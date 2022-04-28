【書評】《毛澤東和文化大革命》：毛澤東與身邊群臣，是一群禍國殃民的精神病人

廟堂上，一群禍國殃民的精神病人

毛澤東晚年親自重新改定若干早年的詩文，其中有一首是寫於五十年前的《賀新郎》。

《賀新郎》是毛作於一九二三年的一首給楊開慧的情詩，也是目前僅見的毛唯一的一首情詩，寫得柔情繾綣、纏綿悱惻，其上闋為：「揮手從茲去。更那堪淒然相向，苦情重訴。眼角眉梢都似恨，熱淚欲零還往。知誤會前番書語。過眼滔滔雲共霧，算人間知己吾和汝。重感慨，淚如雨。」

一九七三年冬，毛將原詞中「重感慨，淚如雨」一句改為「人有病，天知否？」這首詞直至毛去世後才在《人民日報》公開發表，顯然是重新掌權的元老們以此凸顯毛與楊開慧的愛情，而刻意貶低和羞辱在法庭上受審的江青。

關於「人有病，天知否？」這六個字，人們有不同的解讀。李淑一以毛楊老友的身份發表學習體會，稱「人有病」乃是指人民在三座大山壓迫下所造成的苦痛；「天知否」，有喚起人民革命推翻三座大山的含義。注毛詩的另一名家周振甫也持類似說法。這種解讀過於意識形態化，並不符合毛的真實心態。

歷史學者高華認為，毛澤東晚年的心境極為複雜，在壯懷激烈的同時，又日顯幽深蒼涼。毛之一生，事功厥偉，然改造人性又何等艱難！毛雖早已一言九鼎，一呼百應，他卻意識到，生命和權力如同從指縫中流走的沙粒，他無能為力。季辛吉（Henry Kissinger）諂媚說：「您的著作已經推動了國家，也改變了世界。」毛頗有自知之明地回答說：「我一直沒有能力去改變世界。我頂多只能改變北京郊區的幾個地方而已。」

高華感歎說：「近讀陳徒手《人有病，天知否：一九四九年中國文壇記實》，對作者何以用毛詞之佳句作書名再三體味。以吾觀之，此『病』似病又非病也，病者，有待改造的人性之痼疾，資產階級、小資產階級腐朽思想也；非病者，精神，靈魂之痛也，對焉，錯焉？」

宋永毅的《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新詮釋》一書，一語道破天機：毛有病，天知否？宋永毅以政治心理和文化基因兩條線索，來破解毛澤東和身邊群臣以及文革之真相，別開生面、發人深省，堪稱毛澤東研究和文革研究的新成果。前者從政治心理學的方法和理論出發，透視毛的情欲和私生活如何戲劇性地導致了文革進程的風雲變幻；後者從中國傳統文化基因的角度，分析毛時代的權力鬥爭與帝制時代的權力鬥爭的異同——毛朝是以馬列主義包裝的一種升級版的秦制。

曾經擔任英國外相的精神科醫生大衛・歐文（David Owen）在《疾病與權力》一書中，有專門章節分析毛澤東的精神疾病，其結論與宋永毅相似。毛澤東的獨裁統治倍極殘酷，難免有些人也問了那個常常被拿來質疑希特勒（Adolf Hitler）的問題：他是不是瘋了？大衛・歐文指出：「毛是虐待狂，手段殘酷，對他人的性命無動於衷。毛不止有嚴重的妄想症狀，對人心懷嫉恨，常想像有人下毒，派人監視他的許多同志，他可能也終生都為憂鬱症所苦。他病情的全貌可能是躁鬱症。因為他每隔一個週期就會因憂慮而病倒，一連數月都躺在床上，然後突然從鬱症階段裡跳出來，轉而呈現一種差不多也可以視為是躁症階段的旺盛活力。」

他舉出的例子是：在大躍進如火如荼的展開之後，毛似乎陷入一種相對上無所作為的狀態，使自己在一九六零年左右被包括鄧小平在內的一些共產黨領導成員給邊緣化。然而毛卻在六年之後跳回來發起文化大革命。週期型地採取猛烈的行動，事後又證明這些行動原來未經深思熟慮，常常就是躁鬱症的伴隨現象。

除了毛以外，在所謂的「無產階級司令部」中，至少有林彪、江青和康生三人在文革前就被醫生診斷為各種類型的精神病患者。這就是典型的「病夫治國」。

毛澤東（左）與鄧小平（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

劉少奇與林彪：從雀屏中選到死無葬身之地的「太子」

學者王飛凌在《中華秩序：中原、世界帝國，與中國力量的本質》一書中指出，用中華夢和馬克思主義包裝的中國，和用儒家裝飾的中國，本質上都是法家的「秦漢式政體」。

長期以來，來自西方的主流分析工具，如現實主義、共產主義或者法西斯主義等，並不大適用於中華人民共和國。修希底德陷阱、中國崩潰論、明斯基時刻、黑天鵝、灰犀牛……這些看法都觸及到某種重要問題，卻無法從根本上理解中共七十多年來之種種倒行逆施。

王飛凌認為，作為中華秩序，亦即中華世界帝國的政治秩序，是一種極權主義的世界政治秩序，它的基礎是用儒家粉飾其表的法家帝國政體，也即是「秦漢政體」。習近平所提出的「人類命運共同體」，不過是古老中華的「大同世界」或「天下體系」的現代翻版，只是這個詞更野心勃勃，它不僅僅侷限在東亞大陸，而是要在地球上推行中華秩序。習近平學習毛澤東，關鍵就是學習這一點。

毛曾自比為「馬克思加秦始皇」，其實，毛對秦制的興趣遠超對馬列主義的興趣。用宋永毅的話來說，毛「只是把皇權體制的酒瓶裝入了馬克思主義和毛澤東思想的革命新酒而已，在文革中浮現的種種光怪陸離的政治現象中，研究者是不難挖掘出其古老的皇權專制文化基因的。」

宋永毅分析毛對劉少奇和林彪兩個接班人的「始亂終棄」，就是從皇帝－太子的關係著手。在古代中國，皇位通常是世襲的，血緣宗親關係是基本的權力交接的政治基礎。但是，世襲制並不穩定，長子繼承制與祕密建儲制各有優缺點，卻都無法避免皇子之間的衝突，更無法避免父皇與太子之間的矛盾，一旦激化就是你死我活。