奪舍——為何領導者會突然性情大變，推行暴政？

最近不少人探討一個動詞，叫「奪舍」。

「奪舍」本是指人的靈魂轉移至已死的身體上，延續生命；亦可指霸佔他人身體的法術，用自己的靈魂操控別人的身體。而近日流行說的「奪舍」，是指一個人從某刻開始突然做出與往日完全不同的行為，性格完全改變，世界觀也截然不同，就像成了另一個人似的。例如某領導年輕時努力讀書，大學時以關心社會和弱勢為理想，之後幾十年的工作，都是個稱職的公務員，四平八穩。可是，有一天，這人卻突然像轉性般，硬要推行一些破壞社會的法案，而且打壓異己，與剛上任時提倡不同立場和解完全判若兩人。很快，他的頑固和暴戾令很多人不滿，就連認識他幾十年的人都驚訝為何他會變成這樣。

要研究一個人何時被「奪舍」，從溫文的人變成暴君，並不是易事。例如希特拉何時被「奪舍」，而從有理想的藝術家變成激進排猶的種族主義者，再要滅族並發動世界大戰？究竟是他打完第一次大戰回來，看見德國滿目蒼夷、經濟衰頹，因而歸咎猶太略奪經濟；還是再之前他在維也納生活時，開始接觸反猶和日耳曼至上的刊物，就已經被「奪舍」？無論是多麼邪惡的人，倒不可能是一出生就已經反猶，並計劃種族滅絕和獨裁統治的。希特拉何時被這些邪惡思想侵佔，慢慢帶領他走上萬劫不復的路，是很多歷史學家研究的謎團。

最合理的解釋，是「奪舍」是一步一步的。幼年飽受父親暴力對待的希特拉，或許已受到暴力思想的感染。而在維也納畫家生涯不如意，再加上接觸到反猶的極端思想，也影響了他看待世界的方式。在「奪舍」前期，他其實有機會抽身，要是這時他遇上良師益友，跟他闡明種族主義的謬誤，叫他不要相信這些政治宣傳，那他就有可能不會加入工人黨，也是納粹黨的前身。

然而成年人的暴行，總不能以被「奪舍」作辯解。每人都要為自己的行為負責。要是一個人有基本的良知，懂擇善固執，並遠離邪惡的人，總不可能被輕易「奪舍」。雖說權力令人腐化，加入了有權力的團體後，的確多了很多誘惑，但人總有抽身離去的自由。所以「奪舍」是可以避免的。

史太林、普京、金日成，他們少年時也曾充滿理想，不是一出生就想當暴君的。是甚麼奪了他們舍，又是哪刻被奪舍，都是沒人知曉的謎。唯有時常警惕自己，知道每人都有被奪舍的危險，才是提防奪舍的方法。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin