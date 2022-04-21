2022/04/21,
政治

賴香伶擊敗謝立功，將代表民眾黨參選桃園市長：「笨鳥先飛」，搶先藍綠確定人選

賴香伶擊敗謝立功，將代表民眾黨參選桃園市長：「笨鳥先飛」，搶先藍綠確定人選
Photo Credit:民眾黨提供

我們想讓你知道的是

賴香伶在黨員投票階段就以65%擊敗謝立功的35%；後續的民調中，賴香伶和謝立功黨內互比，賴香伶的支持度也都超過7成，遠多於謝立功的2成多。

民眾黨今（21）日公布桃園市長初選民調結果，民眾黨立委賴香伶戰勝秘書長謝立功，將代表民眾黨出戰桃園，賴香伶不久前才發生黨主席柯文哲和其重要幕僚林恕暉的「罵狗」風暴，引發黨內爭議，但仍順利挺過初選。賴香伶表示，民眾黨率先推出人選，接下來的課題是如何延續、擴大支持力量。謝立功則表示，會共同努力讓桃園更好。

根據民眾黨提供的數字，賴香伶在黨員投票階段就以65%擊敗謝立功的35%；後續的民調中，賴香伶和謝立功黨內互比，賴香伶的支持度也都超過7成，遠多於謝立功的2成多。而民眾黨與國民黨、民進黨互比，賴香伶則以約6成的支持度略勝於謝立功的4成。據透露，政黨比較對象分別是國民黨立委呂玉玲、民進黨立委鄭運鵬。

民眾黨說明，這次分別由求真和十方民調公司進行民調，民調電話數分別為1082人和1069人。

賴香伶：笨鳥先飛，民眾黨先提人選

賴香伶在記者會上表示，感謝謝立功在3月和他一起投入民眾黨第一次市長初選的民主程序，本著讓市民朋友更認識民眾黨的初衷，讓民眾黨想要推動的理念、證見、願景，得到市民認同。初選過程中，透過一步一腳印跟市民朋友溝通，「這是第一步，民眾黨在現有各黨還沒提出人選時，笨鳥先飛」。

賴香伶說，民眾黨率先推出人選，接下來的課題是如何延續、擴大支持力量；目前六都中藍綠兩黨候選人的產生過程，僅民眾黨是以民調完成，而她是以民調勝出成為民眾黨的桃園市長提名人，這也彰顯顯雖然民眾黨很新、很小，但透過民調和走街穿巷的方式，讓更多人接觸民眾黨。

賴香伶指出，昨天國民黨立委呂玉玲已經宣布要參選桃園市長，相信桃園有機會成為國際新興城市，未來的市長候選人必須有一定支持度，才是大家能接受的人選，期待藍綠兩黨候選人更早、更負責任地讓選民認識。

謝立功則說，藍綠兩黨這幾個月荒謬演出，不知道國民黨誰會出線，也不知道民進黨演哪齣；但賴香伶已經跨出第一步。民眾黨不分區立委有5席，但這是第一次有立委參與選舉，他扮演秘書長的角色，就是要建立初選制度，這次初選在桃園舉辦，顯見民眾黨對於桃園有很高期待，全黨都希望能夠推出最好人選。

謝立功也質疑，藍綠輪流執政，到底有沒有給民眾給好的生活？希望桃園市民在藍綠以外，重新思考民眾黨是否可給大家帶來更好未來，他強調，初選結果不是誰勝誰負，民眾黨贏了，他跟賴香伶也都贏了，將共同努力讓桃園更好。

謝立功本來在2月初時透露民眾黨的布局，稱自己要選桃園市，但後來賴香伶在10天後宣布參選，兩個人進入初選程序，初選民調以桃園市為範圍，採30%黨員投票、70%民調方式辦理；黨員投票日期為3月6、7日；4月15至18日舉行全民調。

目前桃園市的情勢尚未明朗，因為藍綠兩陣營都還不確定要推誰參選。國民黨目前表達參選意願的有台北市議員羅智強、桃園立委呂玉玲；而民進黨則未有人選，但外傳有可能是桃園立委鄭運鵬，日前鄭文燦則表示，民進黨預計會到6月才推出人選。

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核稿編輯：翁世航


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