2022/04/21,
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溫布頓禁止俄羅斯、白俄球員參賽，男網與女網協會反對國籍歧視，喬科維奇批「瘋狂」

溫布頓禁止俄羅斯、白俄球員參賽，男網與女網協會反對國籍歧視，喬科維奇批「瘋狂」
俄羅斯名將梅德韋傑夫於2021年的溫布頓賽事|Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

溫布頓網球錦標賽宣布將禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事，ATP批評將俄羅斯與白俄選手排除於草地賽事外的決定是不公平的，也可能為賽事打開一個具有破壞性的先例。

溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）主辦單位於昨（20）日宣布，將禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事，這是溫網自二戰結束後首度禁止特定國家球員參賽。

兩國主要受影響的球員分別是男網世界排名第二的俄羅斯名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），以及女網世界排名第四的白俄好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

溫網聲明指出，有鑑於錦標賽在英國以及世界各地樹立的形象，溫網也有責任加入政府、產業、體育及其他機構的行列，盡可能以強力的手段限制俄羅斯對全球的影響力。

主辦單位全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club）發布聲明說：「俄羅斯發動如此不合理和前所未有的侵略行動，若讓該政權再藉由俄國或白俄球員參與賽事獲得任何好處將令人無法接受。」

全英草地網球俱樂部主席休伊特（Ian Hewitt)）向《衛報》說道：「我們理解這對受影響的人來說很艱難，他們因俄羅斯領導人的行為而承受痛苦令人感到悲傷。」

此外，英國政府曾經提出一個參賽條件，要求想要出賽的俄羅斯球員作為交換必須簽屬一份譴責普亭（Vladimir Putin）的文件。最後，這項提案因溫網憂心可能牽連球員家人受害而遭到拒絕。

另一方面，俄羅斯當局則是對於溫網的決定表示憤慨，指責英國政府利用體育來玩政治遊戲。克林姆宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示俄羅斯在網球方面實力強大，比賽將會因此受到衝擊，「讓體育人士成為政治陰謀的人質是不可接受的」。

ATP與WTA相繼批評溫網決定違反公平原則

為此職業男網總會（ATP）與國際女子網球協會（WTA）皆針對俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動做出回應。

目前各項賽事僅限制俄羅斯與白俄羅斯選手以團隊的方式進出賽，球員仍被允許以個人身分、不代表國家的方式持續競賽。此外，展示國旗以及演奏國歌等行為也是被禁止的。

對於溫網的決定，ATP在一份聲明中明確表示出不滿，指出將俄羅斯與白俄選手排除於草地賽事外的決定是不公平的，也可能為這項賽事打開一個具有破壞性的先例。此項帶有國籍歧視的舉動也有違溫網與ATP達成的協議，即球員能否參賽應完全基於ATP的排名積分。

WTA則是批評，運動員不應因出身或是國家政府的決定而遭受處罰或是禁止參加賽事。更認為這樣的歧視以及將歧視集中於獨立參賽的運動員身上，既不公平也不合理。

然而，實質上溫網仍屬獨立運作賽事，ATP與WTA對其影響力有限。但兩者可以藉由減少或是取消溫網在巡迴賽中的排名積分來減低對於球員的衝擊，運動員也可採取法律行動來維護自己的權益。

各國選手怎麼看？

烏克蘭球員薩夫丘克（Olga Savchuk）向《紐約時報》表示，制裁不能只對90%的俄羅斯人民實施，而忽略剩下的10%。

「仔細想想為什麼在俄羅斯麥當勞工作的人會因為制裁而丟掉工作，而網球運動員卻是例外呢？」薩夫丘克強調制裁必須是公平的，因為他們犯下的是集體的罪惡。

世界球王喬科維奇（Djokovic）則是在ATP賽事的採訪中以「瘋狂」形容溫網的決定。他表示將永遠譴責且不支持戰爭，但同時也無法同意溫布頓的決定。「運動員、網球球員與戰爭沒有任何關係。當政治介入體育時，結果是不好的。」

曾經獲得18座大滿貫單打桂冠的名將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）也在一場訪問中提到，雖然烏克蘭人是這場戰爭中的受害者，但禁止俄羅斯與白俄羅斯球員也會使他們受害。

其他的大滿貫賽事中，即將於下個月開打的法網雖然曾對俄羅斯球員以個人身分參賽有過抗拒，最終並沒有宣布禁賽規定；美國網球協會（United States Tennis Association）昨日則是表示尚未決定俄羅斯與白俄選手是否能參與八月底在紐約舉行的美網。

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核稿編輯：翁世航


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