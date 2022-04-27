【戲劇】布萊希特《勇氣母親和她的孩子們》：如何，才能讓和平的果陀降臨？

「戰爭不過是做買賣，不用乳酪，卻用子彈。」

這詩句，是布萊希特（Brecht）在劇作《勇氣母親和她的孩子們》裡膾炙人口的名言；借古諷今，簡潔有力點出戰爭對戰爭販子而言，是天上掉下來的財富。這在歷史上如此；在軍工複合體與資本緊密結合的當代，就更自不待言了。

但，就劇本的文脈而言，在這完全以敘事劇場的表現方式，讓劇中主角——勇氣母親，以「疏離效果」的史詩唱頌作為表現的章節中，作者在劇本中安排了一席話是：「我不許你們咒罵戰爭。有人說戰爭是消滅弱者的，弱者就在和平中也要完蛋的。」

這是典型的辯證性劇場的書寫，運用進行中的矛盾狀態，展現話語背後潛藏的相關戰爭與交易關係，如何從一位以戰爭作為生存手段的母親出發，提問著我們如何思索：戰爭永不止息的罪惡與災難。

雖說，劇中的勇氣母親，因貪取戰爭的交易，顯得不是和平使者或反戰個體；然而，這恰是深度的反諷。因為她所代表的底層人物，即便和平時期也備受欺凌而民不聊生，只能靠戰爭混口飯吃。

可以說，「反戰」這件事對於布萊希特而言，並非廉價可得的，甚至會讓受苦的人，無論在戰時或和平時，都陷入巨大陷阱中。簡言之，是以交叉錯線的方式，逼問著死亡與生存的迫在眉睫。

所以，「反戰」便該追究戰爭因何而起，而非僅僅是厲聲譴責戰爭；更該因為這樣的追究，深入看見受戰爭之害的人民，如何免於炮彈無情的摧毀與傷亡。否則，和平方案永無抵臨的希望。

這在歷史上如此，於今，只有更為血淋淋地鮮明。在俄烏戰事中，普亭（Putin）以地緣政治中陸權政治對抗海權政治的主張，揚棄列寧（Lenin）在蘇維埃革命時代連結烏克蘭工農群眾的思維，形成順理成章的大俄羅斯主權觀，固然，必須將烏克蘭納入俄羅斯民族內部，是彼此衝突發生的遠因；但又有誰能避過「北約」在1990年代冷戰結束後，仍藉西方民主霸權的無限合法性，展開東擴的躍躍欲試呢？否則，為何戰爭會以特殊軍事行動為名，要求烏克蘭中立化，並且在烏東停止納粹化行動呢？

後冷戰年代並未到來，因為，新冷戰早已在白宮的行事曆中。所以勇氣母親又說了：「不管勝利或失敗，我們老百姓總歸要倒霉的。對我們來說，最好是讓政治老停在那裏，不要有甚麼變化。」就當下的國際局勢而言，後冷戰終歸要變化為新冷戰，這恐怕也在勇氣母親的預言中了。

劇場對於戰爭與和平的另類解析，涉及國際現勢的牽動、探索與提問。例如，從民眾的角度出發，如何看清自身在地緣政治的錯縱關係下，探究戰爭為何總是發生在緊張關係下的衝突地帶，而非發生在依靠戰爭壟斷軍工資本霸權的國境內。

戰事爆發，受害的是無辜的平民；恰是因為如此，我們提問：在旁觀與介入之間，戰火如何被止息？與其，單向採取譴責侵略一方；倒不如，追究希望戰火延燒的另一方，如何透過戰爭而獲利。

因此，在媒體無限擴大侵略一方的罪行時；關切受侵略人民的倡議，有無可能對不斷提供高科技武器給被侵略國家，藉以強固戰爭機器運轉的霸權秩序制定者，提出侵略者是從自稱安全體系護衛者身上，複製了侵略不聽從其秩序的國家或地區的事實與案例呢？這才是戰爭發生的緣由與元凶，藉此，才得以找到定罪的原型。

所以，勇氣母親透過他三個兒女，在戰場上的死亡與不幸遭遇，訴說了勇敢誠實與無私的美德，在戰爭發生時，是一點都不管用的；因為，最先被戰爭犧牲的，必然是真相，而不是誇張與偏袒的宣傳機器。

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若說，「反戰」是基於人道，除了受戰爭苦難侵襲的人民之外，最該關切的，莫過於在戰事中被勇氣鼓舞開槍殺害平民，卻在戰事過後深陷心靈創傷的軍人。

越戰時，「美萊村事件」的發生，是典型的案例；美軍在恐怖越共地下化的內心恐懼下，槍殺手無寸鐵的村民，卻被合理化為處決了暗藏槍枝的士兵，從戰場歸來後，戰士變成無法從噩夢中醒來的心理創傷受害群，背負罪惡感於一生。這時，最該追問的，莫過於透過汙名惡魔化敵人的宣傳戰，是如何在戰士心理灌輸殺害無辜百姓的合法動機。

如果，類似的情境，是俄烏戰爭中，因為，平民擁有槍枝，導致平民成了戰士；也可能有亞述營新納粹民軍混身平民家中，導致砲擊槍殺一般烏克蘭民眾的狀況發生；但，這樣情境背景，在被描述之同時，卻也存在作為入侵者的俄軍，無情誤殺無辜民眾的可能性。懷疑，只能有待真相大白。

令人困惑的是：為何莫斯科提出由聯合國組成客觀調查團之際，會招致來自英美的否決，認定殺戮必然是俄軍所為，這也是認知戰的外宣前奏嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭總統澤連斯基在基輔市中心歡迎英國首相強森

無論是何種真相，都回到《勇氣母親》一劇中，相關在戰爭中善惡問題，只有回返誰是獲利階級，誰又是受害階級的思惟上辯證，才能探究和平途徑存在的可行性。

那麼，軍人創傷與無辜百姓受害的悲劇，將透過何種途徑探詢到真相？得以撥開殘酷陰影，並讓內心尋得和平到來的祈願？戰爭陰暗一旦存在，恐怕非只不會短期內畫下句號，將永遠成為隱形戰爭操手，下一步認知作戰的潛伏動機與規劃藍圖。

勇氣母親在戰爭剝奪人民的一切，甚而村庄裡發生吃掉的嬰兒慘劇之時，有一席敘事，從時間的彼岸傳到當下時空，仍未過時。她說：「有些時候，我好似和我的篷車，在地獄裡販賣著瀝青；有時，像是在天堂裡，向漂泊的靈魂招賣乾糧。要是我和剩下來的孩子，找到一處沒砲火襲擊的地方，還真願意過幾年安靜的日子」。