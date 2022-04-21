旅烏台僑王楠穎加入烏克蘭國際志願軍，基地一角掛青天白日旗，「以台灣之名為第二故鄉而戰」

（中央社）旅烏台僑王楠穎7日加入烏克蘭國際志願軍，目前已被派往戰區前線。他在砲聲隆隆的苦寒中站夜哨，有時野營露宿，連日僅能靠軍備口糧果腹，身心備受挑戰之餘，他在基地一角掛上青天白日旗，慰藉思鄉之情，也提醒自己勿忘「以台灣之名為第二故鄉而戰」的初衷。

「與其說我不會害怕而退縮，不如說是已做好最壞的打算才來的。」王楠穎入伍2週來已隨軍多次轉移陣地，《中央社》記者持續跨海與他連繫，但隨著軍隊愈往前線愈困難通聯，常因部隊管制手機或地處偏僻而失聯數天，他表示沿途也持續有不少人陸續退出志願軍。

「所謂最壞的打算即是挨子彈、斷手斷腳、陣亡或被俘虜後的折磨。」王楠穎說，還可能包括與部隊走散，要獨自一人在荒郊野外，在沒有補給、沒地圖的情況下，如何不被俄軍俘虜，而找回部隊歸建的問題。「軍隊跟夏令營的區別極大，許多人可能抱著半旅遊的心態來，所以每往前線一點，覺得不妙真的會死人或受不了苦而想退出的人就多一點。」

來自新北市樹林的王楠穎今（2022）年40歲，他原是精通烏克蘭語、俄語、英文、日文、中文5語的科技與營造業專才，到烏克蘭奮鬥近8年，在烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）置產，曾有論及婚嫁的女友，卻因俄羅斯2月24日揮軍入侵，人生藍圖一夕破滅。他3月初由外交部撤僑至波蘭，4月7日從波蘭邊境小鎮米迪卡（Medyka）返回烏克蘭參軍。

Photo Credit: 中央社 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，使王楠穎從一位精通5種語言的科技與營造業專才，成為提槍上前線戰場的軍人，圖為他在哈爾科夫航空大學取得碩士學位時的答辯照片。（王楠穎提供）

「在邊境報到後，換了4次軍方運輸車才到募兵處，經過兩輪面試後才能確定被錄取，而當晚就開始站了凌晨2到4點的夜哨。」王楠穎入伍前在米迪卡擔任難民志工，那裡匯集來自世界各地人道組織，到處堆滿食物藥品、保暖衣服，他跨過邊境進入距離僅百步之遙的烏克蘭參軍，等待他的則是一連串艱苦訓練，及極度匱乏的物資狀態。

4月12日，王楠穎抵達新訓營地時已超過半夜12點，整個營地只有露宿在野外的軍用帳篷，大家就只好隨意找空位睡。「那晚天氣極冷，連帳篷內的睡袋都結霜，我整晚幾乎沒辦法睡，而是一直發抖到天明。」曾在馬祖北竿服志願役時睡在戰備坑道1年多的王楠穎表示，隨後幾天他們做了實彈射擊、戰術編隊、戰場急救和夜間搜索與夜間行軍等各種訓練，「我從來沒有受過這麼高強度的北約式軍事訓練。」

隔天一早，從募兵處一起來的同梯志願軍有半數的人，就在這波嚴酷訓練過程中自動離開。 4月15日，王楠穎隨軍準備往前線調動。「晚上忙著整理行李到一半時，還兩次遇到空襲警報而必須跑去躲避。」

他表示因為被告知，只能帶必要軍需用品，其它物品都將寄存在新訓中心，所以大家前一晚都在斷捨離，而凌晨1點半時，又臨時被通知要去領取子彈，且子彈必須全部裝入彈匣內，因此忙到凌晨2點半才能就寢，凌晨5點半即須集合啟程，並經歷長達10小時車程到基輔中轉，每人當日配給的只有一瓶礦泉水和一個小麵包。

次日從基輔準備出發進入交戰區之前，連長最後一次問有沒有志願軍要退出，此時又有4人當場舉手離開。王楠穎抵達前線途中，痛心目睹大量建築與美景成為一片焦土，「每天周遭都有轟炸聲，到處都有火災，空氣中都是火藥味，缺水又下雨。」

軍隊處境也更加艱困。「至此我已超過10多天沒機會換衣服，連兩天只能吃軍用口糧，在雨中站夜哨，第4天才終於能喝到杯熱水。」王楠穎表示，班長把他們當成特戰部隊在訓練突襲，每天全副武裝加防彈背心執勤與訓練超過8小時，因為國際志願軍比起烏克蘭部隊，更是俄軍重點狙殺的目標。部隊內也開始有人感冒，在密閉空間內傳播很快，他數度也感覺喉嚨有異樣，只能趕快喝濃縮維他命C緩解症狀。

Photo Credit:中央社 在烏克蘭戰爭爆發前，王楠穎生活多采多姿，在烏克蘭置產並有論及婚嫁的女友，圖為去（2021）年底他參加萬聖節遊行，未料短短幾個月後俄羅斯入侵，各種恐怖場面成為他如今生活日常。（王楠穎提供）

Photo Credit: 中央社 台僑王楠穎7日從波蘭邊境進入烏克蘭參加國際志願軍，目前已隨軍多次轉移陣地至交戰區前線，因手機管制不得拍攝軍營情形。（台灣赴波蘭志工王芮緹提供）

王楠穎表示進入前線後，所有槍枝都必須隨時上膛並提高警覺，某次連隊忽然聽到類似空襲接近的巨大噪音，大家都慌忙找掩護，後來發現竟只是一列烏克蘭舊式電聯車經過，虛驚一場，而大家就一起相覷莞爾一笑。在前線的移動方式必須十分隱密，車輛必須在沒有路燈的夜間行進且不能開車燈，「為了跟緊隊伍，車距不能太遠，幾次差點撞上前車而緊急煞車，險象環生。」

儘管經常在克難環境下紮營，前線仍有溫暖時刻。在台灣就是基督徒的王楠穎說，4月17日是天主教的復活節，他參與連上波蘭志願軍們所組織的簡單且克難的復活節彌撒，大家就用僅有的一片餅乾、一杯水舉行聖禮，也絲毫不減對信仰的虔誠。

除了宗教信仰的支持與感謝許多默默為他禱告的人，王楠穎也悄悄的在基地一角掛上青天白日國旗（各國的志願軍也都有掛），慰藉思鄉之情。

「我和一位瑞典人站夜哨時，聽了他關於瑞典的難民安置想法與瑞典美食做法。」國際志願軍成員來自世界各國，王楠穎經常一邊傾聽同袍的故事，一邊向同袍介紹台灣，以及討論他夢想，如何在戰後協同烏克蘭重建家園與建孤兒院、扶助單親家庭等願景，他們共同心願是戰爭早日落幕，得以親見烏克蘭浴火重生，台烏外交關係有良性突破。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航