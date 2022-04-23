張潔平落腳西門町開獨立書店「飛地nowhere」：我不希望這裡變成香港的墓碑

（中央社）台北市西門町又多一處獨立書店，《端傳媒》前總編輯、Matters平台創辦人張潔平，日前接手位在中華路、西本願寺旁巷內的店面，取名為「飛地Nowhere」，今（23）日正式營運。

張潔平接受《中央社》記者訪問時表示，這裡更像是一處小型博物館，有各種大大小小的策展，「我希望它不停地跟讀者對話，希望讀者因此被呼喚出一些熱情，讓他們有非來不可的理由」。

書店以「飛地Nowhere」為名，張潔平解釋：

「不管你的肉身在哪裡，不管你身處哪個主權國家，但你內心都有一種抽離出這片土地的執念，你執著於某個地方。就像許多人可能跟我一樣，不管到哪裡，都會認為自己身處在一個叫做香港的飛地」。 張潔平進一步指出，「我不想讓大家覺得香港是個墓碑，我不想讓這裡變成一個靜態的香港，讓大家只是來緬懷，香港的豐富性跟複雜性，不是一次社會運動的挫敗能夠定義的，我希望香港的活力能在這裡被展現出來。」

「飛地Nowhere」的前身先是「電光影裡書店」，後是「意念書店」，老闆都是香港人，張潔平說，去年底得「意念書店」確定要結束營業，她特別趕在最後一週前去光顧，卻發現現金沒帶夠，還差500元，正要放回兩本書，老闆羅良君跟她說：「沒事，書你先帶走，下次來，再給我錢就可以了」。

張潔平頗為感動，又覺得這家書店收了很可惜，於是打電話向房東打聽店租行情，又問是否有人要接手？聽到房東說有一家美甲店、一家塔羅牌店來問過，張潔平大驚失色，她不希望習慣來這裡看到書店的香港朋友失望，瞬間決定要把書店接下來。

張潔平說，雖然她從未開過任何一家實體的店，但她小時候就非常愛逛書店，幾乎沒有空手從書店離開過。此外，不管是到哪個城市，張潔平只要去旅遊，一定不會放過任何一家獨立書店，「我是一個獨立書店的瘋狂愛好者」。

張潔平說，這家店會有各種展覽的呈現，「我希望用辦展覽跟辦雜誌的方式來開店，書在這裡不會是圖書館式的陳列，而是個展覽，裡面有強烈的訊息要告訴來逛書店的人。」

張潔平說：「我希望即使我庫存有2000本書，但我架上只要擺500本，它的主題會是很強烈的，它要真的跟來的人對話。而不是說這家店在這裡，你想來就來，你不想來就不來，最後撐不下去了，結束了，你在網路上說好可惜啊，就沒了，這對書店而言是不健康的事。」

飛地書店4月17日試營運時就先舉辦了一場小型展覽，展出10名離散在世界各地的香港攝影家的作品，這些照片都在他們各自署名的香港護照上呈現，翻開護照即能欣賞作品，「這個展覽本身就很『飛地』」。正試營運之後，預計在6月舉辦一場以香港粵語歌為主題的展覽，展出潘源良、黃霑、林夕、黃耀明的出版品或唱片，另將邀請近年定居台灣的潘源良舉辦講座。

張潔平出生於江蘇，中山大學經濟系學士，香港大學新聞系碩土，曾任《亞洲週刊》記者、《號外》雜誌副主編，網路新聞平台《端傳媒》總編輯，2018年創辦區塊鏈社群平台「Matters」，2021年移居台灣。

Photo Credit: 中央社 媒體人張潔平18日在紀錄片《時代革命》座談會上擔任主持人，和導演周冠威及資深香港時評家李怡對談。 中央社記者沈朋達攝3月19日

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範