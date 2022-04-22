丹麥、英國與盧安達洽談「移民轉送、庇護外包」，歐盟與人權團體批「不負責任也不道德」

文：梅緣緣

丹麥目前正在與位在東非的盧安達（Rwanda）洽談移民轉送的政策，希望可以讓向丹麥提出庇護需求的外國人移轉至該國。丹麥的規劃與英國相似，而英國政府上週才公布了一項預算高達14億英鎊的計畫，同樣期望能將向英國尋求庇護的他國民眾改送至盧安達。

根據《路透社》（Reuters）報導，若後續完成與盧安達達成協議並開始進行轉送，丹麥將成為首個有效避開歐盟移民分配及庇護問題的歐盟成員國。

為什麼丹麥和英國要尋求「庇護外包」？

據長期觀察歐盟移民政策的網站《EU Immigration and Asylum Law and Policy》指出，丹麥在過去的十年間，對於移民政策的制定愈來愈嚴格。該國甚至在去年（2021）通過了《Bill L 226》法案，允許國內單位將難民及尋求庇護的民眾轉往第三國家收置。

丹麥移民部長特法耶（Mattias Tesfaye）昨（20）日向路透社記者表示：「我們與盧安達政府的會談涵蓋了有關庇護者轉送的機制」，並強調「丹麥與盧安達擁有良好的合作夥伴關係。」同時相關的庇護者轉送協議，據丹麥政府所述，是為了要確保能以較正當的手段，來避免地中海地區的犯罪集團和人口走私問題。

此外，特法耶也強調，目前歐洲的庇護機制照目前看來是不長久的，並稱讚倫敦與基加利（Kigali，為盧安達首都）當局的協議是「向前邁進的一大步」，「我希望有更多的歐洲國家，能夠在未來支持以轉送他國的方式處理不正當的移民行為。」他說。下週丹麥國會也會再針對有關移民的問題，進行更深入的討論。

相較於丹麥政府因希望避免人口走私等問題，英國政府在庇護外包的政策上，則是考量到在英國已脫歐的情況下，應拿回自己國家及邊境的主控權，而希望將尋求庇護的民眾轉送至其他國家。根據《紐約時報》（NYT）報導，日前英國首相強森（Boris Johnson）即公開表示，相關的措施可以有效重新安置自一月以來，數以千計從阿爾巴尼亞、伊拉克、蘇丹等國跨越英吉利海峽的民眾。強森說：「英國沒辦法承受與非法偷渡的系統共存，我們可以非常有同情心，但我們沒有辦法無止盡的收容他國國民。」

將尋求庇護的民眾送往盧安達可能衍生的問題

丹麥當局去年初提轉送他國規劃時，雖尚未找到能與其合作的國家，但當時的提案也已招致人權團體、聯合國及歐盟執委會批評。只是即便如此，丹麥後續依然持續和其他非洲國家，如突尼西亞及衣索比亞等國洽談，最後才找到盧安達並達成庇護者轉送的合作協議。

不過，歐盟執委會表示，將尋求庇護的民眾移送至歐洲以外的國家「不符合歐盟現行法規」，但因丹麥選擇退出包括庇護標準在內的部分歐盟規則，歐盟因而在此對丹麥不構成任何實質影響力。

另針對兩國同將尋求庇護者送往盧安達一事，《歐洲新聞台》（Euronews）指出，人權團體及持反對意見的政治人物對此向倫敦及哥本哈根當局提出嚴正譴責，並直稱此決策是「不道德的」。根據英國《獨立報》報導，英國政府所提有關轉送的政策也受到外界大量批評，其中如英國難民議會（Refugee Council）對此批評「既殘酷且噁心」；屬於英國工黨的政治人物古柏（Yvette Cooper），指責相關政策「不可行、不道德且涵蓋敲詐勒索成分」，而蘇格蘭民族黨的布萊克福德（Ian Blackford）則直指此舉措「噁心」。

根據英國《開放民主》（openDemocracy）報導，英國非政府組織《Rainbow Migration》法律及政策主任雷內根（Sonia Lenegan）即指出，相強森雖然稱庇護者安置計畫是「既人道且具憐憫心的」，只是對於因性傾向受國家迫害而逃亡的LGBTQIA族群來說，根本無濟於事。因盧安達在去年的一份人權報告中，被查出當地警政機關以「這些人沒有彰顯及符合盧安達的價值」為由，多次任意拘留同志、跨性別者以及性工作者。

因此，這些人最後還是會被送往另一個對性別少數不友善國家，雷內根說：「如果你屬於LGBTQIA族群，而你原本要被送到英國結果被送到盧安達，也就代表著你連要呈現自己真實的樣子，也都會變成一件可能惹上麻煩的事。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航