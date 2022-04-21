【關鍵眼中盯】柯文哲「不清零、不公布足跡」是絕妙的政治押寶，但「完全執政」就得「完全負責」

台北市長柯文哲在420的下午突然宣布，因為防疫量能有限，為簡化疫調程序將停止公布確診者足跡、不再發送細胞簡訊，未來疫調和匡列的範圍也會縮小，將不再以清零為目標。台北市終於「接軌國際」。

仔細思考，柯文哲下這步防疫險棋有兩個很好的理由：一個為公，一個為私。

台北市確實需要與病毒共存，但柯文哲也是在與藍綠做市場區隔

執行面上，因為台北市人口非常密集，當確診數不斷上升，若使用過去的匡列方式，受到影響的人數也將成指數上升。

若用同樣防疫表現屬於前段班的紐西蘭數據來看，15%染疫率在台灣大約等於350萬人，其中大部分應該會集中在人口密集的雙北，如果醫療指引再不進行調整，將確診者乘上接觸者的規模套用在台北市，那樣人數的人受命居家檢疫或不敢出門，放下手中的工作，城市的機能就會被破壞。

因此身為台北市的市長，這或許真的是柯文哲必須要做的決定。

不過再進一步看，這項「超前超前部署」政策的宣布，或許也是為了突顯民眾黨與藍綠傳統官僚的差異。

Photo Credit: 中央社

事實上，台灣很早就已經有許多專家呼籲不要再清零，但中央微調規範之餘卻始終不說破，讓台灣在思想上與中國並列世界唯二還在清零地方的原因，就是人死要負責。

因為不管Omicron重症率再低，一旦確診基數變大，染疫身亡的人數一定會增加。不願放棄清零的政府其實就是不想在政治上承擔這些人命，用清零作為來展現自己至少很努力，沒有放飛沒有草菅人命。享受人治的華人社會選民，其實很吃這一套。

但疫情下除了確診數，維持產業運作和商業交流也很重要、人的情緒和對自由移動的需求也需要關心，而柯文哲這次突然宣布「不再清零」，其實就是把他的政治籌碼，下在總說著「我們正積極想辦法來取得一個平衡」的藍綠傳統政黨不敢碰的地方，以展現自己和那些彆扭政客不同，同時超前了一直把「超前部署」掛在嘴上的衛福部。

脫離中央堪稱有擔當，但後續柯文哲也得「完全負責」

這的確是傑出的一手，只要死亡率不大幅提升，台北市的商家、疫調人員、醫院甚至是保險公司，應該都會感謝這個政策。但這個險棋的副作用，就是當北市府在防疫層面上脫離中央「完全執政」，當然也就得為台北未來疫情走向「完全負責」。

接下來，台北市的確診數會持續提升，死亡數跟著全國比例增加——就和世界上99%的其它地方一樣。柯文哲可能會因此被罵，但至少他讓台北變得和上海更不一樣一些。

Photo Credit: 中央社

所以你說柯文哲是用台北人的生命，來賭自己的政治地位嗎？或許也沒錯。但我相信他在精算後決定與中央對做的同時，一定做好了承擔的準備（畢竟如果失控，他還可以怪誰？）。從這個角度來看，柯文哲至少比大部分在清零和開放之間閃閃躲躲的政治人物，都還要有肩膀。

況且政壇上誰又不是在押寶呢？民主國家的政策本來就是在押注民意，剛好抓到民眾想要的東西就能獲得支持，正如民進黨一直站穩的抗中，國民黨逢綠必反的定位，姑且不論執行成效，其實都是在抓自己的客群，差別只是抓得對不對，有沒有說服力而已。

柯文哲一個政策，讓台北市真正「與國際接軌」，後續能不能提出有效的居家照護和更精準的匡列系統，讓他「不清零」更像是戰術而非向病毒投降，並確保疫苗效力避免發生過去歐美國家的慘劇，都將影響台北人的生命財產與民眾黨的形象和選情。成功與否，就看其團隊如何控制調度了。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航