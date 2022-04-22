【疫情週報】4/18-4/22：修訂輕重症患者分流收治原則，訂定確診兒童居家照護就醫警訊

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於本週快速升溫，中央流行疫情指揮中心也因此在本週修訂並宣布了多項防疫規範。《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展，以及防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

一週疫情發展概述

本土疫情自4月15日單日新增確診數首度破千例後，每日新增的確診數皆在1000例以上。單日最高的新增確診數為21日的2969例。

從今年到4月21日為止，本土案例總計有15544例，其中輕症／無症狀的比例為99.6%、中症比例為0.37％、重症比例為0.03％。

重大防疫規範變化

輕重症病患分流，各縣市1週內啟動無症狀、輕症居家照護

為了讓輕重症確診者分流，指揮中心於4月8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，並於19日宣布各縣市需在1周內啟動輕症居家照護，21日修訂分流收治原則。

由醫院收治的病患條件：

中重症所有病患

無症狀、輕症的成年與青少年確診者，75歲以上、血液透析病患，或是懷孕36週以上的孕婦

無症狀、輕症兒童，出生未滿3個月且有發燒、出生滿3-12個月，且高燒大於39度以上，或是需血液透析者

適用加強版集中檢疫所／防疫旅館的病患條件：

70-74歲，生活可自理或有陪同照顧者

65-69歲且獨居

懷孕35週以內

無住院需要，但不符合居家照護條件者

適用居家照護的病患條件：

69歲以下無血液透析或懷孕，符合居家照護條件，且非65-69歲獨居者。無症狀或輕症兒童，且不具上述由醫院收治條件者。

居家環境條件如符合以下條件：

「境外移入」：個案需符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。

「本土個案」：以符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

不符居家照護健康條件的無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採取居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

另外，收治於醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館已達3-5天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且符合居家環境條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館通知衛生局，納入居家照護管理。

確診者在宅送藥機制，逾1800家社區藥局投入服務

藥師公會理事長黃金舜19日表示，全台超過1800家社區藥局投入服務，由藥師親自送藥到宅。目前指揮中心與「健康益友」APP合作，使用APP可透過網路系統直接看診並拿到處方。

黃金舜說明，患者可選擇離家較近，或是平常慢性病處方箋調劑的藥局，選好後透過電話聯繫或選擇藥局的藥師，由藥師確認身份和處方，將處方箋傳給社區藥局，藥師就會於24小時內送藥到指定地點。

黃金舜，民眾若沒有「健康益友」APP，透過遠距醫療看診後不論拿到的是實體或電子的處方箋，均可透過全國藥師公會網頁查詢，與有提供服務的社區藥局聯繫。若無法透過網頁，也可以直接致電全國藥師公會要求媒合適當的藥局。

居家隔離、檢疫期滿前採檢，改以快篩檢測

指揮中心於19日宣布，居家隔離和居家檢疫的採檢，第一次匡列採檢可改以快篩取代PCR，並改為有症狀才採檢，並於最後期滿再以快篩採檢。

民眾經疫調匡列為接觸者需居家隔離時，將安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認。隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離／檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

修訂無症狀、輕症解隔離條件

指揮中心於18日也修訂了無症狀、輕症解隔離條件，符合以下任一條件，就能解除隔離治療，並進行7天自主健康管理：

距離發病採檢日的4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性／Ct值大於等於30

距離第5到9天內，追蹤1次快篩，或PCR陰性／Ct值大於等於30

距離發病、採檢視達10天則無需採檢。

居隔者若生命危急須緊急就醫，可自行開車、步行前往

有鑑於本週有一名確診的2歲重症男童不幸離世，家長打電話給相關單位求援時遇到互轉單位、電話未接等困難，指揮中心19日公告，開放確診個案或同住的居家隔離者，只要生命緊急需立即送醫，都可透過防疫計程車、親友接送、步行或自駕前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。

陳時中表示，基本上輕症在家或居隔都有電子圍籬，離開隔離場所前要跟衛生局聯絡，衛生局依此安排並解除圍籬。如民眾自己覺得緊急，事後有相關情況也不會罰，但先通知衛生局解除隔離，也是避免警方疲於奔命。

訂定確診兒童居家照護就醫警訊與緊急送醫條件

指揮中心21日宣布，經邀集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會召開會議，訂定COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件：

若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫（警訊表徵／就醫警訊）

發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗

退燒後持續活動力不佳

退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛

持續性的嘔吐、頭痛或腹痛

超過12小時未進食或未解尿

若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫／緊急自行就醫條件）

抽搐

意識不佳

呼吸困難或有胸凹現象

唇色發白或發紫

血氧飽和度低於94%（如家中有）

肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

金管會拍板確診者居家照護，防疫保單須理賠

因應「輕症居家照護」陸續啟動，金管會協調產、壽險公會訂定防疫保單理賠因應措施，於19日公布防疫保單理賠因應原則：

針對現行已銷售防疫保單承保範圍包含住院日額保險金部分，無症狀或輕症確診者在居家照護期間，可比照一般住院予以理賠。

由於輕症或無症狀者才會安排為居家照護，無須入住醫院加護病房或負壓隔離病房進行診療，因此不會給付加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金。

輕症仍是確診，防疫保單若有提供確診定額補償，保險公司仍會依契約條款約定進行理賠。

金管會保險局副局長林志憲針對理賠原則指出，保險業者將審視隔離通知書及解除隔離通知書的隔離起迄期間認定為「實際住院日數」，並依保險契約條款約定給付一般住院日額保險金。

衛福部專家會議確認：6-11歲兒童應接種疫苗、開放青少年施打追加劑

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於20日下午召開，建議6-11歲兒童應接種COVID-19疫苗，以莫德納（Moderna）為主，接種劑量為成人劑量之一半（50微克），2劑間隔為12周。

專家會議也建議12-17歲青少年完成2劑接種後5個月，接種追加劑（即第3劑）。

另外，專家會議也建議65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全、低下者接種第2次追加劑（即第4劑）。不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納COVID-19 疫苗半劑量（50微克）、輝瑞BNT疫苗全劑量或蛋白質次單元（如高端、Novavax）COVID-19疫苗全劑量。

即將上路的政策與疫情走向推測

陳時中18日在立法院受訪及備詢時透露，家用快篩實名制盼5月初上路，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。

陳時中表示，國產試劑的產能5月可提升至1280萬劑，後續有望每月提升至1580萬劑。