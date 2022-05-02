《致富科學》：終結貧窮的唯一方法是「啟發窮人」，讓他們也有致富的意圖和信念

文：華勒思．華特斯（Wallace D. Wattles）

意志力只能用在自己身上，持續以「必然致富的法則」思想和行動

要以科學的方式致富，首先你得知道的是：你應該僅將自己的意志力施加在自己而已，而非外在的事物之上。

畢竟，你也沒有權利這麼做。

為了達到自己想要的目的，而將自己的意志力施加在其他人身上，逼迫他們去做事是不對的。

以你的精神力量去強迫別人，就跟用武力去強迫別人一樣，都是一種大錯特錯的惡行。用意志力去強迫別人做事，和以武力去逼迫別人為奴，是一樣的行為。這兩種手段原則上都是掠奪他人，差別只在於手段的不同：一個是精神層面，一個是武力層面而已。

你並沒有權利將自己的意志力強迫施加在他人之上，就算是「為了他好」也不行，這是因為你並不知道什麼才是真的對他有利。

致富的科學並不是要你以任何的力量或武力去強迫任何人。

你完全不需要強加意志力於他人身上。事實上，將自己的意志施加在他人身上，反而會適得其反，讓你無法達成自己的意圖。

你並不需要為了獲得任何事物，強加你的意志力在這些事物身上。因為這樣的舉動無異於強迫造物主，不但愚蠢、徒勞，甚至還大不敬。

你並不需要強迫造物主給予你美好的事物，就如同你不會需要運用你的意志力去強迫太陽升起一樣。

你並不需要運用自己的意志力去打敗任何對你不善的神靈，或是讓任何頑固且反叛的力量聽令於你。

「實有」是你的好朋友，並且它其實比你還更著急呢！它急著想把你想要的事物全都帶給你。

想要致富，你所需要做的就是將你的意志力運用在自己身上即可。

當你知道你應該怎麼思想以及怎麼行動的時候，接著你就必須運用你的意志，要求自己去想、去做這些對的事情。這才是你運用意志取得你想要事物的正當方式就是運用你的意志，使自己循正確的道路而行。運用你的意志，讓自己持續地以「必然致富的法則」去思想和行動。

不要將你的意志、思想或心智投射到虛空，企圖對其他人事物「起作用」。

請將你的心智放在自己內在就好。因為在你的內在，比起其他任何地方更能發揮效用。

請你運用你的心智，描繪出一幅你想得到的「心中意象」，然後請用信念和意圖好好地守住這個願景；並且再運用你的意志，讓你的心智持續地以這個「正確的法則」運作。

用意志力遠離負面事物，不傳送任何負面訊息

你的信念和意圖越是穩定且持續，那麼你就會越快致富，因為你會持續地傳達「正向的」訊息給「實有」。而且你將不會出現負面的訊息，導致你的努力被抵銷而前功盡棄。

據我所知，你用信念和意圖所支撐的渴望圖像，將會被「無形」所接收，並且傳播千里――遍布於宇宙之中。

隨著這些訊息的傳播，天地萬物會幫你實現願景。各方力量，不論有生命或無生命，甚至尚未創造的事物都會一起啟動，朝你而來，帶來你所想要的事物。所有力量都會開始朝這個方向聚集。所有事物都會朝你而來。各地所有人的心智，都會在無意識中受到影響，進而協助你實現你的渴望。

不過，你倒也可以試試看反其道而行，看看向「無形的實有」傳送負面的訊息會帶來什麼影響。就像信念和意圖能夠使你想要的一切朝你而來，懷疑或猜忌也能使你想要的一切離你遠去。許多想要運用這項「心智科學」致富的人之所以會失敗，就是因為他們不明白這個道理。你時時刻刻花在懷疑和恐懼上，浪費在擔憂上，或是你的靈魂有所猜忌，都會使你遠離「思想的實有」所在的領域。唯有堅信不疑的人，才能夠得到他們想要的一切。你只要想想耶穌的堅信態度，就能知道箇中原因了。

而信念之所以這麼重要，是因為它能夠引導你捍衛你的思想。既然你的信念受到你的見聞和想法巨大的影響，想當然耳，你必須管好你注意的事物。

而說到這裡，意志就派上用場了。因為你的注意力是受你的意志所掌控的。

終結貧窮的唯一方法：啟發窮人，讓他們也有致富的意圖和信念

如果你想要變得富有，那你就不該去研究貧窮。

逆向思考是得不到你想要的東西的。如果你想要獲得健康，你就不該整天研究或想著疾病。如果你想要得到正義，你就不該整天研究或想著罪惡。沒有人是靠著研究貧窮或想著貧窮，進而致富的。

醫學是一門研究疾病的科學，所以帶來了更多的疾病。宗教是一門研究罪惡的科學，所以帶來了更多的罪惡。經濟是一門研究貧窮的科學，所以也只會讓這個世界充滿著更多的貧窮與匱乏。

不要討論貧窮。

不要研究貧窮。

更不要擔心自己會不會貧窮。

你不用去管貧窮的緣由為何。

貧窮的一切都與你無關。

你該關注的，是這一切的解決之道。

所以請不要花時間參加任何的慈善活動。這些立意為終結貧窮與不幸的慈善活動，反而只會使這些貧窮與不幸越發永存。

我並不是要你冷酷無情，對一切哀求之聲充耳不聞。但不管如何，你真的不能再試圖用傳統的方式來終結貧窮了。請你把貧窮拋諸腦後吧！把所有關於貧窮的一切，都拋到九霄雲外，讓你的心中專注在「變好」的這件事上。

請你一定要致富！因為這是你唯一能夠幫助窮人的方法。

如果你的心中充滿著貧窮的意象，那麼你就不可能抱持著你會富有的心中意象。請把那些報導貧民窟居民有多不幸，或童工有多悲慘之類的書籍或文章，全部丟掉吧！不要再去閱讀任何會讓你的心中注入任何貧困或苦難意象的東西了。

因為你光是知道這些不幸的狀況，實際上對窮人絲毫沒有幫助。就算你對貧窮知道得越多越廣，對消除貧窮也完全沒有任何的幫助。

真正有幫助的，並不是讓你的心中充滿著貧窮的圖像，而是讓那些窮人的心中充滿著富裕的圖像。

當你不願心中充滿悲慘狀況的不幸圖像時，你並不是棄窮人於不顧。

要終結貧窮，需要做的並不是讓更多的富人去想著貧窮，而是讓更多的窮人心中懷有致富的意圖和信念。

窮人並不需要慈善的施捨。他們需要的是心靈的啟發。這些慈善的施捨，不過只是讓他們能夠在這令人窒息的不幸中得到一條活命的麵包，或是一、兩個小時暫時忘卻痛苦的娛樂而已。但是隨後，他們又得回到這愁雲慘霧之中，繼續苟延殘喘。但是心靈的啟發，能夠真正使他們脫離不幸。如果你想要幫助窮人，你就必須以身作則，先讓自己致富，才能向他們示範，讓他們相信他們也能夠致富。