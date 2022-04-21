德國外交部長宣布年底前停止從俄羅斯進口石油，財政部長擔憂傷害國內經濟「不同調」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨（20）日表示，德國將於今年（2022）年底停止從俄羅斯進口石油。然而這樣的說法卻與該國財政部長林德納（Christian Lindner）不一致，林德納表示德國正在盡快結束對俄羅斯能源依賴，但需要時間。

過去德國由於擔心傷害國內經濟，一直對石油禁令持反對立場，若德國態度轉變，將會加速歐盟的石油禁令計畫。

憂心能源禁令造成企業大停工，外長財長不同調

《路透社》報導，德國外長貝爾伯克在昨日與波羅的海三國外長會晤後表示，「我們將在夏季之前將石油減半，到年底將降至零，然後天然氣將緊隨其後。」

相反地，林德納告訴《BBC》，「我們必須有耐心。」林德納說，德國正在努力實施對俄羅斯能源的禁運，然而俄羅斯能源進口的突然停止可能會導致製造商和汽車製造商等德國企業停工。

烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskyy ）上週在接受 《BBC》 採訪時，要求立即對俄羅斯利潤豐厚的石油貿易實施禁運，指責那些向克里姆林宮控制的石油巨頭送上歐元和美元的人是在進行「血液交易」。他特別指出德國與匈牙利，阻止了歐盟的禁運行動。

《富比世》報導，去（2021）年俄 羅斯佔德國天然氣進口的55%、石油進口的35%。德國在今年3月與卡達（ Qatar ）達成 向德國供應液化天然氣的協議，雖然會有助於減少德國對俄羅斯的天然氣高度依賴， 但專家警告稱，如果沒有俄羅斯，德國可能會面臨大幅上漲的價格壓力。

摩根大通（JPMorgan）指出全面和立即的禁令將導致布倫特原油價格上漲65%，至每桶185美元。

德國總理 蕭茲（Olaf Scholz）長期一直以來反對俄羅斯的能源禁運，認為這會對德國經濟產生很大傷害。然近期蕭茲態度已有所轉變，他在4月初的談話表示德國將「很快」 能擺脫俄羅斯能源的依賴。

德國態度漸轉變，歐盟與產油國談判尋找替代品

《衛報》報導， 蕭茲 說：「 我們正在積極努力擺脫石油進口，我們認為我們將能夠在今年實現這一目標。 我們正在積極努力擺脫從俄羅斯進口天然氣的必要性。 正如您可能想像的那樣，這並不容易，因為它需要構建基礎設施。 」

蕭茲 堅稱，在德國北部海岸建造必要的液化天然氣（LNG）接收站需要時間來消除法律障礙，該接收站將能夠儲存從卡達和美國等國進口的液化天然氣。 他也強調，德國能源供應的變化將是永久性的，並表示德國將在20年內將可再生能源用於其所有電力。

《路透社》報導，歐盟委員會正在努力加快替代能源供應的供應，以試圖降低禁止俄羅斯石油的成本，並說服德國和其他不情願的歐盟國家接受這項措施。據歐盟消息人士稱，歐盟委員會還沒有確定什麼時候會對烏克蘭的入侵提出第6輪歐盟制裁措施。

然而，其中一位消息人士表示，正在評估用從其他供應商進口的石油替代俄羅斯石油的成本，並指出歐盟委員會正在與產油國進行談判，以幫助安排國內交易以尋求快速且價格適中的替代品。消息人士稱，德國是石油禁運的主要反對者， 而德國的態度轉變，支持禁令的意願可能會加速歐盟石油禁令的計畫。

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核稿編輯：翁世航