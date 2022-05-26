魏晉風雲之竹林七賢（四）：王戎像極了未得真傳的小師弟，憑著自己的一招半式闖江湖
我們想讓你知道的是
晉惠帝一即位，大家就把「德高望重」，「戰功彪炳」，「先帝親信」的王戎，推上了太子太傅之位……我有點不想寫這個人了。沽名釣譽，莫甚於此。什麼好東西，王戎都沾了一下，但他本身有什麼料？完全看不出來。
文：阿前
- 魏晉風雲之竹林七賢（一）：透過阮籍的一生，觀看「儒與道」的政治生死鬥
- 魏晉風雲之竹林七賢（二）：嵇康所修的已經不是單純的老莊之道，而是「修仙道」
- 魏晉風雲之竹林七賢（三）：對司馬昭來說，山濤已經可以算是在野黨領袖了
不好意思喔，還是竹林七賢篇，這次是竹林七賢的老么，瑯琊王氏的王戎。跨越兩個時代，身兼竹林七賢與瑯琊王氏兩大派，王戎將要帶我們結束竹林七賢的回顧，再次前往最混亂的年代。
王戎的祖父，是幽州刺史王雄，在曹魏的北方防務上，絕對不能錯過的一個「小人」。相關的人物是田豫、牽招、軻比能，王雄就是建議派刺客刺殺軻比能的主謀。這個小人動作，就中原角度來看，也許是延後五胡亂華的重要之舉。
王雄的兒子，名叫王渾，跟伐吳的王渾同名同姓不同人。正始年間，王渾30多歲的時候，在皇宮擔任尚書郎，認識了一個愛談琴，好唱歌的酒鬼同事。竹林七賢裡的阮籍是也。阮籍對王渾其實沒什麼好感，話不投機也是半句多。但每次阮籍去宿舍拜訪王渾，都會順便去探望一下王渾的兒子，王戎。
當時王戎年僅15，跟阮籍差了20歲，但阮籍總是跟王渾說，跟你們聊天，還不如跟阿戎聊。阮老師不是第一個發現阿戎好棒棒的人，事實上，王戎屬於神童等級。六、七歲的時候，就已經留下現在課本都要教的「不摘李」故事。還有那個猛獸在籠子裡，免驚，也是王戎的神童故事，據說魏明帝曹叡都大為讚賞呢。
一開始，王戎只是主唱吉他手阮籍的「小朋友」，在王戎的自敘中，則說他跟團長嵇康一起在山陽竹林住了20年。若為真，即表示最晚在正始四年，王戎就去山陽住了，但根據王戎的生年記載，那一年他應該只有12歲。所以我們前面就提過，竹林七賢的傳記時間，其實是兜不在一起的。
對文字敏感度高的人應該也會注意到，我認為說謊的人，就是王戎。「戎自言與康居山陽二十年。」自己說的。前一句是比較通用的記載：「（嵇康）所與神交者惟陳留阮籍、河內山濤，豫其流者河內向秀、沛國劉伶、籍兄子咸、瑯邪王戎，遂為竹林之游。」這意思是，嵇康真正的好朋友，只有阮籍跟山濤。後面4隻是「豫其流者」，坦白說就是比較弟子徒眾的。
竹林七賢跟過去的男子團體不同，以前其實是「齊名」。就像建安七子，八俊八廚，那是東邪西毒南帝北丐，大家各擅勝場各據山頭。竹林七賢是真正意義上的「團體」，像全真七子，武當七俠，不過更像搖滾樂團。其實就是幾個核心人物，天才，吸引了幾個仰慕想要加入的人。這跟嵇康本身的「慎交」有關。
- 向秀是山濤的朋友。
- 阮咸是阮籍的姪兒。
- 王戎是阮籍的小朋友。
- 劉伶則是跟阮籍嵇康都有交情。
所以打比方的時候，都說嵇康是團長，但阮籍是主唱吉他手。至於這個團體喝酒嗑藥創作能量爆棚那是另一回事了（笑）。回過來說，王戎年紀最小，在西晉時期的政治影響力最大。是的，比起被當成神主牌的山濤，王戎是真正重要的軍政角色。
竹林七賢的身分，對他是否有幫助呢？根據《晉書》的說法，王戎直到父親過世時，才開始出名。他的父親王渾，後來擔當涼州刺史，在任內過世，一些以前被王渾照顧過的官員紛紛來送百萬禮金，全部被王戎拒絕了。
不過這件事還滿奧妙的啦，就《三國志》來看，曹叡死後，涼州應該就失控了。騷擾涼州斷開曹魏控制，就是費禕姜維的基本戰略。魏朝正始年間之後的涼州刺史，王渾看起來還滿獨家的。當然，也許王渾就是蜀漢騷擾戰術下的犧牲者。
大體來說，王戎出名的時間，跟嵇康阮籍入宮當官的時間，會滿接近的。而最重視王戎的，則是太原王氏的王渾之子：王濟。王濟認為，王戎是完全不輸給張華、裴楷等人的新一代青年才俊。……「裴王」這詞聽過沒有？兩晉的頂級世家大族，互相吹捧吹捧。張華才是真正的奇男子好嗎？
這段期間，王戎沒有官職，就是跟著阮籍不斷刷自己的名聲。據說鍾會伐蜀之前，也來拜訪過王戎，王戎跟他說：「成功不難，保住成果才困難。」鍾會死了、阮籍死了、嵇康死了，王戎的時代，才真正展開。
司馬昭對於處死嵇康頗有悔意，對這些竹林派人更是友好。王戎當上了相國掾，開始正式進行他的政治歷練，但其實馬上就改朝換代了。王戎很快成為司馬炎的散騎常侍（皇帝特別助理），接著外派河東太守，轉荊州刺史。眼看兩漢歷練模組將滿，馬上就可以回朝擔任兩千石高官的時候，王戎被檢舉派人私修園林宅邸，罪應免官。
司馬炎讓他可抵罪，轉任豫州刺史，加建威將軍。是的，這個竹林七賢老么王戎，就是六道伐吳，負責攻打東吳陪都武昌的建威將軍。輕描淡寫的歷練，匆匆竟已15年。
我們也輕描淡寫的解析一下：羊祜伐吳派，跟竹林道派不是一夥的。山濤就被羊祜的周邊派系鬥到翻車，而我們的老么王戎，也曾經參與過西陵之役，犯了大錯。當時，羊祜本欲按軍法處斬王戎，導致雙方結下了樑子。事實上，泰山羊氏大族，瑯琊王氏根本是隔壁大戶，雙方是像曹家與夏侯家，世代姻親的關係。
王戎的從弟王衍，同時也是羊祜的從甥，但羊祜對王衍也好，王戎也罷，那是沒有在客氣的。後來這兩王位至三公，就把已逝的羊祜拉下神壇，那是後話了。現在的問題是，王戎憑什麼加入羊祜所規劃的伐吳大計？後來有很多人評論，王戎這個人沒有節義，不是沒道理的。
另外一個要注意的點就是，王戎跟司馬炎的交情相當不錯。王戎雖曾參加西陵之戰，但當時的荊州刺史不是他，河東太守也不可能支援到荊州去。就現有記錄來看，也就是說直到泰始八年，王戎可能都還是司馬炎的散騎，以禁軍的身分支援車騎將軍羊祜。有那個膽子違抗羊祜的命令，也不是不能理解了。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
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想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
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對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
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