輪替的非常任理事國，然而這些輪替的國家並不具有提案的否決權。

烏干達《監督報》（The Monitor）認為，該決議若能通過，不僅能推動安理會的改革，更為各成員國在聯合國的多邊合作邁出深具意義的一大步。

提出該草案的源由為何？

《半島電視台》提及，依《聯合國憲章》（UN Charter）規定，聯合國安理會本該以「維持國際和平及安全」之目的解決國際衝突。然而自今（2022）年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科當局利用其擔任常任理事國的否決權，癱瘓了聯合國安理會其他成員國欲對俄羅斯採取的行動，此規定亦導致任何要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議皆無法執行。

事實上，聯合國內部過往亦有會員國提議類似草案，這次再度被起草討論，主要還是歸咎俄羅斯入侵烏克蘭一事。

對此，美國駐聯合國大使湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「我們相當關切俄羅斯於過去20年當中，不斷濫用否決權的可恥行徑！」

「列支敦斯登提出的此項草案，將能使安理會所有的常任理事國在當責態度、透明度，以及職責上，取得重要的進展及成效。」湯瑪斯－格林菲爾德補充說道。

據《法國24電視台》（France 24）統計的數據顯示，自1946年由蘇聯首次使用否決權以來，安理會所有的常任理事國共動用了295次否決權，其中包含莫斯科當局所使用的143次，遠高於美國使用的86次。中國及法國則各動用18次否決權，而英國雖使用了30次，但英國自1989年之後便沒有再使用過否決權。

有哪些國家支持該決議？

由列支敦斯登發起的此項草案，獲得美國、烏克蘭、日本，德國等約50個聯合國會員國的支持並共同提案。

《法國24電視台》指出，支持該提案的日本及德國，鑒於自身的全球經濟與政治影響力，其實一直希望能獲得安理會常任理事國的正式席位，而其他長期以來欲爭取常任理事國永久席次的國家如印度、巴西及南非，目前則尚未表態。

值得注意的是，根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）轉述法國外交高層的說法表示，即使身為安理會常任理事國的法國不支持該提案，法國最終還是會投下贊成票。

然而，目前亦尚不清楚英國、中國及俄羅斯對該草案所做出的回應，現階段除美國外，亦沒有其它常任理事國參與共同提案。

是否限制「否決權」，正反方各執一詞

針對限制安理會常任理事國否決權一事，近年來經常成為聯合國內部討論的重點。2015年，由法國草擬的一項提案中便建議，安理會的5個常任理事國，在面對國家或國際間的大規模暴行或種族滅絕事件中，不得行使否決權。法國更於其起草的提案中堅稱：「否決權並不是特權，而是國際責任」，其並承諾，若真的再次發生如同敘利亞內戰的大規模武裝衝突或危機，愛麗舍宮絕對會放棄使用否決權。

據《路透社》報導，該提案最終獲得歐洲、非洲、拉丁美洲及亞洲地區共75個國家的支持，雖然美國表示會積極考慮該提議，英國也表示支持，不過最終美國、英國、中國及俄羅斯都沒有正式簽署該項提案。更有聯合國外交官表示，其實俄羅斯及中國官方皆不喜歡法國提出的此項草案。

身為維護否決權的支持者，莫斯科及北京當局皆曾讚揚過否決權的重要性，《印度時報》（The Times of India）便揭露，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾稱讚，聯合國創始人設計否決權機制是「深具智慧」的表現，並稱否決權是穩定國際社會的重要基礎，除此次入侵烏克蘭的軍事衝突外，克里姆林宮也曾於2014年，利用否決權駁回了一項聯合國成員國「譴責俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞地區」的決議。

部分支持者甚至將否決權視為維持國際安定的推動者。中國外交部部長王毅也曾公開讚賞否決權所帶來的效益，並稱否決權「在遏制戰爭方面發揮了關鍵的作用。」

然而，諸多批評者認為，常任理事國所享有的否決權，是聯合國最違背民主價值的機制，更讓聯合國在面對諸多構成「戰爭罪」及「危害人類罪」的暴行中無所作為，因為只要有一個常任理事國成員使用否決權，就能有效抑止其他成員所欲推動的提案。

《印度時報》以美國為例，強調美國就經常單獨使用否決權，阻撓其他成員國抨擊以色列的決議，其它常任理事國亦曾否決掉外界批評自身行為的草案。而俄羅斯在入侵烏克蘭之際，更曾在今年2月下旬行使否決權，導致聯合國安理會未能通過「終結烏克蘭危機」的決議草案。