俄羅斯首度承認莫斯科號沈沒事件「27失蹤1死」，仍有家長聯絡不上失蹤的孩子

黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上週沉沒後，俄羅斯國防部今（23）日表示，該起事件中有1人死亡，27人下落不明；這是莫斯科當局首度承認有人罹難。莫斯科當局日前曾聲稱艦上全員都已疏散，但官兵和入伍人員的父母及家屬在社群網站上痛訴孩子下落不明，要求給個交代。

莫斯科國防部：1人罹難，27人下落不明

《中央社》報導，根據俄羅斯新聞機構今晚的消息，俄國國防部聲明表示：「繼4月13日一場大火之後，飛彈巡洋艦莫斯科號因彈藥引爆而嚴重受損。」俄國國防部並表示，有1名軍人罹難，另外27名官兵下落不明，剩下的396人都已疏散。

聲明表示：「俄羅斯國防部正向罹難和失蹤者的親友提供所有必要支持與協助。」聲明還說「絕大多數」簽約軍人都希望能繼續在黑海艦隊船上服役。

《蘋果日報》報導，俄國國防部未公布這名「唯一的」陣亡將士姓名。而俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）在歐洲成立的《新報歐洲》則報導，船上至少40名士兵陣亡。然而《新報》引述1名船上士兵的說法，稱莫斯科號遭3枚飛彈擊中，與美國國防部說法不符；美國國防部稱，擊中莫斯科號的海王星飛彈是2枚。

《中央社》報導，總部位於拉脫維亞的俄語獨立媒體《梅杜扎》（Meduza）日前引述消息人士的說法報導，莫斯科號有37名官兵陣亡，另約100人受傷，具體失蹤人數不明。報導還提到，莫斯科號被擊中時，船上約有500名官兵。

家長找不到失蹤的孩子，克林姆宮拒絕透露細節

《中央社》報導，不過目前仍有部分家屬在社群網站發文或透過獨立媒體發表聲明說，他們聯絡不上在莫斯科號服役的孩子。家長什克雷貝茨（Dmitry Shkrebets）說，他被徵召入伍的兒子葉戈爾（Yegor）原是艦上廚師，如今列為作戰失蹤人員。

《自由時報》報導，什克雷貝茨表示，他雖試著取得進一步資訊，但莫斯科號的艦長以及他的副手現在已與外界失聯。「有關於我們孩子所在位置的疑問，我們需要書面回覆。」

家長們要求當局說明失蹤孩子的下落，但克里姆林宮日前拒絕透露任何傷亡相關細節，僅表示一切必須以國防部的資訊為主，但資訊並不完整。

莫斯科號為何沉沒原因仍不明

莫斯科號是俄羅斯軍力的重要象徵，帶領海軍攻擊烏克蘭，在圍困烏國港口城市馬里烏坡爾（Mariupol）的行動上扮演核心角色。《聯合報》報導，莫斯科號沉沒原因仍有爭議。烏克蘭表示，他們用反艦飛彈擊中莫斯科號，引發莫斯科號起火爆炸。然而俄國國防部表示，爆炸的原因是火災，船艦在拖回港口時因暴風雨而沉沒。

《上報》報導，俄羅斯表示，莫斯科號是在拖曳回港口途中，在海上遇到暴風雨導致沉沒，還說船身意外起火，並未承認是遭到攻擊。推特出現一段影片，顯示莫斯科號船艦著火，當時並不見暴風雨天氣。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範