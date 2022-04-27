拜登若無法解決美國經濟危機，對俄再強硬也無法扭轉低迷的民調

美國民眾將俄視為敵國比例高

美國民調研究智庫「皮尤研究中心」（Pew Resarch Center）4月6日公布一份有關美國人民看美俄關係、北約的民調，高達七成美國受訪者認為俄國是美國的敵人，僅有24％視俄國為美國的競爭者（competititor），這與皮尤研究中心於今（2022）年1月所做的民調結果相差巨大。在1月時，僅有49％的受訪者認為俄國是敵人，高達41％將俄國視為美國的競爭者。這顯示出俄烏衝突，讓美國人對俄國看法大大轉變。

民調中還指出，美國民主、共和兩黨支持者對俄國看法也逐漸趨近。目前有66％民主黨受訪者視俄國為美國主要威脅，而共和黨受訪者則有61％認為如此。

拜登國內聲望持續低落，對俄強硬難挽救國內支持下滑

《CNBC》在上週4月13日公布民調，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率持續下探。《霧谷晶策》在過去的文章中，就曾提到拜登支持度已降到他上任以來的最低點。然而，又三週過去，拜登民調反而更持續惡化。

《以《CNBC》過去一年多所做的民調觀之，拜登在2021年上任初期（4月、7月）仍分別有48％、47％的支持度，但這次受訪者中僅有38％認同拜登執政，而高達53％不認同拜登的表現。事實上，自去（2021）年第四季起，拜登民調表現就明顯下滑，這除了對於多次表達想在2024年競選連任的拜登是個重大警訊外，首當其衝將先牽連到民主黨在今年11月即將進行的期中選舉表現。

此外，細看拜登在民調中各項議題表現，能清楚知道多數美國人對拜登執政不滿。舉例來說，民調問：「你是否認同拜登在應對經濟上的表現呢？」受訪者中僅有35％表示認同，而高達60％不滿拜登。再者，僅有18％美國人認為美國經濟狀態正面，35％認為普通，高達47％認為經濟狀態相當差，更有56％受訪者認為美國將在未來一年面臨經濟衰退。

經濟上，美國自2021年開始就受歷史新高的通膨衝擊，物價、油價持續高漲。2022年2月底俄烏開戰後加上國際制裁，更一度讓油價突破天際。過去數月，美國國內通膨情況仍未好轉。

《金融時報》（Financial Times）4月13日報導，美國3月份消費者物價指數高達8.5％，是自1981年以來最快速的漲幅速度。因此，拜登面臨國內逐漸升高的反彈聲浪也顯而易見，畢竟沒有任何一國的人民願忍受物價長期的高漲。

另外，《CNBC》民調指出，僅有40％受訪者認同拜登應對烏克蘭的態度，有49％不認同。這對自俄烏開戰以來對烏態度相當支持，對俄相當強硬的拜登來說，恐怕難以接受。另一方面這也顯示，多數美國民眾不認同拜登目前處理烏克蘭的方式。

西方決定孤立並脫鉤俄國，美思想巨擘表態反對脫鉤

自俄烏開戰以來，美、歐為首的西方陣營立場一致對抗俄國，除施加多輪經濟制裁外，也持續軍援烏克蘭。《華盛頓郵報》（The Washington Post）4月16日報導指出，北約、歐盟、美國國務院、國防部和盟邦國家的相關部門，正全方面地構建西方對俄新的政策藍圖，這藍圖將創造西方國家從防衛、財政、貿易到外交等全方位對俄新政策。

與此同時，歐盟已制定計劃減少對俄國能源的依賴，而北約也宣布未來國防支出增加。另外，目前為歐盟成員國，但並非為北約成員國的瑞典和芬蘭，在看到俄國入侵烏克蘭後，也預計提交申請成為北約會員國。而這代表著歐洲安全重大政策的轉移，將使北約軍隊部署到更鄰近俄國的區域。

《華盛頓郵報》引述美國與外國資深官員所提，這個長期戰略很可能將目前北約盟邦應對俄國的多項手段「永久化」，其中包含軍援烏克蘭、上萬北約軍隊於東歐部署等。

不過，《華盛頓郵報》也提到，並非每個人都支持這項「新戰略」。有些人建議不要回到過去冷戰時期對蘇聯的「圍堵政策」，也有些人認為烏克蘭危機及其對歐洲的深遠影響，給了美國機會，讓美國至少能放棄一些代價不菲、自以為保護自由世界的責任。

《華盛頓郵報》引述美國知名歷史學家、華府智庫「卡內基和平研究基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員魏特海姆（Stephen Wertheim）日前在《外交事務》（Foreign Affairs）發表的文章稱：「這場俄烏戰爭已強化為何要戰略約束，它提供了一個機會，鼓勵歐洲與俄國保持平衡，而美國則專注亞洲的安全和美國國內的更新。」

不過，不少歐洲官員則對上述觀點抱持懷疑態度。《華盛頓郵報》引述一位資深歐洲官員說：「我們能從俄國入侵烏克蘭學到一課，很多人認為戰事不可能發生但卻發生了。這個國家準備好有所舉動，但沒有任何安全保證或暫時的期待能確保戰事不再發生。」這位官員進一步說明：「我們以為相互依存和連結的共同利益將有利穩定，但現在我們已經知道這個想法是錯誤的。」他說：「相互依存從現在看來，當一個國家如果夠粗暴時，相互依存只會帶來更嚴重的風險，而我們勢必要適應這新情勢。」

除了這項「新戰略」的內容和正反兩方學者的看法外，美思想巨擘杭士基（Noam Chomsky）教授在日前接受《當前事務》（Current Affairs）專訪，分析俄烏衝突「非主流」的看法也引發討論。專訪中，杭士基引述日前美國資深外交官、國防部國際安全助理部長傅立民（Charles Freeman）對美國政策的批評，傅立民在專訪中批評拜登政府對俄烏衝突的政策是：「讓烏克蘭軍人與俄羅斯戰到一兵一卒都不剩。」