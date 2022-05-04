牙周病有如無法完全治癒的慢性病，會影響到植牙成功率嗎？

文：黃頌恩醫師（牙周病科專科）

牙周病雖然不是一個可以完全治癒的慢性病，但如果好好保養依然可以有好的生活品質。病況控制穩定的話，牙醫師才能在理想的乾淨口腔中植入植體，且有良好的植牙長期成功率。

（以下將出現實際口腔照片）

植牙的歷史

1965年Dr. Branemark發明可以在人類口腔中用來恢復咀嚼功能的植體，大概是近代牙醫史上最偉大的發明了。植體不但解決很多以前被視為難症，只能製作活動假牙的末端齒列缺牙病例，對於很多無法製作成牙橋的缺牙區重建來說也是一大福音。

為什麼不做牙橋？

無法利用旁邊牙齒（鄰牙）磨小而製作牙橋的案例，很多都是因為鄰牙的狀況不佳，常見的原因有齒質不足（本身就蛀牙或是缺損太大）或者是鄰牙牙周病而地基鬆動。鄰牙本身就搖搖晃晃，叫它來支撐多一顆或兩顆牙的受力根本就是加速這顆牙齒的死亡。

牙周病缺牙怎麼辦？

首先第一件事就是先治療牙周病，畢竟我們都希望植牙能夠在一個健康且乾淨的口腔中長久地使用，增加植牙長期成功率。

牙周病雖然不是一個可以「治癒」的疾病，但把它想像成像是糖尿病或是高血壓一樣類似的慢性病，就可以比較理解這是一個需要「保養」就可以維持的疾病。正常的監控血糖／血壓，好好地控制飲食，正確地服用藥物跟回診，可以讓糖尿病和高血壓患者有非常良好的生活品質；同理，做過牙周病治療的患者在正確的潔牙方式下，定期回診也可以有良好的牙周病控制。

圖片來源：品味牙醫師心底話

若是在正常追蹤下，牙周病治療的病況穩定，牙醫師便能在理想的乾淨口腔中植入植體，之後裝上假牙恢復缺牙區的咀嚼和美觀功能。

牙周病可以植牙嗎？

在牙周病被控制的情況下當然可以植牙。不過有時候為了整體假牙重建的考量，可能會需要額外拔除一些預後不好的牙周病牙齒，以確保後來植牙的成功率以及後續的美觀及清潔容易程度。

另外拖延牙周病的治療會使該區之後可以植牙的骨量嚴重不足，植牙前的骨頭及牙肉重建也會因此變得更加困難，治療時間也會因此延長很多。

如果沒有在牙周病控制好的狀況下植牙，植體也會因此被牙周病的細菌感染，最後產生植體周圍炎（一種植牙的牙周病），最後有可能植體發炎感染，最後得移除植體。

圖片來源：品味牙醫師心底話

增加牙周病植牙成功率

總之牙周病不要拖，早治療防止惡化。日常好好清潔，並且定期回診，控制得宜的牙周病患者，可有良好的植牙長期成功率。

如果觀察到自己或家人有牙周病症狀，建議及早預約看牙醫，越早治療，越容易控制良好口腔健康。定期接受洗牙，戒除不良習慣如抽菸，便是降低罹患牙周病風險最簡單的方法。

圖片來源：品味牙醫師心底話

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航