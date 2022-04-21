英國《衛報》：俄羅斯2萬名雇傭兵投入烏克蘭東部，包含惡名昭彰的極右翼「華格納集團」

文：德國之聲中文網（衛報、法新社、n-tv等）

俄羅斯軍隊本週二開始在烏東展開強力進攻後，有媒體報導稱，在那裡參戰的俄方軍人中包括雇傭軍，他們是來自敘利亞、利比亞等國的外國雇傭軍，也有俄羅斯私人軍事武裝「華格納集團」。

據英國《衛報》報導，一名歐盟官員在華盛頓對記者說，有多至2萬名雇傭軍在烏克蘭東部，同俄羅斯正規軍以及當地分離勢力武裝聯合作戰。據悉，雇傭軍以步兵為主，沒有軍車和重型武器，他們的主要使命是「對付烏克蘭的反抗勢力」。這名不願透露姓名的歐盟官員還說，這些在烏克蘭參加戰爭的雇傭兵，每月可以得到600至3000美元不等的軍餉。烏克蘭情報機構曾表示，莫斯科同其支持的利比亞哈夫塔（Khalifa Haftar）將軍就雇傭兵事宜簽署過協議。

此外，英國國防部今年3月曾發表評估報告稱，俄羅斯極右翼準軍事組織「華格納集團」將大約1000名成員派往烏克蘭參戰，它的頭目也在其中。華格納的名稱來源德國音樂家理查德・華格納（Richard Wagner），他曾是希特勒（Adolf Hitler）最崇拜的音樂家。

「華格納集團」因參加2014年至2015年的頓巴斯戰爭、支持當地分離勢力而名聲大振。這一私人軍事武裝過往曾活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國以及馬利等多個國家。他們被指責不尊重人權、手段殘忍、實施酷刑。但莫斯科方面一向否認同「華格納武裝」有任何牽連，在法律層面，俄羅斯禁止雇傭軍。

公開的訊息可以看到，有觀點認為，該組織曾在俄羅斯國防部的設施裡進行訓練，事實上隸屬國防部。烏克蘭情報部門聲稱，「華格納集團」多次受委託刺殺澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統。不久前，《紐約時報》報導已有200名「華格納集團」士兵在烏克蘭陣亡。

鑑於俄羅斯增大火力進攻烏克蘭南部和東部，歐盟執委會籌備祭出新一輪制裁方案，包括禁運俄羅斯原油以及加重制裁銀行系統，封鎖俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank。該行是俄羅斯最大的金融機構。執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接受德國媒體採訪時證實了以上訊息，她表示，「歐盟正在探討緊急對策，俄羅斯儲蓄銀行在該國銀行系統佔比37％。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航