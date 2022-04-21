法國總統決選電視辯論：雙方互批親近俄羅斯，馬克宏重申「相信法－德聯盟」，勒龐強調「愛國主義經濟」

（中央社）法國24日舉行總統大選第二輪投票，馬克宏（Emmanuel Macron）與馬琳勒龐（Marine Le Pen）電視辯論20日晚間登場，兩人激烈交鋒，互控對方與俄羅斯關係密切。馬克宏結辯時重申大選是對歐盟與法國未來的公投；馬琳勒龐則盼法國能回歸常軌。

法國總統大選第二輪投票將於24日登場，由現任總統馬克宏對戰極右派國民聯盟（RN）領袖馬琳勒龐，重演2017年大選兩人對決戲碼。

兩人20日晚在唯一一場正式的3小時電視辯論中，針對購買力、國際局勢、醫療、退休制、數位發展等議題交鋒，捍衛自身政見。

先發言的馬琳勒龐表示，過去5年間，見證法國人的擔憂與受苦，並說自己是帶來「自由、主權與安全」的總統。

針對購買力議題，馬琳勒龐陳述政策，包括透過能源商品大幅減稅等措施來減少人民支出。然而馬克宏表示，能源減稅等同離開歐洲能源市場，「這是巨大錯誤，因我們彼此連結，我們需要歐洲市場。」

當馬琳勒龐沒有回覆增值稅與能源商品的相關評論時，馬克宏說：「您沒有回答我的評論，但這也正常，因為您沒有答案。」

在國際議題上，馬克宏再次捍衛決策，包括對俄羅斯的經濟制裁、提供烏克蘭金援與軍援等。

對此，馬琳勒龐罕見承認對手「以法國之名企圖達成和平的努力值得被支持」，並贊成向烏克蘭提供人道、經濟與軍備協助，但唯一不同意的制裁是，「禁止進口俄羅斯天然氣與石油，這會為法國人民帶來巨大傷害」。她也再次重申對「俄羅斯與中國成為緊密盟友」的擔憂。

馬琳勒龐親俄立場也成為馬克宏攻擊目標，批評她「依賴俄羅斯與（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）」。馬琳勒龐說，馬克宏也曾在凡爾賽宮接待普亭；馬克宏反指馬琳勒龐曾於渡假行館接待普亭，但馬琳勒龐予以否認。

馬克宏接著砲火全開，指出馬琳勒龐曾向與政府有關係的俄羅斯銀行借貸；馬琳勒龐則表示政黨財力不豐，卻沒有法國銀行願意借貸，「不讓我向法國銀行借錢，卻又在我向國外借錢時指責我，這很狡詐。」

此外，兩人的歐盟立場也南轅北轍，馬克宏重申「相信歐盟、相信法－德聯盟」，並希望打造更強大團結的歐盟；馬琳勒龐強調不脫歐，只希望改革歐盟，並讓各國主權優於歐盟。

對於環境議題，馬琳勒龐表示傾向「本地主義」更勝於「自由貿易」，認為後者是溫室效應的罪魁禍首，她希望推動在地製造與商業活動，推動「愛國主義經濟」。

馬克宏表示自己上任後，將任命負責生態規劃的總理。他批評馬琳勒龐為「氣候變遷懷疑論者」，馬琳勒龐則駁斥馬克宏為「氣候偽善者」。

在安全議題上，馬琳勒龐批評「大量非法移民導致法國安全惡化」，表示將加大力度遣返非法與犯罪的移民。她承諾打擊「伊斯蘭意識形態」，但強調非針對伊斯蘭宗教。

對於移民，馬琳勒龐說將取消屬地主義，並在就業與居住措施上採取「國人優先」原則。

馬克宏批評馬琳勒龐日前考慮禁止女性於公共場所戴伊斯蘭頭巾的說法，並說自己依照1905年「政教分離」（laïcité）法，「將不會禁止任何宗教象徵物出現在公共場所」。

馬克宏在最後結論時表示，由於兩人在許多願景上看法南轅北轍，因此這場選舉將會是對歐盟、對生態以及對國家未來的「公投」；馬琳勒龐則表示在令人疲憊的5年後，希望事務「能回歸平靜與正軌」。

根據民調公司Ipsos-Sopra Steria今天公布的最新數字，馬克宏獲得第二輪選民投票傾向為56.5％，馬琳勒龐則是43.5％，兩人差距在首輪投票後持續拉大，目前相差13個百分點。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺