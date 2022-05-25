魏晉風雲之竹林七賢（三）：對司馬昭來說，山濤已經可以算是在野黨領袖了
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所謂的意識形態之爭，不過是皇帝手中的玩具？不，老實說，先秦兩漢沒有任何一個皇帝一個天子一個領導者，玩得比司馬炎還厲害的。
文：阿前
竹林七賢，有五賢共為一傳。這五個人的共通點，就是對西晉的政治環境而言，算不上咖。其中領頭的阮籍跟嵇康，套句司馬家的台詞，甚至是「大魏純臣」。相對的，與五賢不共傳的山濤與王戎，很顯然就是西晉政治咖了。
今天來聊聊山濤。論起相貌，始終都是差團長跟主唱吉他手有點距離的。
有看過《火鳳燎原》嗎？以司馬懿跟「趙雲」為主角的這部三國漫畫裡頭，司馬懿的妻子張春華，本名其實是山無陵，是山家的繼承人。在正史上，張春華確實也跟山濤有親戚關係。
山濤差不多在曹操第一次找司馬懿當官，司馬懿裝病拒絕的時候出生。等到曹丕篡漢，山濤差不多也是個可以當官的年紀了。然而，山濤跟另外兩個竹林領袖一樣，很早就當了孤兒。不要想說山家跟司馬家張家都是河內大族，山濤就是個窮光蛋，也沒有說有什麼能幹的哥哥撐起整個家。
窮有窮計，山濤索性過起了簡樸的道家君子生活。據說，他先認識了嵇康跟呂安，後來才遇見阮籍。前一集說了，竹林七賢這個團體的成形，大約是在曹叡末年，或者更準確一點，在諸葛亮死後吧。山濤比嵇康大了15歲左右，但兩人交情卻非常之好。喔，那個年代大15歲，就是可以當你爸爸的意思。
魏朝建立的這十多年間，山濤貌似也沒有什麼做官的意圖。但他早年貧窮的時候，就跟妻子說過：「忍忍吧，我總有一天會當上三公的。」雖然這件事發生在很久之後，其實《晉書》就在說明，山濤是個有功名利祿之心的人，只是選擇了「道家」之路。
竹林派在曹叡年間，就是個玄學黨外團體。那隨著何晏等人當政之後呢？青年改革並不是那樣的受人歡迎。阮籍大概在正始年間出來當官，山濤也一樣。山濤有更精準的時間：「濤年四十，始為郡主簿、功曹、上計掾。」一出來就當主簿，整個絕對是名士不當官，突然大爆發的等級。
但這個時間最棒的地方在於，山濤出生於西元205年左右。39年後？正是曹爽在興勢吃了敗仗的時候。統一戰爭，是承繼大漢血統的王國，所不能迴避的議題。伐蜀失敗，對於曹爽執政的威信，絕對是莫大的打擊。當這件事跟「竹林派當官」連結在一起，事情就更有趣了。用比較推測的角度來說：執政黨遭遇重大失敗後，開放在野黨魁加入政壇的道路。
問題是，竹林派有意願當官，沒意願給你曹爽當小弟。這點除了阮籍的表現之外，山濤的生平也同樣展現了出來。舉孝廉，州辟部河南從事。與石鑒共宿，濤夜起蹴鑒曰：「今為何等時而眠邪。知太傅臥何意？」鑒曰：「宰相三不朝，與尺一令歸第，卿何慮也。」濤曰：「咄。石生無事馬蹄間邪。」投傳而去。
山濤受到郡守重用，更舉為孝廉，要派去給州府當從事。說是說州啦，河南那是首府等級的。山濤在路上跟石鑒一起睡一間房，半夜，山雞哥就把石鑒給踹起來。喔，石鑒這個很跑龍套打醬油的角色，就是後來跟伐吳大將杜預在那邊鬥得生龍活虎的傢伙。
那山濤就跟石鑒說，睡三小，你知道太傅（司馬懿）幹嘛都在裝病裝死？石鑒表示，想那麼多幹嘛，曠職三日不到，就可以開除他了啊。山濤呸了一口，你連局勢都不會看，徒勞奔波而已。於是山濤決定不去赴任了。
當時的河南尹，就是曹爽五大寇之一的李勝。據載，司馬懿最討厭的，就是李勝。就連興勢之戰的責任歸屬，晉朝都要算上李勝一筆。不去給李勝當從事，山濤看見的已經不是「政治局勢」，更是「人際關係」。這或許就是山濤的特殊能力了。
之後，曹爽果然倒台，相關人等尤其五大寇更是受到牽連。山濤更是斷絕自己的政治人際關係網，免得被司馬懿陰到。是的，山濤看起來跟司馬懿相當的不投緣。一直到司馬懿死後，山濤才去找司馬師謀求一官半職。自然，靠的是張春華的關係。
司馬師笑他：「姜太公要出來當官啦？」這沒什麼尊重的意思，司馬師本身跟山濤的年紀就差不多。而司馬師本是一直以來主流學派黨魁，如今更是一人之下，萬人之上的宰相。山濤的「臣服」，對司馬師而言不過是錦上添花。
非得注意不可的是，山濤跟司馬師、司馬昭的交情，都是很好的。司馬師當過黨魁，司馬昭可沒有。所以司馬師沒有特別重用竹林派的意思，司馬昭則有。對司馬師而言，山濤是個不錯的表親。對司馬昭來說，山濤這個表親，更可以做為他跟竹林派之間的橋梁。
是的，這裡有一個學術派系的問題。在東漢的統治崩潰之後，得民心者得天下是有點誇張，但不得民心？你連割據的本錢都沒有。……所以關於袁術董卓什麼倒行逆施那種都信一半就好，裡面多少都有政治抹黑的。
直接說關鍵人物，又是曹丕。曹丕跟學術界的關係是密切的，你從他當上太子在那邊評文學，搞建安七子，當皇帝之後非常敬重三公……種種行為都表現出，曹丕的權力，很大程度來自於學術界的支持。軍派幾乎都是曹操勢力，曹操過世之後他們有非常大的選擇自由，比方臧霸就不買曹丕的帳。
當然，學術力量跟統治的關連性，孫權那邊發生得更早更明顯更密切。曹丕跟孫權之間其實真的有很奧妙的關係，但不要扯遠。曹丕跟曹叡本身就是學術界的領導人物，但曹爽跟曹芳都不是。曹爽大力借重了夏侯玄等人的學派力量，而司馬懿根本不搞這套。
這也說過很多次，真正給曹爽與玄學主流反戈一擊的，是司馬師。司馬昭要承接哥哥的權力，勢必也需要學界的力量。一開始沒什麼問題，鍾會他們就支持司馬昭。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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