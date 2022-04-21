Netflix Q1財報分析：訂戶銳減、股價大跌、前景黯淡，兩大殺手鐧有機會再推升用戶數量嗎？

文：易起聊聊

Netflix在4月19日公布了2022年Q1的財報，之後股價下跌了25%，從去（2021）年11月底股價高點的700點下跌到目前剩下200多點，下跌了約60%；同段時間內納斯達克指數只下跌了20%左右。本篇文聊聊Netflix此次下跌是因為基本面真的改變了，還是市場過度恐慌導致過度下跌。

Q1財報

我們分成兩大部分來看這次Netflix的財報數據：營收獲利及用戶數量。

營收

圖（一）的上半部為Netflix公布的營收狀況，第一季營收78.68億美元，YoY為9.8%、QoQ為2%，明顯看出成長速度放緩。此外Q2預期的營收為80.53億美元，預期YoY為9.7%。也就是說，Netflix內部預估認為Q2的營收成長跟Q1相差無幾。營收數據跟分析師的預估相差並不大，應該不是造成股價大跌的主因。

Photo Credit: 截圖自作者 圖（一）Netflix的營收及用戶數

用戶數量

圖（一）的下半部為Netflix公布的用戶數量，Q1的用戶數量相較於2021年Q4少了約20萬，且Q2預測用戶數量會再少200萬！這是Netflix首次出現用戶數量下降的情況。用戶數量不升反降，意味著Netflix的營收在未來難以繼續推升。

我們可以進一步看看各市場的狀況用戶數量。圖（二）為本次Netlfix公布的各市場營收及用戶數。四大市場（北美、歐洲、南美、亞太）中，只有亞太地區的用戶數量預期能持續增加，其他地區的用戶數量在2022年Q2預期都會下降。

Photo Credit: 截圖自作者 圖（二）Netflix各地的營收及用戶數

在過去幾季，Netflix能維持高股價（高本益比）歸因於用戶數量快速上升帶動營收快速成長，且多數投資人預期疫情後用戶數量增長速度只會放緩，而不是變為負成長。

對投資人來說，我們需要改變過去對Netflix未來的想像，因為Netflix的用戶數量成長短期內已經到瓶頸了。如果經營方向或商業模式沒有重大的調整，未來推動Netflix成長的動能只剩下議價權（Netflix相較其他競爭對手比較有漲價的本錢）。

舉例來說，假設過去Netflix平均每年用戶成長10%，並漲價5%，營收大約可以成長15%。但現在用戶數量無法成長，並一樣每年漲價5%，營收只能成長5%。

所以Netflix提出了幾項未來有機會推升用戶數量的做法，我們一一來檢視是否合理且可行。

未來發展

Netflix有兩個未來可能的做法以刺激用戶數量持續提升：

限制濫用家庭方案

新增廣告版方案

這兩個方法有沒有機會有效推升用戶數量呢？

限制濫用家庭方案

目前Netflix的高級方案，允許同住的家人可以共用同一個訂閱方案。但因為並沒有嚴格的執行，所以有非常多的訂戶其實是跟非同住的親友共用方案。

目前Netflix的用戶數量約為2.2億人，並且Netflix預估全球約有1億人與訂戶共用帳戶（其中Netflix的主要市場北美預估有3000萬人與訂戶共用帳戶）。Netflix並沒有說明這1億人中有多少比例是同住的親友、多少比例是不符規定的非同住訂戶。可能Netflix目前也沒有準確抓出不符規定訂戶的技術。

而我個人猜測，1億人中可能有超過5成是非同住的訂戶，這意味著如果Netflix可以推出一套嚴格執行、精準判斷違規訂戶的技術，可能還有超過5000萬的潛在用戶。

當然，這5000萬潛在用戶一旦被強迫付費，可能有一部分的人不願意花錢訂閱。但即使這之中僅有20%的人願意訂閱，也有1000萬人。對於用戶數成長停滯的Netflix而言不無小補。

目前無法得知Netflix會採取多強硬的手段，以及判斷共用帳號是否為同住者的技術開發程度如何。但從Netflix今年推出的Paying to Share Netflix Outside your household方案來看（非同住者共用帳戶付費方案），Netflix確實打算從嚴執行這項規定。

新增廣告版方案

Netflix的執行長宣布，正在考慮推出低價的廣告版，希望藉由較低的價格吸引更多的訂戶。用戶可能只需要付一半的月費來使用Netflix，但是在觀看時會被置入廣告，而過去Netflix的主要理念是不會推出廣告版方案，因為廣告會影響用戶的觀影體驗。

廣告版方案有可能吸引兩種潛在客群：

目前沒在看Netflix的人

因為跟親友共用帳戶而沒有訂用的人

對於前者來說，我認為目前Netflix訂價砍半的吸引力仍然不高。相對有線電視來說，Netflix目前的訂價仍然相對便宜，所以尚未訂閱者應該多數都是因為對Netflix上的內容不感興趣。

對於後者來說，上面提到的Paying to Share Netflix Outside your household方案定價，可能跟廣告版的定價非常接近，因此沒有理由花一樣的錢訂閱廣告版方案。

此外，我個人對於廣告版能帶來多少收益抱持著懷疑的態度。Google及Meta花了相當多的時間、研發成本及數據累積才做到依靠精準廣告獲利，我不認為Netflix一推出廣告版就能依靠廣告獲利。且較便宜的廣告版也會對未來漲價產生阻力，如果漲價過多，可能會讓原本的無廣告訂閱用戶改成訂閱廣告版。

整體而言，這個方案是藉由降低ARM（Average Revenue per Member，平均每個訂戶貢獻的營收）來提高用戶數量，有可能沒辦法帶來更多的營收。

結論