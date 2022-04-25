龍應台《天長地久》：真正留在你身旁，我才認識了九十三歲的你，失智的你

文：龍應台

此生唯一能給的

有一天早上，大武山的晨光一射進百葉窗縫，貓還趴在地板上打呼，我的眼睫毛還未張開，就想給安德烈打電話。兄弟倆說是在安排十二月相聚的時間，不知結果如何。他們一個在倫敦，一個在維也納，媽媽在台灣，爸爸在德國。每個人都各有繁忙的工作、不同的時間表，還要設法把「分配給爸爸和媽媽的時間堅定錯開」；這個工作，實在傷腦筋。

被對待

我曾經慷慨大度地說，「這樣吧，體貼你們，我可以忍受爸爸一個晚餐時段，而且，最好他的女朋友也在，可以幫忙聊天。但是拜託，不要超過一晚。」

兒子用卡通效果的愉快語調連聲說「謝謝你的慷慨」，然後就開槍，「但是你搞錯了，把你們兩個放在一起會崩潰的是我們耶……」

這天早上沒用視訊，只是通話，聽見安德烈的聲音像鼻塞，做媽的問，「你感冒啦？」

他說，「沒有。」

「你怎麼會在家？今天不上班嗎？」

他用重感冒的聲音說，「現在倫敦幾乎是半夜，我本來已經快睡著了，明天一早要上班……」

美君，我突然想起爸爸。往往就在我在議會裡馬上要上台接受質詢，正在神經繃得快斷掉的時候，老爸來電話，用那種春日何遲遲、鶯飛草正長的慢悠悠湖南腔調說，「女兒啊，你好嗎……」

我抓狂了。對著手機像暴龍噴火，「沒空。」切斷電話。

知道安德烈工作忙碌的程度，我感覺愧疚，同時心中一驚：曾幾何時，我自己已經走到那個「春日何遲遲」的老爸位置了？這人生的時光影印機是怎麼回事？你以為把原件放進去，吐出來的是個無所謂的複本，哪知道在這個「無法轉身、不許回頭」的機器裡，時光鍵入之後，吐出來的複本竟然每一份都是原件，按鍵的你直接走入了原件，躺下來和那一代一代逝去者的生命面貌重疊在一起。原件驚悚通知：你曾經怎麼對待，如今就怎麼被對待。

計算

但是我們的倫敦午夜通話還沒完呢。接著他就跟我說了他跟弟弟飛力普如何分配時間：我先到維也納和弟弟二人相聚；然後弟弟跟我一起飛到倫敦，三人相聚；最後讓爸爸從德國飛來倫敦，當四人同在倫敦時，兄弟二人就拆開來輪流陪伴不想在一起的爸爸和媽媽。

你一定覺得這兄弟倆煞費苦心，令人同情吧？可是我說，「才不要呢，」我振振有詞，「倫敦在十二月又冷又黑街上又沒人，而且我還要少一個兒子，還要把時間跟人家分，不幹。」

聽得出安德烈幾乎要笑出來，或說，笑裡帶氣，氣笑得醒了過來，說，「你成熟一點好不好？」

「媽，」他的黑色幽默細胞又開始發作，「你數學不好，幾何也不及格，來，我跟你算一下，怎樣排列組合你得到的陪伴時間最多。」

我一邊聽，一邊想到「小三」——他的女朋友，說不定就在他身旁偷笑，有點丟臉，但是，「沒關係，」我心想，「總有一天輪到你。」

安德烈就把天數及兩個兒子的人數分成不同的單元，在隔著英吉利海峽、歐洲大陸、亞洲大陸、太平洋的淼茫空間裡，有如說明數學方程式一樣跟我分析我如何獲得最大量的兩個兒子的共處時間。

我知道他用這個誇張的方式來凸顯此番母子夜談內容的荒誕。

這真的夠荒誕。一個自詡為超級理性知識分子的媽在跟兒子耍賴，不要這個不要那個，還斤斤計較相聚的一分一秒。我的理性「女朋友」們若是知道了一定對我的行徑深覺不齒，罵我是「神經病」。

數學算完了，我接受了。這午夜談話怎麼結束呢？做媽的說，「你知道我這麼計較，並不是因為我寂寞無聊、需要你們的陪伴？」

安德烈在那頭說，「知道知道，你一點也不需要陪伴啦。」他打了一個故意讓我聽得見的大哈欠說，「你是為我們好，希望你死了以後我們沒有遺憾。」

在他的半戲謔半認真、在我的半惱怒半自嘲中，我們無比甜蜜地道了再見。

回家

很多朋友問我是什麼讓我下了決心離開台北，搬到鄉間。他們知道我在過去的十五年裡，不論是在香港還是在台北工作，每兩個星期我都會到潮州去陪伴你，不曾中斷。但是你無法言語，在一旁聊盡心意的我，不知道你心裡明不明白我是誰；不知道當我握著你的手時，你是否知道那傳過來的體溫來自你的女兒；不知道我的聲音對你有沒有任何意義？我的親吻和擁抱是不是等同於職業看護那生硬的、不得已的碰觸？你是否能感受到我的柔軟，和別人不一樣？

十五年了，我不知道。

四月初，生平第一次參加了一個禁語的禪修。在鳥鳴聲中學習「行禪」，山徑上一朵一朵墜落的木棉花， 錯錯落落在因風搖晃的樹影之間。木棉花雖已凋零，花瓣卻仍然肥美紅豔；生命的凋零是一寸一寸漸進的。

眼眉低垂，一呼吸一落步，花影間，我做了一個決定。

一回到台北就南下潮州，開始找房子想租。很快就發現，鄉間的住宅大多窗戶很小，但是寫作的人內心有黑室，需要明亮開敞的大窗，讓日光穿透進來。被仲介帶著看這看那，一個半月之後，決定放棄。

還是找塊地自己建個小木屋吧。我跟仲介說，幫我找這樣一塊農地：開門就見大武山，每天看見台東的太陽翻過山來照我；要不然，開門就見大草原，那塊每天都有軍機跳傘的綠油油大草坪就很好；要不然，開門就見「白鷺下秋水，孤飛如墜霜」，就是李白見到的那塊地啦，也可以接受。

一個半月之後，放棄農地了。因為，當我終於看中了一塊「西塞山前白鷺飛」的美麗農地時，仲介說，「建小木屋只能非法的，你是知道的，對吧？」