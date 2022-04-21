林鳳營加碼捐贈100堂待用課程 要為偏鄉孩子種下希望

林鳳營在板橋車站B1遊客中心前廣場攜手公益夥伴-台灣待用課程協會，為偏鄉孩子打造成果發表舞台，現場除展出逾百件待用課程協會輔導偏鄉孩子的作品外，並邀請林鳳營鮮乳代言人賈永婕一同出席，啟動從4/20-5/1為期12天成果展，期盼讓偏鄉孩子創作，引起社會大眾關注偏鄉教育議題，共同響應林鳳營快樂播種計畫。

為台灣做一件事:為偏鄉孩子種下希望，每個孩子都值得擁有更美好的高品質生活

面對ESG永續課題，林鳳營思考如何透過品牌力為台灣做一件事，發現偏鄉孩子學習資源是極需重視且投入的議題。根據調查，台灣社會貧富生活差距大，兒童也面臨兩極化，偏鄉學習落後基本為都市區2-3倍。新北市教育局表示，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，近年推動偏鄉學校資源整合計畫，以翻轉偏遠地區學生學習為核心，促使學生多元學習與群性培養。林鳯營品牌觀察到疫情牽動台灣城鄉差距，決定啟動快樂播種計畫，替更多孩子種下一個希望。林鳳營快樂播種計畫理念秉持: “為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，讓孩童獲得擴展視野、豐富心靈與建立自信的機會，相信每個孩子都值得擁有更美好的高品質生活。

林鳳營快樂播種計畫-2022年 存下100堂課+10堂名人小學堂免費申請

去年開始林鳳營與台灣待用課程協會共同合作。台灣待用課程協會藉藝術教導偏鄉孩子一技之長，用陪伴建立自信，深耕偏鄉教育。這與「林鳳營快樂播種計畫」想讓每個人都值得擁有更美好生活的理念相同，特別邀請台灣待用課程協會林鳳營快樂播種計畫的首要合作對象。林鳳營更開設『名人小學堂』，透過各領域名人前進偏鄉校園分享，包括味全龍張泰山教練、模仿鬼才郭子乾，以及林鳳營鮮乳代言人賈永婕，藉由自身故事與專業領域指導，引導孩子們跨出既有的視野框架。發表會當天，味全總經理邱子權也表示：“林鳳營作為鮮乳領導品牌，率先號召關注偏鄉孩子教育議題，邀請各界讓社會永續發展計畫推展下去。同時宣佈今年贊助台灣待用課程協會100堂課，並規劃10堂名人小學堂，提供新北市地區有需要的國小免費申請，期望有更多偏鄉或是公益單位共襄盛舉，讓更多偏鄉孩童受惠。」

代言人賈永婕 首次曝光與偏鄉孩子共同創作創意禮服 用作品見證快樂播種計畫成果

發表會當天，代言人賈永婕也十分感性地分享前往新北市瑞濱國小參加名人小學堂，當天與六年級孩子共同創作的『創意禮服』也首次曝光！賈永婕分享:“自己本身熱衷各種公益，但這次意義不一樣是，透過現場教導創作禮服作品，藉這次的機會挖掘孩子們潛能，發現他們的想像力與天賦相當驚豔。期望這次的展出，號召更多人來響應，關懷台灣的偏鄉孩子。

推動台灣社會永續發展的鮮乳 林鳳營快樂播種計畫攜手賈永婕共同關注偏鄉孩童教育

在全球ESG浪潮下，鮮乳領導品牌林鳳營以 “提升偏鄉孩童學習資源的永續發展”，率先提出林鳳營快樂播種計畫。今日(4/20) 林鳳營與公益夥伴台灣待用課程協會，攜手在板橋車站B1遊客中心前廣場共同為偏鄉孩童打造成果發表會，現場展出偏鄉孩子於課程輔導後作品，並邀請林鳳營鮮乳代言人賈永婕出席支持，成果展從4/20-5/1為期12天。期盼讓偏鄉孩子創作，引起社會大眾關注偏鄉教育議題，共同響應林鳳營快樂播種計畫。

為台灣做一件事:每個孩童都值得擁有更美好生活 推動社會永續發展

面對永續議題，林鳳營品牌發現台灣偏鄉孩童學習困境，瞭解偏鄉學習程度相較都市區2-3倍的嚴重落差。新北市教育局表示，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，近年推動偏鄉學校資源整合計畫，以翻轉偏遠地區學生學習為核心，促使學生多元學習與群性培養。林鳳營快樂播種計畫理念秉持:“為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，讓孩童獲得擴展視野、豐富心靈與建立自信的機會，相信每個孩子都值得擁有更美好的生活。”味全總經理邱子權在發表會現場表示：「林鳳營作為鮮乳領導品牌，不僅滿足孩子對營養需求，也追求豐富孩子心靈、擴展孩童視野的機會。林鳳營思考透過品牌力為台灣做一件永續的事，率先關注偏鄉孩童教育議題，自許為社會樹立榜樣並號召各界響應，同時以快樂播種計畫代表品牌積極響應聯合國2030年社會永續發展的目標前進。」

林鳳營特別開設『名人小學堂』，邀請各領域名人前往偏鄉分享，包括味全龍張泰山教練、模仿鬼才郭子乾，以及林鳳營鮮乳代言人賈永婕，藉由自身故事與專業指導，引導孩子們跨出既有視野框架；以名人自身努力奮鬥過程，鼓勵孩子們在任何情況都要保持信心。味全總經理邱子權同時加碼宣佈：「今年林鳳營快樂播種計畫贊助台灣待用課程協會100堂課，並規劃10堂名人小學堂提供新北市地區有需要的國小免費申請，期望有更多公益單位共襄盛舉，讓更多孩童受惠。」

代言人賈永婕 首次曝光與偏鄉孩子共同創作創意禮服 用作品見證快樂播種計畫成果

發表會當天，代言人賈永婕與新北市瑞濱國小六年級孩子共同創作的『創意禮服』也首次曝光，同時也感性分享參加名人小學堂心得：「藉由林鳳營快樂播種計畫，幫助偏鄉孩童挖掘潛能，協助台灣社會培育更多人才，讓人才永續發展。期望透過這次展出，號召更多人響應。」