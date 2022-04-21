格斯科技積極開拓鈦酸鋰電池芯差異化應用商機 首度參加2022台北國際車用電子展

從家用到商用，展現「高安全」/「長循環壽命」/「高效能」高階儲能系統技術

致力於深耕鈦酸鋰(LTO)電池芯技術，並積極開拓差異化應用商機，台灣鋰電池芯製造新起之秀–格斯科技，首度參展4月20日揭幕的「台北國際車用電子展」，展出兼具高安全性、高倍率充放電電流、超長循環壽命等特性之產品，同時可以適應更寬廣的工作溫度範圍LTO電池芯與應用產品，成為系統或終端客戶在儲能產品應用上最佳鋰電池的合作夥伴。

輕油電混合動力(Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV)系統成為高級車廠新標配

帶動混合動力鋰電池市場龐大新需求

隨著各國降低汽柴油車排放新法規及提高燃油能效要求，相較純電動車(BEV)、插電式混合動力車(PHEV)、完全混合動力車(FHEV)之外，從在2020與2021的量產車觀察中發現，48V輕油電混合動力(Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV)系統設計成為現行汽、柴油車款符合低排放、與提高油耗效能的法規選擇，成為歐系汽車品牌新的設計趨勢。

格斯科技董事長張忠傑博士指出：「目前48V輕油電混合動力(MHEV)系統設計逐漸成為德國五大品牌車廠新款油車的新標配，可以預期當越多汽車大廠投入資源推廣MHEV，以及市面上有更多搭載MHEV的車款可供消費者選擇時，MHEV有機會成為未來汽車市場上的主流車款，預料將帶動輕混合動力鋰電池市場龐大新需求。格斯科技以自主技術開發出48V的動力鋰電池，兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性優勢，符合國際整體發展趨勢。」

格斯科技於本次車電展一次展出鈦酸鋰(LTO)系列產品，包括：輕混合動力LTO電池組、電動三輪車用的48V、24V動力鋰電池，無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)等專用鈦酸鋰電池組，以及具備「高安全性」、「長循環壽命」、「高效能」、以及「規格化」的家庭儲能(2.5~15KWh)與專屬戶外活動、緊急應變專用的攜帶式(1KWh以上)最高安全性的鈦酸鋰(LTO)儲能電池系統。

淨零碳排趨勢推動鋰電池儲能成為各國主流綠能議題

格斯科技積極發展從家用到商用、符合國際趨勢的儲能系統

淨零轉型目標下，鋰電池儲能已是當前全球各國主流綠能議題之一，台灣官方也陸續推出「用電大戶條款」、「2025年前再生能源占比20％」等政策，多樣化的綠能政策凸顯儲能相關設備的重要性，其中包括電池、BMS(Battery Management System)、EMS (Energy Management System)等關鍵軟硬體設備。

格斯科技於2021年推出家用「LTO鈦酸鋰電池」儲能系統，LTO家用儲能櫃具專利獨特外觀設計、應用彈性大等優勢，產品電量設計針對台灣家庭日平均10度(KW)以下的用電量，一旦碰上突然停電，可全天正常用電無虞。這款家用儲能設備以19吋工業標準機櫃大小尺寸為設計基礎，標準規格設計2.5KWh~15KWh，也可依客戶或用戶端不同需求，客製化地彈性增加或減少電力容量。

此外，身為台灣唯一聚焦發展鈦酸鋰LTO電池芯技術與應用產品的業者，面對涉及國安疑慮，以及鋰電池芯國產化策略前提下，格斯團隊以自主技術搭配「台灣中油公司綠能科技研究所」所生產製造的高性能「鈦酸鋰負極材料」，成功打造出具有高安全性、高倍率充放電電流(>10C)、更寬溫域的可工作溫度區間(-40℃~60℃)，以及超高循環壽命(≧10,000次)等特性的LTO系鋰電池芯及應用產品，預料在下半年中壢1GWh產能新廠正式投產後，產品高性價比，將更受市場青睞。

格斯科技技術長葉國偉博士指出：「實測各家廠牌鋰電池溫升與效能數據顯示，若電池芯內阻大，在大倍率充放電時，易造成電池芯溫度快速上升，通常溫度急遽上升將造成電池效能明顯下降。面對這樣的情境，格斯科技的LTO鋰電池芯特別採用專利的雙邊大面積極耳導柄設計，可在大電流充放電時能有效地散熱，此一設計不但降低電芯熱損傷，同時也能提高電池組的安全性。」

近年格斯技術團隊逐漸掌握從上游材料、電芯設計與製造、模組到應用端的研發優勢，陸續發展出差異化的產品與多種應用；主力產品之一的高鎳鋰三元電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間和長循環壽命等特性優勢，而另一主產品–鈦酸鋰電池更在低溫或高溫場域、短里程、高使用頻率、高安全性要求等場域使用上，堪稱是動力鋰電池的首選。