魏晉風雲之竹林七賢（四）：王戎像極了未得真傳的小師弟，憑著自己的一招半式闖江湖

文：阿前

不好意思喔，還是竹林七賢篇，這次是竹林七賢的老么，瑯琊王氏的王戎。跨越兩個時代，身兼竹林七賢與瑯琊王氏兩大派，王戎將要帶我們結束竹林七賢的回顧，再次前往最混亂的年代。

王戎的祖父，是幽州刺史王雄，在曹魏的北方防務上，絕對不能錯過的一個「小人」。相關的人物是田豫、牽招、軻比能，王雄就是建議派刺客刺殺軻比能的主謀。這個小人動作，就中原角度來看，也許是延後五胡亂華的重要之舉。

王雄的兒子，名叫王渾，跟伐吳的王渾同名同姓不同人。正始年間，王渾30多歲的時候，在皇宮擔任尚書郎，認識了一個愛談琴，好唱歌的酒鬼同事。竹林七賢裡的阮籍是也。阮籍對王渾其實沒什麼好感，話不投機也是半句多。但每次阮籍去宿舍拜訪王渾，都會順便去探望一下王渾的兒子，王戎。

當時王戎年僅15，跟阮籍差了20歲，但阮籍總是跟王渾說，跟你們聊天，還不如跟阿戎聊。阮老師不是第一個發現阿戎好棒棒的人，事實上，王戎屬於神童等級。六、七歲的時候，就已經留下現在課本都要教的「不摘李」故事。還有那個猛獸在籠子裡，免驚，也是王戎的神童故事，據說魏明帝曹叡都大為讚賞呢。

一開始，王戎只是主唱吉他手阮籍的「小朋友」，在王戎的自敘中，則說他跟團長嵇康一起在山陽竹林住了20年。若為真，即表示最晚在正始四年，王戎就去山陽住了，但根據王戎的生年記載，那一年他應該只有12歲。所以我們前面就提過，竹林七賢的傳記時間，其實是兜不在一起的。

對文字敏感度高的人應該也會注意到，我認為說謊的人，就是王戎。「戎自言與康居山陽二十年。」自己說的。前一句是比較通用的記載：「（嵇康）所與神交者惟陳留阮籍、河內山濤，豫其流者河內向秀、沛國劉伶、籍兄子咸、瑯邪王戎，遂為竹林之游。」這意思是，嵇康真正的好朋友，只有阮籍跟山濤。後面4隻是「豫其流者」，坦白說就是比較弟子徒眾的。

竹林七賢跟過去的男子團體不同，以前其實是「齊名」。就像建安七子，八俊八廚，那是東邪西毒南帝北丐，大家各擅勝場各據山頭。竹林七賢是真正意義上的「團體」，像全真七子，武當七俠，不過更像搖滾樂團。其實就是幾個核心人物，天才，吸引了幾個仰慕想要加入的人。這跟嵇康本身的「慎交」有關。

向秀是山濤的朋友。

阮咸是阮籍的姪兒。

王戎是阮籍的小朋友。

劉伶則是跟阮籍嵇康都有交情。

所以打比方的時候，都說嵇康是團長，但阮籍是主唱吉他手。至於這個團體喝酒嗑藥創作能量爆棚那是另一回事了（笑）。回過來說，王戎年紀最小，在西晉時期的政治影響力最大。是的，比起被當成神主牌的山濤，王戎是真正重要的軍政角色。

Photo Credit: 紙本墨画竹林七賢図 応挙筆 , Wikimedia Commons, Public Domain

竹林七賢的身分，對他是否有幫助呢？根據《晉書》的說法，王戎直到父親過世時，才開始出名。他的父親王渾，後來擔當涼州刺史，在任內過世，一些以前被王渾照顧過的官員紛紛來送百萬禮金，全部被王戎拒絕了。

不過這件事還滿奧妙的啦，就《三國志》來看，曹叡死後，涼州應該就失控了。騷擾涼州斷開曹魏控制，就是費禕姜維的基本戰略。魏朝正始年間之後的涼州刺史，王渾看起來還滿獨家的。當然，也許王渾就是蜀漢騷擾戰術下的犧牲者。

大體來說，王戎出名的時間，跟嵇康阮籍入宮當官的時間，會滿接近的。而最重視王戎的，則是太原王氏的王渾之子：王濟。王濟認為，王戎是完全不輸給張華、裴楷等人的新一代青年才俊。……「裴王」這詞聽過沒有？兩晉的頂級世家大族，互相吹捧吹捧。張華才是真正的奇男子好嗎？

這段期間，王戎沒有官職，就是跟著阮籍不斷刷自己的名聲。據說鍾會伐蜀之前，也來拜訪過王戎，王戎跟他說：「成功不難，保住成果才困難。」鍾會死了、阮籍死了、嵇康死了，王戎的時代，才真正展開。

司馬昭對於處死嵇康頗有悔意，對這些竹林派人更是友好。王戎當上了相國掾，開始正式進行他的政治歷練，但其實馬上就改朝換代了。王戎很快成為司馬炎的散騎常侍（皇帝特別助理），接著外派河東太守，轉荊州刺史。眼看兩漢歷練模組將滿，馬上就可以回朝擔任兩千石高官的時候，王戎被檢舉派人私修園林宅邸，罪應免官。

司馬炎讓他可抵罪，轉任豫州刺史，加建威將軍。是的，這個竹林七賢老么王戎，就是六道伐吳，負責攻打東吳陪都武昌的建威將軍。輕描淡寫的歷練，匆匆竟已15年。

我們也輕描淡寫的解析一下：羊祜伐吳派，跟竹林道派不是一夥的。山濤就被羊祜的周邊派系鬥到翻車，而我們的老么王戎，也曾經參與過西陵之役，犯了大錯。當時，羊祜本欲按軍法處斬王戎，導致雙方結下了樑子。事實上，泰山羊氏大族，瑯琊王氏根本是隔壁大戶，雙方是像曹家與夏侯家，世代姻親的關係。

王戎的從弟王衍，同時也是羊祜的從甥，但羊祜對王衍也好，王戎也罷，那是沒有在客氣的。後來這兩王位至三公，就把已逝的羊祜拉下神壇，那是後話了。現在的問題是，王戎憑什麼加入羊祜所規劃的伐吳大計？後來有很多人評論，王戎這個人沒有節義，不是沒道理的。

另外一個要注意的點就是，王戎跟司馬炎的交情相當不錯。王戎雖曾參加西陵之戰，但當時的荊州刺史不是他，河東太守也不可能支援到荊州去。就現有記錄來看，也就是說直到泰始八年，王戎可能都還是司馬炎的散騎，以禁軍的身分支援車騎將軍羊祜。有那個膽子違抗羊祜的命令，也不是不能理解了。