2022/04/21,
醫療

本土新增近3000例、過半為無症狀感染，陳時中：如果全台染疫率達到20％，就是正式走入「與病毒共存」

本土新增近3000例、過半為無症狀感染，陳時中：如果全台染疫率達到20％，就是正式走入「與病毒共存」
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心今（21 )日公布國內新增2,969例本土個案，陳時中表示未來全台染疫率若達到20％，就是正式走入與病毒共存的時機。不過在染疫率升高、大家都已經接種過疫苗的情況下，社會的防禦力應該足夠。

中央流行疫情指揮中心今（21 )日公布國內新增3,058例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入；另確診個案無新增死亡。

今日確診者中包含1549例為無症狀感染，另增加6名中症患者，皆屬高齡族群、血氧濃度低且有慢性病史，確診者目前住院中並使用瑞德西韋治療。

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Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

兒童警訊表徵、送醫條件相關規定

一、警訊表徵／就醫警訊：若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫

  • 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；
  • 退燒後持續活動力不佳
  • 退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
  • 持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
  • 超過12小時未進食或未解尿

羅一鈞補充以上情況皆是在居家隔離或是居家照護期間，民眾無法輕易外出，因此都有提供衛生局居家醫療以及遠距醫療的相關專線、APP服務。

另外針對兒童因應疫情的常備藥部分，羅一鈞解釋兒童確診者出現症狀與成人並無太大差異，可按照家中平時的感冒備藥購買即可，不過未來若有需要也能透過藥師到府送藥的方式取得，不一定現要在就急著去買。

二、119送醫／緊急自行就醫條件：若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫

  • 抽搐
  • 意識不佳
  • 呼吸困難或有胸凹現象
  • 唇色發白或發紫
  • 血氧飽和度低於94%（如家中有血氧機可測量）
  • 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

分流收治原則調整

指揮中心進一步說明，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增，並因應各縣市啟動居家照護，即日起取消居家照護同住者健康條件限制，並依確診者病症程度，調整分流收治原則，說明如下：

一、中/重症之確診者：均收治於醫院

二、無症狀/輕症之成人及青少年確診者：

  • 如具75歲以上、須血液透析或懷孕36週以上任一條件，收治於醫院
  • 為70到74歲且生活可自理或有陪同照顧者、65-69歲且獨居者，或懷孕35週以內者，安排入住加強版集中檢疫所或防疫旅館
  • 為69歲以下無血液透析或無懷孕，且符合居家照護條件、非65-69歲獨居者，採居家照護

三、無症狀/輕症之兒童：

  • 嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院。
  • 前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護；不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所或防疫旅館。
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Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

四、例外情形：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。

五、下轉條件：收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館已達3至5天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且能符合居家環境條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館通知衛生局納入居家照護管理。

另外，針對居家照護同住者快篩頻率，指揮中心規定同住之未確診者：

  • 隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，於有症狀時隔離期滿日進行家用快篩
  • 符合解隔條件後進行7天加強版自主健康管理，期間有症狀時進行家用快篩。

兒童及青少年疫苗施打建議

ACIP昨日開會後建議6-11歲兒童應接種COVID-19疫苗，以莫德納（Moderna）為主，2劑間隔為12周，劑量為成人劑量之一半。

專家也建議12-17歲青少年完成2劑接種後5個月，接種追加劑（即第3劑）。另外，專家會議也建議65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全、低下者接種第2次追加劑（即第4劑）。

0421_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

快篩試劑分配狀況

陳時中表示亞培快篩試劑到五月底供貨可達759萬、羅氏到5月2日可達2100萬。針對國產快篩試劑部分，他強調本來就有市場的存在，供應部分會以原定供應契約為主，並按照著原有計畫走，盡量不干擾市場，否則有時候產生的問題會更大。

不過指揮中心也表示會加快實名制購買快篩試劑的上路日程；公費部分也會供應充足，以支援縣市政府在居隔、居檢時的需求。

針對未來情況，陳時中表示如果全台染疫率達到20％，就是正式走入與病毒共存的時機。在染疫率升高、大家都已經接種過疫苗的情況下，社會的防禦力應該足夠。只是現在這樣疫情發展快速的階段，大家還是要有一些相關的管制措施，盡量將疫情控制在輕症範圍，民眾也盡量避免恐慌。

目前疾病管制署全球資訊網站也進行更新，橫幅新增Covid-19防疫專區及最新資訊，指揮中心鼓勵民眾可上網多多參考。

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核稿編輯：翁世航


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