【紀錄片】《飄撇討海人》：從基隆老船長的人海共存之道，描繪台灣漁業文化變遷與反思

文：宋家瑜

曾拍過數十種漁法，長期以漁業為拍攝主題的導演周文欽，在《飄撇討海人》紀錄片中，將鏡頭轉向一位七十歲的基隆船長林新永，以小人物故事來描繪台灣漁業文化的變遷與反思。

林新永，來自三代的討海人家庭，十四歲就跟著父親下海，他熟稔近海漁業，以基隆外海的北方三島海域的八斗子為主要漁場，也是多項漁具、漁法的發明和改良者，兩度獲選為全國模範漁民，他在海上的日子寫了許多台語詩歌，以書寫紀錄海事，是個浪漫風趣的海上詩人。

近年有感於海洋生態失衡及漁業資源枯竭，開始熱衷推動友善漁法和海洋保育的工作，組織環保艦隊號召漁船捕撈海漂垃圾，2016年起在基隆協助「望海巷潮境海灣資源保育區」的成立與維護。

2022年4月9日（六）基隆見書店特映會上，導演周文欽、海洋文學作家廖鴻基、船長林新永，與台語主持人曾偉旻展開對談，片中林新永以真性情的詩句表達對妻子蔡麗英的情意，以及台灣當代討海人的現實挑戰和心路歷程，以紀實視角呈現老船長對人海共存之道的期盼與追尋。

Photo Credit: 公視台語台提供，Brian Chen攝影 《飄撇討海人》於基隆見書店的特映座談現場

Q：導演拍攝動機

周文欽（導演）：2019年我拍攝了一部關於台灣飛魚卵香腸的影片，在田野調查的時候，認識了林新永船長。我和林船長聊天後，發現他有種很特別的氣質，和我平時認識的船長不太一樣，那時我就覺得他是很好的故事主角，可惜那年飛魚卵的收成不好，最後沒能完成影片的拍攝。

隔年正好公視台語台徵選，我們就把這個故事拿出來提案，本來也想過拍他從事漁業的父執輩和兄弟親族，後來發現他一個人的故事就很精彩了。我們團隊很謝謝船長，要怎麼拍他都願意幫忙，拍攝出海畫面的時候，他會把平時睡覺的地方讓給我休息，非常照顧我們。

Photo Credit: 公視台語台提供，Brian Chen攝影 《飄撇討海人》導演周文欽

Q：請船長分享自己討海的生命經驗

林新永（船長）：我14歲就開始討海，小時候不愛上課，週末快到了就跑去漁港釣蝦，但我的寫字簿成績常常是甲上，小學老師鼓勵我升學，跟我說：「考上初中後學費老師出」，這句話大大鼓勵了我，雖然我最後因為家境不好，畢業後就直接從事漁業了，但老師都會拿別人沒寫完的課本或作業本讓我讀書練字。

討海人其實很難找對象，退伍後我有一段時間沒跑船，後來覺得薪水不夠養家，還是回去捕魚。那時候因為想寫陳情書給政府改善漁港的設施，結果那個陳情書塗塗改改寫了兩個月，我覺得自己程度不好，就去夜間部進修，才認識現在的太太（蔡麗英），感謝我的太太。

Photo Credit: 公視台語台提供 《飄撇討海人》片中主要受訪者船長林新永與太太蔡麗英

Q：可否請船長、廖鴻基老師談談從事海洋保育工作的契機？

廖鴻基（與談人）：我四十幾年前在花蓮從事漁業，我也當過討海人，但我都是當船員，沒當過船長。我常常覺得台灣的海景很美，明明是海島，卻很少人有機會見到出海後的景色，所以一開始想說寫下來讓更多人閱讀，慢慢走上海洋生態保育的路。我剛才看影片，在林新永船長身上看到環境永續的精神，覺得很感動。

林新永（船長）：我的工作是利用海洋、感受海洋，所以我覺得我要照顧海洋。現在海上的垃圾越來越多，以前我都是一個人順手載垃圾回岸上，2014年，我當選基隆市沿近海協會理事長，我們就組自願清潔隊，挑多數漁船休息的日子一起出港撈垃圾回岸，為海洋盡點心力。

Photo Credit: 公視台語台提供，Brian Chen攝影 《飄撇討海人》特映會座談，左起導演周文欽、作家廖鴻基、船長林新永

Q：對海洋資源的看法？如何改善和平衡？

林新永：我覺得漁業資源越來越少，大致有三個原因，第一是幼魚被撈完，第二是海洋垃圾，第三是海豚變成保育動物，海豚的食量很大，例如小卷，牠們兩三個小時就能把那個漁區的小卷吃光，漁民都要等到牠們吃飽才能捕魚。

廖鴻基（與談人）：我認同過度捕撈和海洋生態破壞，但比較不同意船長剛提到海豚的部分，我以前也是討海人，我也知道討海人對海豚的觀感。但因為我本身做鯨豚研究，以生態來說，鯨豚屬於食物鏈的高層，魚變少的話海豚自然就會少，不能反過來說是海豚讓魚變少，從海豚的角度來看，人類也是和他們搶奪食物資源的人，所以，看我們從什麼角度去看待這件事情，但重點是怎麼共存。

基隆市政府產發處科長蔡馥嚀：從產發處的角度，海豚議題確實常有衝突，我們要照顧漁民的生計，但也要維護海洋保育，我們經常發現其中的矛盾，保育和產業是相互要取得平衡的拉鋸戰。之前市政府要劃定保育區或刺網實名制的時候，漁民會反彈，但我很感謝新永船長的支持，原本我們希望保育區有巡守隊，後來巡守隊變成撿海上垃圾的環保艦隊，其實漁民比我們都更愛海洋，因為他們每天都跟海共存。

Q：導演這部影片想呈現的議題？

周文欽（導演）：這幾年我拍了很多漁業的紀錄片，常常看到相同的問題。第一是有海沒魚，海洋生態破壞很嚴重；再來是沒有下一代的年輕人繼承家裡的漁船，目前我只有遇過一個國中生跟爸爸學討海。透過船長讓我看到很多事，尤其他們那輩人的打拼和認真，咬緊牙根所有苦都能吞下，我和他出航時他要開船，也要捕魚，還要照顧我們，就像我的父親一樣，這是我想學習的地方，希望能把這樣的精神用在拍紀錄片。

Photo Credit: 公視台語台提供，Brian Chen攝影 《飄撇討海人》特映會座談合照

《飄撇討海人》電視放映資訊

4月16日晚上9時，公視台語台14頻道首播

4月16日起，公視+ 線上串流限時14天收看

更多資訊：台語有影官方臉書

備註

公視台語台2022年推出「台語有影・紀錄片」《尋找陳智雄》、《地下藝人》、《飄撇討海人》。2022年4月9日（六）於見書店舉辦《飄撇討海人》特映導演座談。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航