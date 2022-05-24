魏晉風雲之竹林七賢（二）：嵇康所修的已經不是單純的老莊之道，而是「修仙道」

文：阿前

嵇康的祖先，本姓奚，居於會稽，因為避怨北上，定居在嵇山旁，故改姓。這種敘述，應該是發生在春秋戰國的事情了。嵇康還小的時候，父親就過世了。他們家雖然不像阮氏為大族，但嵇康的哥哥同樣十分能幹，一肩扛起了整個家。

兄代父職的家庭，特別容易出離經叛道的學者。不過要注意的是，嵇康的年齡比阮籍要小很多。他是曹丕黃初年間才出生的，正版「魏人」。阮籍的啟蒙教育，仍是以儒學為主。但嵇康就不是了。

竹林七賢的設定有很多奇妙之處，到最後能不能兜得好也是未知。首先的問題就是「時代」。除了阮咸的生卒年未知，其他六人都有推算值。山濤最老，阮籍大約小他五歲。劉伶跟嵇康次之，距離山老15歲左右。向秀再小五歲，王戎則是最後一名，比山濤小了25歲。

王戎出生，已經是曹叡末年了。也就是這個人要加入偶像團體，最快也要在正始末年，第一波夏侯玄主導的玄學思維差不多要政治垮台的時候。所以在魏晉玄學的分類上，竹林派作為主流的時間，就是第二期，高平陵之變五年後。或許我們可以更精準一點：高貴鄉公時代。

這些時間節點上有一些意義。首先，竹林派跟夏侯玄、何晏、司馬師這些人的學術跟政治理念，都是必然的不相同。雖然只是大概看一下，但以阮籍嵇康為代表的竹林派，是很明顯真正的「老莊」派系。夏侯玄等人則是在儒家思想中，尋求道家的導正。就是說，兩漢使用儒學進行了超大型的社會實驗後，發生了重大的混亂。而逐步削減混亂的魏朝，提出了加入道家思想來調整國策的概念。

實驗變因的添加跟控制是很麻煩的。治大國如烹小鮮，現在你決定加鹽，抹鹽靜置後煎，邊煎邊灑鹽，煎完起鍋自己沾鹽。這把道家之鹽要怎麼加，對於魏朝來說是非常重大的問題。竹林派表示，吃鹹魚。所有的「恰到好處」，在下鍋之前就已經完成。這就是儒道的完美結合。

Photo Credit: 南京西善寺大磚牆竹林七賢 @ public domain 《竹林七賢與榮啟期》，左下為嵇康

嵇康所修的道，已經不是單純的老莊之道。這也是竹林派的另一個特色：修仙道。嵇康的知名著作是《養生論》。書名看起來沒什麼，但這或許是中國文學裡，關於武俠與仙俠最重要的起源了。

我們用金庸作例子，金庸小說算是相當常描寫「武功秘笈」內容的一個派別。最具體化的，莫過於《俠客行》。簡單說，所謂的秘笈，寫起來看起來就是一般的文章。但透過了解的人來詮釋，一個平平無奇的描述，可能就藏有一套功法在其中。不同的人來詮釋，就會變成全然不同的內容——這是《俠客行》要表達的，金庸有說過，他後來讀了《金剛經》，才知道佛教對於這個「名相」的了解透徹。

扯這個幹嘛？《養生論》就在說這件事。有人說修神修仙以不死是可能的，也有人說人類的年齡最高就是呷百二，超過都是妖。這兩種說法誰對？《養生論》就這麼開了頭。用比較現代科學的方式來說，嵇康認為過去的那些描述，是必然存在的事實。只是我們沒有辦法理解。所以嵇康要來理解一下。

照著《養生論》修行會不會成仙我不知道啦，所以我也不會去翻。武功秘笈這種東西就是「失之毫釐，差之千里」，兩字記之曰「專業」。但我們要注意的是，嵇康這本書大紅。人們不可能從「延年益壽」的角度來實際評估這篇文，但《養生論》只怕也非全然的打嘴砲。精神抖擻，手腳輕盈，千杯不醉…… 我們就從這可見「史實」來切入吧。

竹林七賢，除了向秀跟王戎這兩個小朋友，其他五個全都是當世大酒豪。酒量好，身體好，真男人，這樣的觀念一直在中國文化流傳著。曹丕好道，可能知道的人比較少。曹操好酒，大家應該就都略懂略懂了。孟蘭，不是，孟德不但文武雙全，自己愛喝酒，還要點評改良釀酒法。隨著時序進入曹魏，酒跟文人之間到底產生了什麼化學變化，我也很想知道。

不過還是看著嵇康吧。 嵇康身體好不好？好得很。《晉書》說他曾經跟向秀一起在大樹下打鐵。不過向秀年紀比較輕，通常應該是年輕人拿大槌，年紀大的拿小槌吧。可這段記錄並不是要強調竹林派身強體壯，而是鍾會又來了。我真的不是開玩笑，竹林七賢傳裡面，四個人都跟鍾會有交流的。

山濤跟王戎，與鍾會相善。交情不錯。至於阮籍跟嵇康？面對阮籍這種長輩，鍾會「鬥」得多了。本想要挑釁找話題駁倒阮籍，但阮老師來一招「喝酒宿醉，老子沒空」化解了攻勢。

上篇沒說清楚，剛好一併來說。這件事情應該就發生在高貴鄉公（魏帝曹髦）前期。 阮籍跟鍾會一樣都是曹髦的近侍。而曹髦對於辯證古典文學，非常的感興趣。（真的是用嘴巴辯）皇帝，竹林派之首，以及儒派士人第一青年才俊，在皇宮裡引爆了這個第二期魏晉玄學。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 鍾會

我現在看「玄學」都直接腦內翻譯成「爭辯」啦。要注意到的是，竹林派還是不想戰。就是說，有一派很會打筆戰辯論賽。也有一派不參戰，只是自己發表言論搞得像邪教一樣。如果你對於近10年台灣網路生態有點了解，應該不難發現是一樣的戲碼。以古證今，善戰的慢慢都被邊緣掉。避戰的則越來越強大——但未必有政治影響力。

韓非子在秦國也沒有政治影響力，可是李斯還是會怕。哲學思想的政治之戰，魏晉不是第一次，也不是最後一次，但絕對是足以成為經典教案的一次。李斯要師兄韓非的命，龐涓要師兄孫臏的命。鍾會沒有師兄，但竹林派中，嵇康跟劉伶與鍾會的年齡最接近。劉伶就是傳說中在家裡都不穿衣服，別人看到罵他，他還說：「天地是我的房子，屋舍是我的衣服……你鑽進我衣服裡才是沒禮貌吧。」的那個酒空。