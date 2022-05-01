薇薇夫人《九十挺立，繼續舞向終點》：我在接受老的事實以後，逐漸放棄了兩項「武功」

文：樂茝軍（薇薇夫人）

初春時節，參加了J邀約的文友聚會。會寫、會演又會講的大師黃春明，一進室內、脫掉外衣就說：「前兩天我『殭屍倒』。」當場驚嚇住大家。他隨即解說當時是轉身太快，就直挺挺地往後倒下去，昏迷片刻才被妻子救起。

接著他教大家有了年紀以後，有些動作不能太快，必須用分解動作。譬如轉身就得一、二、三，再轉過來；從椅子上起身也一樣，不能太快、太突然。

原來如此，講的是他生活經驗。不愧是大師，一開口就把大家全吸引住了。

年歲漸長的領悟

記得一位醫師說他老後，有次碰見一椿讓他血脈賁張的事，他立刻握緊拳頭想要伸張正義，但也立刻發現自己的拳頭鬆軟無力，早不是當年那拳頭了。「不要常想自己老了，什麼事都不能做；也不要忘了自己老了，以為什麼都能做。」這是他的領悟。

老後的心理狀態很有趣，走路不喜別人攙扶、不願拄枴杖，因此現在有枴杖傘。不高興別人以為他什麼都不懂，甚至用「兒語」對他們講話。總之：不要把我當老人！

我在接受老的事實以後，逐漸放棄了兩項「武功」。

首先是腳踏車，想當年我騎28吋平車，前槓坐個娃兒、後面夾著一籃菜，飛馳在家和菜市場之間。但70幾歲後，有天忽然發現騎上去平衡不了，只好放棄。

其次是開車，我44歲有了第一部車，當時駕車的女性還不太多。

記得曾有位讀者問我：「兒子要送我一部車，我心動但又沒勇氣接受，怎麼辦？」我立刻回說：「不但要接受，而且馬上要學會。」大約半年後她告訴我：好像長了翅膀，太自由、太快樂了。

但80歲時，儘管方向感和反應能力都不錯，我還是放棄了開車。雖然那是我的樂趣之一，可是我不能在萬一失控時，造成別人的麻煩。

自己的安全最重要

我還不必拄枴杖上路，但在街上我是「低頭族」，當然不是滑手機，而是看路面，同時防範有些橫衝直撞的年輕人，管他是不是討厭我礙了他，自己的安全最重要。

聽了黃大師的經驗，我也試著放慢動作。有天幾位朋友聚會，討論「分解動作」，一位急性子說：「太謹慎了吧，我手腳還靈活著呢！人家戴綺霞8、90歲還演貴妃醉酒裡的『下腰』呢！」

另一位大笑說：「我看你演『上腰』都不行，人家那是從小練，而且到老都沒鬆懈才有這本事！」

議論的結果是，就算不必分解動作，也得放慢、小心。「我們這是不製造別人的負擔和麻煩，維護自己的尊嚴和自重，」S好像宣示似的穩穩地說。

老了以後我常不恥下問，有些年輕人講話不是太快就是太簡。我不相信是自己聽力不好，那是現代人講話的模式。我心平氣和地請他再講一遍，很少有碰釘子的。和年輕人同行，我接受他們的攙扶，當然更安全。為什麼要與老為敵呢？我絕不讓老影響心情。

「不要常想自己老了，什麼都不能做；也不要忘了自己老了，以為什麼都能做。」可以當成老人座右銘。這兩句話包含兩種觀念和行為，一種是放，老人可學、可做的事物很多，不要因老而放棄；另一種是收，老畢竟就是老，逐漸老化就像逝去的歲月，任何人無力挽回。

書籍介紹

本文摘錄自《九十挺立，繼續舞向終點：薇薇夫人自備快樂的不老晚年》，天下生活出版

作者：樂茝軍（薇薇夫人）

這是一本希望每個人都能無憂地迎接晚年的智慧之書。她用25年退休生活 × 一個人獨居實踐，得到的人生禮物：「最理想的老後」──正是活在當下、獨立自主、找回自己！

學校教育沒教我們如何安度晚年，也沒教我們如何善待年邁的父母，本書正是為了上述目的而生。從書中真實的銀髮族故事，逐漸步入中老年的朋友，能夠知曉自己該如何活到老，而且活得好！同時將這份知識產生的力量，應用到身邊年長的親友身上。

如果我們幸運就會活到老，誰也逃不掉；先窺視一下老後的生活，才不會慌張。

現年90歲的樂茝軍（薇薇夫人）絲毫不顯老態，不止耳聰目明、身手敏捷，喜愛讀書、繪畫、欣賞電影，寫得一手好字，同時精通時下3C產品，一個人獨居，從不倚賴晚輩。誠如林懷民所說：「她活出了銀髮閃爍的美麗新境界」。

薇薇夫人示範了如何在悠悠歲月中照顧自己的身心靈，過著自備快樂，無入而不自得的晚年。也願每位讀者，在每個往後的日子，都能以書中的方法──就此翩然起舞，實踐生之喜悅。

Photo Credit: 天下生活

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航