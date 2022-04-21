格斯科技積極開拓鈦酸鋰電池芯差異化應用商機 首度參加2022台北國際車用電子展
我們想讓你知道的是
格斯科技鋰電池新創團隊過去專注於各式新穎材料與電池的開發應用，於2017年，利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，並配合政策落實環保且多元的能源應用，提供台灣及世界一個新能源整合的方案。
從家用到商用，展現「高安全」/「長循環壽命」/「高效能」高階儲能系統技術
致力於深耕鈦酸鋰(LTO)電池芯技術，並積極開拓差異化應用商機，台灣鋰電池芯製造新起之秀–格斯科技，首度參展4月20日揭幕的「台北國際車用電子展」，展出兼具高安全性、高倍率充放電電流、超長循環壽命等特性之產品，同時可以適應更寬廣的工作溫度範圍LTO電池芯與應用產品，成為系統或終端客戶在儲能產品應用上最佳鋰電池的合作夥伴。
輕油電混合動力(Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV)系統成為高級車廠新標配
帶動混合動力鋰電池市場龐大新需求
隨著各國降低汽柴油車排放新法規及提高燃油能效要求，相較純電動車(BEV)、插電式混合動力車(PHEV)、完全混合動力車(FHEV)之外，從在2020與2021的量產車觀察中發現，48V輕油電混合動力(Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV)系統設計成為現行汽、柴油車款符合低排放、與提高油耗效能的法規選擇，成為歐系汽車品牌新的設計趨勢。
格斯科技董事長張忠傑博士指出：「目前48V輕油電混合動力(MHEV)系統設計逐漸成為德國五大品牌車廠新款油車的新標配，可以預期當越多汽車大廠投入資源推廣MHEV，以及市面上有更多搭載MHEV的車款可供消費者選擇時，MHEV有機會成為未來汽車市場上的主流車款，預料將帶動輕混合動力鋰電池市場龐大新需求。格斯科技以自主技術開發出48V的動力鋰電池，兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性優勢，符合國際整體發展趨勢。」
格斯科技於本次車電展一次展出鈦酸鋰(LTO)系列產品，包括：輕混合動力LTO電池組、電動三輪車用的48V、24V動力鋰電池，無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)等專用鈦酸鋰電池組，以及具備「高安全性」、「長循環壽命」、「高效能」、以及「規格化」的家庭儲能(2.5~15KWh)與專屬戶外活動、緊急應變專用的攜帶式(1KWh以上)最高安全性的鈦酸鋰(LTO)儲能電池系統。
淨零碳排趨勢推動鋰電池儲能成為各國主流綠能議題
格斯科技積極發展從家用到商用、符合國際趨勢的儲能系統
淨零轉型目標下，鋰電池儲能已是當前全球各國主流綠能議題之一，台灣官方也陸續推出「用電大戶條款」、「2025年前再生能源占比20％」等政策，多樣化的綠能政策凸顯儲能相關設備的重要性，其中包括電池、BMS(Battery Management System)、EMS (Energy Management System)等關鍵軟硬體設備。
格斯科技於2021年推出家用「LTO鈦酸鋰電池」儲能系統，LTO家用儲能櫃具專利獨特外觀設計、應用彈性大等優勢，產品電量設計針對台灣家庭日平均10度(KW)以下的用電量，一旦碰上突然停電，可全天正常用電無虞。這款家用儲能設備以19吋工業標準機櫃大小尺寸為設計基礎，標準規格設計2.5KWh~15KWh，也可依客戶或用戶端不同需求，客製化地彈性增加或減少電力容量。
此外，身為台灣唯一聚焦發展鈦酸鋰LTO電池芯技術與應用產品的業者，面對涉及國安疑慮，以及鋰電池芯國產化策略前提下，格斯團隊以自主技術搭配「台灣中油公司綠能科技研究所」所生產製造的高性能「鈦酸鋰負極材料」，成功打造出具有高安全性、高倍率充放電電流(>10C)、更寬溫域的可工作溫度區間(-40℃~60℃)，以及超高循環壽命(≧10,000次)等特性的LTO系鋰電池芯及應用產品，預料在下半年中壢1GWh產能新廠正式投產後，產品高性價比，將更受市場青睞。
格斯科技技術長葉國偉博士指出：「實測各家廠牌鋰電池溫升與效能數據顯示，若電池芯內阻大，在大倍率充放電時，易造成電池芯溫度快速上升，通常溫度急遽上升將造成電池效能明顯下降。面對這樣的情境，格斯科技的LTO鋰電池芯特別採用專利的雙邊大面積極耳導柄設計，可在大電流充放電時能有效地散熱，此一設計不但降低電芯熱損傷，同時也能提高電池組的安全性。」
近年格斯技術團隊逐漸掌握從上游材料、電芯設計與製造、模組到應用端的研發優勢，陸續發展出差異化的產品與多種應用；主力產品之一的高鎳鋰三元電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間和長循環壽命等特性優勢，而另一主產品–鈦酸鋰電池更在低溫或高溫場域、短里程、高使用頻率、高安全性要求等場域使用上，堪稱是動力鋰電池的首選。