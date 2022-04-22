前國務卿蓬佩奧訪台，暗示「台灣主權」可能成為2024美國大選議題

文：麥義恩（Ian Murphy）

譯：曾新雅

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於3月2日至5日期間短暫訪台，除獲總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，表彰其長期對台美關係的貢獻，也受副總統、外交部長款宴，並赴遠景基金會發表專題演講。

在美國，外交官與政治人物因法律約束與政治考量，任期內鮮有針對外交政策發表立場，但退休後就不在此限，因此他們的發言會成為外界對美國政策走向的參考依據。同時，因為這些人在退休後仍保留相當可觀的人脈，也讓他們成為美國政治界一股不可小覷的遊說勢力。

美國親台風氣漸明朗，拜登政府立場也逐漸轉變

蓬佩奧擔任國務卿期間，曾推行許多對台友好的政策，也是極少數訪台的前國務卿。2021年，蓬佩奧考量到台灣的「實質自主」，認為應將台灣外交官與他國外交官一視同仁，在其任期尾聲解除了對台的交往限制。 在3月4日時，蓬佩奧更在台灣的記者會上呼籲，美國應在外交上正式承認中華民國台灣的主權事實。

從過去經驗來說，對台灣的種種外交限制，並無法真正平息中國在國際上得寸進尺的施壓。美國的政治生態雖然改變得緩慢，近期許多動作都顯示出有一股新的共識正逐漸在國內形成，對台政策也有了更明確的目標。蓬佩奧本次訪台除了反映風向逐漸朝親台靠攏，也呼應拜登政府微妙的立場轉變。

上月中，美國2022財政年度支出法案正式由總統拜登簽署生效，法案條款禁止美行政部門採購任何「不正確」標示台灣領土的地圖。美國國務院與國會這樣的做法，是延續川普開啟的慣例，形同默認台灣為主權國家，正視「台灣並非中國一部分」的事實。此舉並非明確表態支持台獨，卻在國際上為台灣保留了一絲空間。

若是有朝一日，台灣真的必須面臨獨立與否的抉擇，美國等同將選擇權還給了台灣人民，默認了台灣在這個議題上的自主權，而非讓美國或是中國替台灣做主。

台灣主權的討論，可能成為2024美國大選的議題

記者會上，蓬佩奧也指出與中國在經濟上切割有其戰略必要性。過去美國國內主流看法認為，專制國家會受全球化與貿易往來的影響，因中產階級崛起帶來意識型態上的改變，進而達成政治的解放。然而，這樣的情況顯然沒有在中國或是俄羅斯身上發生。相反地，美國與歐洲各國的放任將經濟與政治籌碼賦予這些專制政權，使他們獲得與民主國家抗衡的力量。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

蓬佩奧認為，是時候劃清界線，讓民主國家重新掌握主導權。在疫情及烏俄戰爭的影響之下，美國與其他友好國開始減少對中經貿依賴，而違反美國對俄出口限制的中國企業，很可能必須面臨美方切斷設施及軟體供應。根據白宮說法，拜登上月中在時長約兩小時的視訊會議中警告習近平，若發現中國政府對俄羅斯提供戰爭支援，有可能會祭出更強烈的經濟制裁。

當美國在經濟上疏遠專制政權，台灣將有機可趁，吸引從中國及俄羅斯撤出的跨國企業與資金。

蓬佩奧此行不僅象徵逐漸與中國切割，也代表當美國力求深化與各國的夥伴關係，台灣扮演著不可或缺的角色。當然，就算蓬佩奧再三呼籲承認台灣主權獨立，拜登政府仍須謹慎處理統獨議題，其中最可能的做法便是回歸法源依據。

1979年美國國會制定的《台灣關係法》中表明，「美國決定和『中華人民共和國』建立外交關係之舉，是基於臺灣的前途將以和平方式決定這一期望。」以此為前提，美國具體能提供的支持包括減少對台外交限制、深化貿易往來、增進情報交流、持續提供軍售等，惟不包含蓬佩奧所呼籲的「承認獨立」一項。

須注意的是，目前各界都在猜測，蓬佩奧正籌劃角逐2024年總統大選。他從2021年起積極重塑政治形象，重要主張之一就是對台灣獨立表達強烈支持，由此可知，台灣主權問題將可能會是2024年總統候選人交鋒的重要議題。

麥義恩（Ian Murphy）

美國新澤西州薛頓賀爾大學國際關係學士、美國軍事大學國家安全研究碩士，現為國立師範大學企業管理碩士生，對印太國際關係、貿易及國際安全議題感興趣。

曾新雅

畢業於國立台灣大學外國語文學系，經歷含中英口譯、學術論文編修、影視字幕翻譯等，現於國際事務領域擔任研究助理與撰稿人。

本文原刊載於TNL International，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航