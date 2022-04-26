【專訪】馬祖藝術島總策劃吳漢中：嚴謹的工法＋嚴格的紀律，才有創意發揮的可能

文：謝璇

醞釀多時，終於在2022年2月正式揭幕的「馬祖國際藝術島」，是台灣第一個跳島藝術慶典。首屆主題「島嶼釀」，透過八個策展計畫、39件藝術品、三個空間建築作品，呈現41組藝術家與在地共創的精采成果，為過往戰地印象鮮明的馬祖，開啟了以文化治理為主軸的全新篇章。這場空前的藝術盛宴，也是吳漢中繼2019年台中花博之後，另一場大膽的設計實踐。

推動社會設計理念多年，吳漢中回想一路以來的積累，自己形容彷彿是散落的光點終於連成了星圖。他說：「2016年台北設計之都讓我展開理論與實踐的意外人生，這一切沒有人生規劃，但幸運地被時代推著向前，踏上挑戰專業的旅程。逐漸將規劃、設計、文化、藝術、組織與策略，連成一個新的專業架構與方法。」

對他而言的社會設計，有別於傳統定義的為了特定族群服務，而是著重思考如何更有公共性與社會影響力。設計的核心即是提供服務、帶來品質，但社會設計則是綜合型的思考，如何透過大型規劃，增加公共性，進而帶來社會影響力。

人文底蘊融會管理方法，社會設計思維引領文化運動

台大城鄉所的薰陶結合杜克大學商學院的訓練，讓吳漢中吸取城鄉所給予的價值與想法，融合管理學院的方法，疊加成為他心中社會設計的骨幹。

「城鄉所教給我的是思考事情的方式，在管理學院則學會執行的方法，思維價值與能力兩相結合，才讓我有機會嘗試，帶來改變。」吳漢中從看似大相徑庭的專業中找到了兩相結合的交集點，成為社會設計理念的觸媒。

Photo Credit: 吳漢中提供 台大城鄉所畢業後，吳漢中攻讀杜克大學商學院工商管理研究所

不斷前行的他其實也曾迷惘過。2002年城鄉所畢業，吳漢中的第一份工作在國家文化藝術基金會（簡稱國藝會）研究台灣文化政策，放眼2008年，讓傳統的文化事務轉型為當代文創產業。

在當時，這樣的作法是一個新的轉向。那也是全國各地文藝季如雨後春筍勃發的年代，90年代起，各縣市展開各有地方特色的文化活動，經濟部、文化部聯手大力推動文創產業前進，漸漸讓設計成為重要的角色，吳漢中持續思考如何讓設計、文化進入庶民生活，並且保有文化意涵。歷經多方嘗試後，吳漢中自覺遇到了瓶頸難以突破，產生了轉跑道的念頭，便前往杜克大學攻讀工商管理，尋求嶄新的思考路徑與刺激。

「但你真正喜歡的事情、在意的價值是不會改變的」吳漢中說。縱使離開熟悉的專業領域，吳漢中仍信仰當初關注社會、文化以及公共議題的核心價值。「過去的基礎成為未來改變的底蘊，人文關懷結合設計訓練，才能推動文創產業。」

吳漢中學成回台後，將杜克大學老師Christine Moorman的行銷課程發展成為《美學CEO：用設計思考，用美學管理》一書，推動設計管理理念，讓傳統文化設計的創意人才在當代管理系統中得以發揮，也鋪排他往後在台灣執行大型計畫的道路。

從設計之都出發，翻轉公部門，走進民間

2016年「台北世界設計之都」於焉展開，力求打造具有設計遠見的前瞻城市、導入設計思考、強調市民參與。吳漢中通過甄選擔任執行長，「台北世界設計之都」成為他第一個實際推動社會設計理念的試煉場。

「社會設計理念是『台北世界設計之都』非常堅持的核心。」吳漢中說，時任台北市文化局長劉維公大力支持，在公共服務、行政系統裡導入設計理念。「台北世界設計之都」成為一個種子，讓社會設計在台灣遍地開花，各地也同步思考這一波城市設計浪潮。

Photo Credit: 吳漢中提供 吳漢中透過甄選接任2016台北世界設計之都執行長。

讓設計改變社會的風潮一波接著一波，吳漢中也被推著不斷自我挑戰。2018年，他擔任「台中世界花卉博覽會」設計總監，隔年又接任「浪漫台三線藝術季」，吳漢中期待自己能以設計為切入點，讓蘊含其中的文化議題加以發酵，擴大成為有公共影響力的社會企劃。

以「浪漫台三線藝術季」為例，藝術季幅員橫跨5個縣市、10個鄉鎮市、共150公里，打造超過50件藝術作品與100場文化探索體驗的版圖，極具野心。

浪漫台三線源自上個世代文化運動工作者積累的經驗，傳承給下一代之後，在地方社區營造的基礎上，掌握文化特質，再以地方振興為目標，以達公共性。

Photo Credit: 吳漢中提供 2019浪漫台三線藝術季開展前夕，（左起）吳漢中與策展人林舜龍、計劃主持人程詩郁的雨中作樂

2020年起，吳漢中也與林務局合作「阿里山軸帶重塑行動」，透過當代設計師的美學恢復既有的美感，重新詮釋阿里山的文化底蘊，讓文化景觀得以傳承給下個世代。

與公部門合作大規模帶動社會前行是一種方式，吳漢中同時也以個人參與、擔任顧問，實踐理念。例如2021年初春啟程的台鐵鳴日號也由他協助催生，間接推動台鐵建立新的營運模式，不只有觀光列車，更將有全民皆可使用的新型列車EMU3000進場。「從國家形象的角度或回歸個體的感受思考，讓每個人都有所感觸」也是吳漢中的理想。

連年挑戰大型公共案件創作社會影響力，對於吳漢中而言，承接商業案件的判斷核心則在於是否能找到志同道合的夥伴。「認可同樣的價值、文化態度，對我來說是很重要的。」吳漢中說道，回憶起曾與味丹企業集團合作就是一個很好的案例，在大坑上位規劃案中，定下相對生態與永續的規劃原則。

但影響他逐漸減少商業案合作的轉折，則在於對於公共性與突破性的追求。「不是每個時代都有機會突破，但每個時代都有商業案可做。」這回，吳漢中踏上了馬祖。

Photo Credit: 社計有限公司提供 「阿里山軸帶重塑行動」核心團隊由包括台灣鐵道文化研究者、建築師、景觀建築師等專業跨域人士，期待以設計重新整合阿里山的體驗。

在時代的破口，放眼未來

經過幾十年的醞釀，馬祖積蓄的能量與氣場等到了破口。90年代，台大城鄉所教授夏鑄九、劉可強已開始帶著學生一同進行馬祖北竿芹壁聚落保存計畫，有專家學者的累積，以及馬祖的軍事背景、冷戰文化的基礎，讓若干年後擔任首屆「馬祖國際藝術島」總策劃的吳漢中，可以運用己身經驗的策略方法，開展對十年後馬祖的想像。