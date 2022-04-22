立法院會期5月底結束在即，環團呼籲「說好的礦業法」加速修法

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

經濟部今年3月初將《礦業法》修法草案提交行政院，立法院民進黨團總召柯建銘則在今年1月黨團協商時，提到草案將在本會期送進立院。但距5月底會期結束只剩月餘，政院版本至今遲遲未送立院審查。地球公民基金會於4月14日召開記者會，呼籲行政院盡快將草案送進立院，並將「礦業權展限應環評」、「原民諮商同意應設定期限」等訴求納入修法。

環團肯定經濟部修法突破，礦權展限仍缺把關機制

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，經濟部草案已回應民間多數修法訴求，包括刪除不合理的霸王條款、既有礦場補辦環評、新申請礦場須提關閉計畫、保障原民權益等。

不過，民間長期關注的「礦業權展限須做環評」並未被納入草案。地球公民基金會主任黃靖庭指出，其實環保署2018年已修訂《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》第11條，規定特定區位、規模礦業用地若要展限，應辦理環評。該規定雖遲遲未公告實施，也已是中央政策方向，「若經濟部不願參採環保署的展限環評規定，就應提出足以說服人民的把關機制。」

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏 地球公民基金會肯定經濟部草案回應民間訴求，但「礦業權展限應環評」、「原民諮商應設期限」等問題依然未解

申請中案件仍可開採，原民諮商未訂期限

《原住民族基本法》第21條規定，在原民土地上進行開發、資源利用等，須進行原民諮商、取得當地同意。亞洲水泥花蓮新城山礦場2017年展限時，並未依法辦理，因此於2020年遭最高行政法院判展期無效，須重啟原民諮商。

不過，由於《礦業法》中仍有「採礦權申請中即視為存續」的規定，即使是在展限遭判無效、未經準駁的階段，業者仍可繼續開挖，亞泥新城山案就是如此。法律扶助基金會原住民族法律服務中心專職律師羅惠馨指出，此問題在經濟部版草案中同樣未被解決。

今年2月，亞泥新城山礦場所處的玻士岸部落舉辦諮商同意投票，同意方壓倒性勝出，意味著同意亞泥繼續開挖。但「反亞泥還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉表示，《礦業法》及《原基法》均未提及諮商同意是否有期限，動輒數十年的開採，後代沒有選擇、只能接受。他指出，《礦業法》草案應明訂原民諮商同意要有期限，讓不同世代族人有權決定自身命運。

擷自地球公民基金會線上記者會直播畫面 反亞泥還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉表示，亞泥案雖通過諮商同意投票，但《礦業法》及《原基法》仍應訂定諮商同意期限，讓不同世代族人有機會做出不同決定

「脫礦」社區面臨挑戰，礦場關閉計畫須考量社會面

此外，礦場的設置將帶來環境影響及產業變化，停止開挖之後的復原及永續經營，也是民間關注的焦點。今年1月，關西鎮羅慶仁、羅慶江兩礦場主動放棄礦業權，當地擺脫採礦風險，後續卻面臨整復及產業發展的挑戰。關西鎮金山社區發展協會理事長羅政宏形容，離開的礦場，就像「把爛泥巴留了下來」。

對此，黃靖庭指出，雖然經濟部草案已要求新申請礦業權業者須提關閉計畫，但未來除了環境整復外，也應將礦場結束後的社區發展、就業機會等內容納入，創造礦山社區的永續未來。

Photo Credit: 地球公民基金會 新竹縣關西鎮金山社區發展協會理事長羅政宏表示，關閉的工廠就像留下一堆爛泥，建議《礦業法》草案中的礦場關閉計畫，除了復育措施之外，也應納入鄰近社區永續發展規劃

南投達瑪巒部落，亞泥花蓮新城山案翻版

受礦業影響最大的還是原鄉，台灣目前有88座礦場坐落於原住民族土地。位於南投縣的達瑪巒部落，是亞泥新城山案於最高行政法院作出判決後，另一起因礦業權展限未經原民諮商同意，而提起的行政訴訟案。該案高等行政法院判決結果也在昨日宣布，開挖水晶礦的清聚公司礦權展限遭撤銷。

該案訴訟代理人、法扶原民中心專職律師羅惠馨認為，雖然確切理由尚未公開，但若該案確定是採納最高行政法院見解，而做出和亞泥案一致的判決，「等於是又一個案子在跟經濟部說，展限本就應做諮商同意。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航