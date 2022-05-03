林火旺《基本倫理學》：「倫理」與「道德」在定義上有何不同？

文：林火旺

二、倫理學是什麼？

（一）「倫理」和「道德」的定義

根據《哲學百科全書》（The Encyclopedia of Philosophy）的說法，「ethics」這個詞通常有三種用法：（1）一種普遍的模式或生活方式；（2）一組行為規則或道德的（moral）法則；（3）對生活方式或行為規則的探討。

另一本哲學百科全書的解釋更為詳盡，認為「ethics」涉及四種意涵：（1）特定群體的價值和風俗體系，這可以稱為該群體的倫理；（2）倫理體系中的一個特定對象道德（morality），它涉及對、錯、罪惡感和羞愧等；（3）道德體系內的實際道德原則；（4）哲學的一個領域。

本書的內容主要都是最後一種意義的「ethics」，也就是把「倫理學」當成哲學研究的一個領域，以探討生活方式和行為規則為其內容。

「倫理」和「道德」這兩個詞的字源，分別來自希臘文的「ethos」和拉丁文的「mores」，指的都是風俗、習俗的意思，所以有時候哲學家在使用這兩個詞時，並沒有加以區分。因此倫理學的另一個代稱是道德哲學（moral philosophy），從字面的解釋就是用哲學的方法研究倫理和道德問題。但是從百科全書的解釋中可以看出，「倫理」和「道德」並不是同義詞，「道德」只是對行為和情感之規範性思考領域中的一個特殊部分，而這個完整的領域則是「倫理」的對象。

所以有些學者將「道德」定義為某些民族或文化的習俗、規定和實作（這是對實際存在之習俗的描述，所以是一種描述性的道德），對這種實際道德之哲學反省則稱為「道德哲學」，至於「倫理學」則包含「道德」和「道德哲學」的全部範圍。威廉士（Bernard Williams, 1929-2003）更明確將「道德」視為倫理的一種特殊發展，它只強調「義務」（obligation）這個倫理概念，而不重視其他的倫理概念，所以他認為「倫理」的範圍較廣，而「道德」則代表較窄的體系。因此倫理考量（ethical consideration）不只包括義務，也包括德行和行為的結果等。

儘管在英文的用法中「ethics」和「morality」有一些出入，但是中文的「道德」所包含的意義遠超過「義務」的考量。威廉士所謂誠實、正義、偷竊、謀殺等品格的倫理考量，在中文中也是道德的考量，因此本書在使用「倫理」和「道德」時並不特別加以區別。

（二）哲學如何思考問題？

根據蘇格拉底的說法，倫理問題是有關「一個人應該如何過活」的問題，因此倫理學所探討的問題和美好人生的追求息息相關。蘇格拉底和柏拉圖（Plato, 428-347 BC）都認為，人生需要透過哲學式的引導，才有可能幸福美滿。蘇格拉底也曾經說過：「一個不經反省的生活是不值得活的。」所以在進入倫理學的主題之前，有必要對哲學式的反省和思考作簡單的介紹。

一般人對哲學的印象是：哲學家常常把簡單的東西變得很複雜、把很清楚的東西變成不清楚。這個印象基本上是正確的，一般人認為「簡單」和「清楚」的東西，確實是哲學思考的對象。譬如：哲學家會懷疑你眼前看到的一張桌子是不是真的存在。根據我們的普通常識，幾乎沒有人會質疑這樣的問題，然而一張一般人都毫無疑問認定存在的桌子，為何它的存在會成為一個嚴肅的哲學問題？

其實哲學家不是不知道一般人的想法，也不是看不到這張桌子，哲學家關心的是：我們有什麼理由證明人的感官覺察到的東西確實存在？我們認定這張桌子存在的證據是什麼？唯一的證據似乎是我們知覺到它的存在，但是由於我們的感覺和知覺並不是百分之百可靠，如果一條繩子可能被我們看成蛇、筷子沒入水中的部分看起來是歪的、鐵軌的盡頭看起來會交叉，我們又如何可以證明現在看到桌子的這個知覺是可靠的？

譬如畫家在他的畫布上呈現出來的桌子，它的形狀絕對不是方形，而畫布上桌子的形狀才是我們真正看到的形狀，除非我們站在桌子的正上方，否則桌子呈現給我們的形狀都不是方形。也就是說，在實際生活中我們可能沒有真正看到過方形的東西，我們認為它是方形，完全是透過推論得來。畫家在畫布上畫的桌子形狀，才是真實地呈現我們所看到的形狀，我們並沒有真正看到方形的桌子。

這裡所涉及的問題在哲學上稱為真實（reality）和表象（appearance）的問題，有些哲學家認為我們只能看到事物的表象，而無法真正掌握真實，因為所有事物呈現給我們的樣子，都受到我們感官的特殊結構的限制。譬如一粒紅色的蘋果，對青蛙而言可能是綠色的，因為青蛙的感官結構和我們不一樣，因此我們不能說蘋果是紅色的，只能說這粒蘋果呈現給人類的顏色是紅色的。

所謂「紅色的」是我們的感官對事物「加工」的結果，並不一定是事物的真正顏色。換句話說，人類和青蛙一樣，感覺和知覺都受限於特殊的生理結構，所以在某種程度上都是帶著「有色眼鏡」在感覺和知覺這個世界，因此透過我們知覺所認識的外在世界，是不是就是外在世界的實際面貌，永遠是一個無法確證的問題。

即使我們假設人類所知覺到的世界就是世界實際的樣子，譬如假設人類看到的蘋果顏色就是蘋果真實的顏色，如果進一步思考將會發現：兩個看到同一粒蘋果、也都同意蘋果是紅色的觀察者，實際上無法驗證他們看到的蘋果確實是同樣的顏色。儘管兩個人都說：「這粒蘋果是紅色的。」但是張三口中的紅色是否和李四的紅色一樣？