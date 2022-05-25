魏晉風雲之竹林七賢（三）：對司馬昭來說，山濤已經可以算是在野黨領袖了

文：阿前

竹林七賢，有五賢共為一傳。這五個人的共通點，就是對西晉的政治環境而言，算不上咖。其中領頭的阮籍跟嵇康，套句司馬家的台詞，甚至是「大魏純臣」。相對的，與五賢不共傳的山濤與王戎，很顯然就是西晉政治咖了。

今天來聊聊山濤。論起相貌，始終都是差團長跟主唱吉他手有點距離的。

有看過《火鳳燎原》嗎？以司馬懿跟「趙雲」為主角的這部三國漫畫裡頭，司馬懿的妻子張春華，本名其實是山無陵，是山家的繼承人。在正史上，張春華確實也跟山濤有親戚關係。

山濤差不多在曹操第一次找司馬懿當官，司馬懿裝病拒絕的時候出生。等到曹丕篡漢，山濤差不多也是個可以當官的年紀了。然而，山濤跟另外兩個竹林領袖一樣，很早就當了孤兒。不要想說山家跟司馬家張家都是河內大族，山濤就是個窮光蛋，也沒有說有什麼能幹的哥哥撐起整個家。

窮有窮計，山濤索性過起了簡樸的道家君子生活。據說，他先認識了嵇康跟呂安，後來才遇見阮籍。前一集說了，竹林七賢這個團體的成形，大約是在曹叡末年，或者更準確一點，在諸葛亮死後吧。山濤比嵇康大了15歲左右，但兩人交情卻非常之好。喔，那個年代大15歲，就是可以當你爸爸的意思。

魏朝建立的這十多年間，山濤貌似也沒有什麼做官的意圖。但他早年貧窮的時候，就跟妻子說過：「忍忍吧，我總有一天會當上三公的。」雖然這件事發生在很久之後，其實《晉書》就在說明，山濤是個有功名利祿之心的人，只是選擇了「道家」之路。

竹林派在曹叡年間，就是個玄學黨外團體。那隨著何晏等人當政之後呢？青年改革並不是那樣的受人歡迎。阮籍大概在正始年間出來當官，山濤也一樣。山濤有更精準的時間：「濤年四十，始為郡主簿、功曹、上計掾。」一出來就當主簿，整個絕對是名士不當官，突然大爆發的等級。

但這個時間最棒的地方在於，山濤出生於西元205年左右。39年後？正是曹爽在興勢吃了敗仗的時候。統一戰爭，是承繼大漢血統的王國，所不能迴避的議題。伐蜀失敗，對於曹爽執政的威信，絕對是莫大的打擊。當這件事跟「竹林派當官」連結在一起，事情就更有趣了。用比較推測的角度來說：執政黨遭遇重大失敗後，開放在野黨魁加入政壇的道路。

問題是，竹林派有意願當官，沒意願給你曹爽當小弟。這點除了阮籍的表現之外，山濤的生平也同樣展現了出來。舉孝廉，州辟部河南從事。與石鑒共宿，濤夜起蹴鑒曰：「今為何等時而眠邪。知太傅臥何意？」鑒曰：「宰相三不朝，與尺一令歸第，卿何慮也。」濤曰：「咄。石生無事馬蹄間邪。」投傳而去。

山濤受到郡守重用，更舉為孝廉，要派去給州府當從事。說是說州啦，河南那是首府等級的。山濤在路上跟石鑒一起睡一間房，半夜，山雞哥就把石鑒給踹起來。喔，石鑒這個很跑龍套打醬油的角色，就是後來跟伐吳大將杜預在那邊鬥得生龍活虎的傢伙。

那山濤就跟石鑒說，睡三小，你知道太傅（司馬懿）幹嘛都在裝病裝死？石鑒表示，想那麼多幹嘛，曠職三日不到，就可以開除他了啊。山濤呸了一口，你連局勢都不會看，徒勞奔波而已。於是山濤決定不去赴任了。

當時的河南尹，就是曹爽五大寇之一的李勝。據載，司馬懿最討厭的，就是李勝。就連興勢之戰的責任歸屬，晉朝都要算上李勝一筆。不去給李勝當從事，山濤看見的已經不是「政治局勢」，更是「人際關係」。這或許就是山濤的特殊能力了。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行 現代流行文化描繪的曹爽

之後，曹爽果然倒台，相關人等尤其五大寇更是受到牽連。山濤更是斷絕自己的政治人際關係網，免得被司馬懿陰到。是的，山濤看起來跟司馬懿相當的不投緣。一直到司馬懿死後，山濤才去找司馬師謀求一官半職。自然，靠的是張春華的關係。

司馬師笑他：「姜太公要出來當官啦？」這沒什麼尊重的意思，司馬師本身跟山濤的年紀就差不多。而司馬師本是一直以來主流學派黨魁，如今更是一人之下，萬人之上的宰相。山濤的「臣服」，對司馬師而言不過是錦上添花。

非得注意不可的是，山濤跟司馬師、司馬昭的交情，都是很好的。司馬師當過黨魁，司馬昭可沒有。所以司馬師沒有特別重用竹林派的意思，司馬昭則有。對司馬師而言，山濤是個不錯的表親。對司馬昭來說，山濤這個表親，更可以做為他跟竹林派之間的橋梁。

是的，這裡有一個學術派系的問題。在東漢的統治崩潰之後，得民心者得天下是有點誇張，但不得民心？你連割據的本錢都沒有。……所以關於袁術董卓什麼倒行逆施那種都信一半就好，裡面多少都有政治抹黑的。

直接說關鍵人物，又是曹丕。曹丕跟學術界的關係是密切的，你從他當上太子在那邊評文學，搞建安七子，當皇帝之後非常敬重三公……種種行為都表現出，曹丕的權力，很大程度來自於學術界的支持。軍派幾乎都是曹操勢力，曹操過世之後他們有非常大的選擇自由，比方臧霸就不買曹丕的帳。

當然，學術力量跟統治的關連性，孫權那邊發生得更早更明顯更密切。曹丕跟孫權之間其實真的有很奧妙的關係，但不要扯遠。曹丕跟曹叡本身就是學術界的領導人物，但曹爽跟曹芳都不是。曹爽大力借重了夏侯玄等人的學派力量，而司馬懿根本不搞這套。

這也說過很多次，真正給曹爽與玄學主流反戈一擊的，是司馬師。司馬昭要承接哥哥的權力，勢必也需要學界的力量。一開始沒什麼問題，鍾會他們就支持司馬昭。