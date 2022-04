《蝙蝠俠》：昏昏沉沉、鬱鬱不歡、懨懨欲睡

《蝙蝠俠》(The Batman)得到各方好評,在IMDb得分是8.2/10、在Rotten Tomatoes得到85%/87%正評、豆瓣網得分7.5/10。RogerEbert.com的影評人Christy Lemire稱此片為「This is the most beautiful Batman movie you’ve ever seen」。真的這麼好嗎?我看過電影之後,還是建議不要抱過高期望,平衡一下入場前的心理準備。

這一齣《蝙蝠俠》電影由Matt Reeves執導,放下了前作幾齣《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)系列電影中的科幻特效大場面,轉向David Fincher的《七宗罪》(Se7en)和《殺謎藏》(Zodiac)取經,拍一齣黑色電影。這取向強調蝙蝠俠原著中的偵探人設,著重寫實感和心理描寫,迴避了超能力或外星人等另一次元的角色和飛天遁地的誇張場面。

看來這齣《蝙蝠俠》的世界觀接近2019年的《小丑》。《小丑》可被視為日趨分裂的社會之寓言,讓觀眾把現實中的社會矛盾帶進去解讀,但《蝙蝠俠》對社會結構腐敗的描寫相當抽象化和簡化,亦沒有嶄新的見解或明顯地呼應現況。飾演小丑的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)憑此片得到奧斯卡影帝,演技當然高一班,但男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)本身是個魅力非凡的明星,可惜在此片中未算發揮得很好。在戲中,他若非被面具遮蓋著大半張臉,就是在陰暗的攝影中擺著鬱鬱不歡的樣子。

圖片來源:電影《蝙蝠俠》截圖

《蝙蝠俠》強調真實感的另一做法是把男主角弱化,在行動上突顯其笨拙與「撞板」,在心理方面集中描寫他的困惑、孤獨和憂鬱。這手法更強調超級英雄的人性,本應可拉近角色與觀眾的距離,但男主角並沒有透過眼神、表情或肢體等變化來讓人看到他的內心活動。到他有所感悟的時刻,也只是透過畫外音自述來交代。原因是,這齣「黑色電影」實在是太黑了:一方面是柏迪臣的演繹方式,大都是「黑口黑面」(包括他的黑色眼妝),另一方面則是燈光和攝影的影響,不論室外還是室內都是黑壓壓的一片。雖說蝙蝠俠在晚上才出動,但他以Bruce Wayne的身分出場時,也主要在室內或晚上活動。

說到行動或動作方面的真實感,有些地方還是令人感到有點模棱兩可。若強調真實感,在某些場面我會預期蝙蝠俠的身體遭受更大的傷害,而不只是表現得笨拙。另一方面,即使在蝙蝠俠投入戰鬥的時候,也予人一種遲緩之感;他更多的時候在防守,而其裝備往往用作防守或逃走,而非攻擊。此片缺乏痛快淋漓或高手對決的動作場面,大概是導演故意為之,例如在預告片中看到蝙蝠俠與拿機關槍的敵人糾纏的一幕,漆黑的遠鏡中僅有閃現的槍火灑過,強調氣氛多於呈現動作。

若以偵探片類型作參照,這個蝙蝠俠亦沒有顯示太多蒐證和推理的過人才能,對於其內心,觀眾還是看到他的抑鬱多於智慧。就像上述David Fincher兩部經典作品,查案的線索大都是反派主動留下來引人入局的,談不上鬥智鬥力,但比較起來,《蝙蝠俠》有一種凝滯窒礙的感覺,推進得很慢、很不爽快。整齣戲差不多長三小時,其實不必;從開場的節奏、鏡頭長度,到蝙蝠俠走路的速度……都有拖沓之感。加上大部分時間黑色一片的畫面,往往配合紅色燈光主調,變化不多,便令人感到沉重和累贅。

圖片來源:電影《蝙蝠俠》截圖

很多其他電影都有緩慢的節奏,例如放入一些無事發生的空鏡,但這些放慢的時刻或空間(例如一片天空)成形一個「呼吸位」,讓敘事節奏和觀眾的觀感有一個迴旋的空間,但《蝙蝠俠》不同,其緩慢和漆黑形成一種持續累積的壓力,加上男主角本身的困頓心境,或會使人越看越感到倦怠。

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin