巴特勒《戰爭的框架》：俄烏戰爭中「毒癮」的主權隱喻

文：林浩立

俄羅斯對烏克蘭的入侵現在已經將近五十天，除了造成超過四百二十萬名難民躲避戰火遠離家園外（有些甚至遠赴美墨邊境），平民的確認死亡數據也有一千六百多人，但實際人數絕對不只於此，而現在又有俄軍在基輔附近城市的屠殺證據。現代戰爭科技強調網路資訊戰、遠距遙測、人工智慧更精準的分析，但仍掩蓋不了戰爭最殘酷的本質：對生命的抹滅與摧毀。

巴特勒在《戰爭的框架》一書中認為戰爭的物質工具不只是槍砲彈藥，還包括能配置「現實」本身感官界線的影像與論述，也就是她所說的「戰爭的框架」。框架能夠區隔出什麼能被算作「生命」，什麼無法。每一場戰爭都有這樣的框架，透過報導、宣傳、數據調查、國際局勢走向不斷流通下去。它使戰爭的發動有名目、影響著士兵對現實的理解。它更能使戰火不限於戰場之上，例如在九一一事件後的「反恐戰爭」中將國土上的移民議題捲入其中、女性主義政治與進步的性觀念被動員起來對抗穆斯林社群、多元文化主義也隨之被討論起來。這些面向乍看與戰爭沒有直接關係，但若從戰爭的框架思考，可以說都是戰爭的一環，決定了哪些生命值得被保護、存續、弔唁。

烏克蘭戰爭中也有這樣的框架，但其中有一個甚為隱蔽，不見於俄國發動戰爭的官方論述中，卻又攸關「生命」為何的命題，我在此想要談的是烏克蘭的鴉片類藥物成癮（opioid addiction）的問題。讓我們先把時間倒轉回到俄國於二月二十四日正式發動軍事行動入侵烏克蘭的隔天，總統普亭於聯邦安全會議上報告了戰事初期的狀況。他表示大部分的反擊火力來自長期騷擾東部頓巴斯地區的烏克蘭右翼民族主義組織，意圖將戰火引向當地平民。他呼籲烏克蘭軍隊推翻腐敗的基輔政權與俄方和談，不要聽命於一群「毒蟲和新納粹份子」。

「毒蟲」一詞（наркоман）在這裡的出現很有意思，因為很少人會用那麼瑣碎、無關緊要的詞彙來指涉戰爭中的敵方，相較起來，普亭談話中「恐怖份子」、「新納粹份子」的指控就相當符合其發動戰爭的論述。有一個說法是他在暗指烏克蘭總統澤倫斯基在2019年總統大選時開始流傳的吸毒謠言，當時甚至還有澤倫斯基與尋求連任的對手波洛申科同時公開驗血證明沒有毒癮的劇碼。雖然事實查核組織已指出這是出於俄國資訊操盤網站的抹黑，但到現在還是有如親俄議員基瓦（Ilya Kyva）在說澤倫斯基患有毒癮意志不堅、受到西方控制的這種言論在散佈。

先不論普亭是意有所指還是無心之言，鴉片類藥物成癮在烏克蘭是一個相當重大的公共衛生問題，與愛滋病毒的傳染流行更是密切相關。根據世界衛生組織2020年的資料，烏克蘭擁有該年度歐洲最高的愛滋病毒感染發生率（每十萬人有37.5個案例），而因為藥物注射而感染的狀況也是全歐洲最嚴重的。目前烏克蘭共有約二十六萬個愛滋病毒感染者，而鴉片類藥物注射者則約三十一萬人。

聯合國愛滋病聯合規劃署2015年的資料指出，在烏克蘭每五個藥物注射者就有一個帶有愛滋病毒。烏克蘭衛生部愛滋病中心2013年的資料則顯示有45％的愛滋病毒感染是藥物注射造成的，而在1998年，所有已知的愛滋病毒案例中高達80％在注射藥物。因此，治療並控制鴉片類藥物成癮被認為是防治愛滋病的關鍵，其中最被重視的策略是藥物輔助治療法（medication-assisted treatments, MAT），也就是用醫療機構核准的鴉片替代藥物如美沙冬（methadone）和丁基原啡因（Buprenorphine）並結合心理諮商和其他行為治療的一套療程。

然而，戰爭卻打亂了這樣的公共衛生計畫，許多報導已經在探討這個戰爭傷亡之外的人道危機，包括藥物成癮、愛滋病、以及C型肝炎病毒、肺結核在內的大量患者都將因醫療藥物中斷造成健康嚴重的影響，甚至失去生命。

但鴉片類藥物成癮不只是戰爭的背景，更是戰爭的框架。人類學家珍妮佛・卡羅（Jennifer Carroll）的民族誌《毒癮：烏克蘭的藥物、愛滋病毒和公民身份》（Narkomania: Drugs, HIV, and Citizenship in Ukraine）提供了精彩的分析，解釋了普亭「毒蟲」的指控或許不只是人格的詆毀，而別有深意。這本於2019年出版的傑出作品探索了烏克蘭這個夾處於歐洲和俄國之間的後蘇聯國家如何透過藥物成癮問題的治療策略以及公共衛生政策彰顯其主權、制訂其公民身份、安排其國界，回應俄國由東而來的步步進逼，在現在俄國對烏克蘭的侵略中讀起來更是擲地有聲。

書名「毒癮」（narkomania）一詞是烏克蘭稱呼並理解藥物成癮的用語，與普亭的用詞相當，意思是無法控制的狂熱。但有別於西方特別是北美文化對「癮」的道德靈性與生物醫學的意涵，也就是這是可以透過多重管道來管理調整的個人意志問題，蘇聯計畫經濟、權威領導、集體生活遺緒下的醫學知識對此有著偏向生理物質性的認知，亦即成癮的習慣是因為長時間暴露於外在刺激、影響體內神經網絡路徑而造成的結果。這兩種邏輯產生了截然不同的治療方針：前者是輔助療法（MAT），強調在「正常」情境如家中以低成癮藥物的服用逐步減少患者對針頭施打的鴉片類藥物如海洛因的依賴，並減輕戒斷症狀。