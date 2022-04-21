LINE Bank無懼22.7億虧損年底再增資，目標150萬用戶，再跨足保險、外匯與基金

LINE Bank董事長黃仁埈昨（20）日出席線上記者會表示，目前在台灣已累積110萬名用戶，下半年除補齊「信貸」產品線，也會推出保險、外匯和基金等。針對LINE Bank虧損新台幣22.7億元，他則回應預計今年年底增資，年底目標要達130至150萬用戶的成績。

LINE Bank用戶達110萬，近7成是活躍用戶

眾所周知，LINE Bank是通訊軟體LINE在台灣專注發展純網銀服務的公司，受到數位化浪潮影響，LINE Bank服務不受傳統銀行3點半營運據點關門的時間或地域限制，能夠滿足用戶即時的服務。

目前，LINE Bank股東成員包括台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行、台灣大哥大、渣打國際商業銀行、遠傳電信、聯邦商業銀行等業者。

昨日，LINE Bank線上記者會宣布截至今年3月底為止，全台已逾110萬用戶申辦LINE Bank帳戶；每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，LINE Bank對成績相當滿意。

其實，根據英國埃森哲顧問公司（Accenture）報告指出，英國為刺激金融業創新，透過大規模法規鬆綁擴大業者進入市場，是金融開放程度較高的國家。

就英國而言，傳統銀行的營收已經出現轉移的現象，新進者已占英國全體營收13.6%，且新增的營收有高達三分之一落入了新進業者的口袋。這意味著，長久以往LINE Bank極有可能造成，台灣傳統金融機構的存款基數會快速流失。

LINE Bank董事長黃仁埈表示：「開行短短一年的時間，我們已經觀察到金融服務的使用情形、以及主要使用族群正在變化，受科技賦能、嫻熟數位科技的MZ世代（千禧世代與Ｚ世代），渴望在一個服務入口和平台，用更便利、直覺的方式，實現所有金融生活服務。」

LINE Bank今年存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%

LINE Bank階段性任務達成，榮登業界所有數位帳戶當中成長速度最快的銀行。根據金管會2021年公開的第4季數據，2022年第1季較前1季之存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

LINE的金融服務早在2020年已經開始在亞洲地區陸續展開，截至今年3月底，全球LINE的金融服務累積到570萬用戶。

除了台灣LINE Bank以外，LINE在泰國、印尼推出的金融服務。其中，泰國LINE BK擁有超過430萬用戶。目前，LINE的金融服務也正籌備於日本開展銀行業務。

一年以來，LINE Bank攜手結盟7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、蝦皮購物、foodpanda、Uber Eats、新光三越、屈臣氏、麥當勞，於便利超商、電商網購等，並且全力邀集更多夥伴加入「快點生活圈」。

另外，他也強調未來兩年「信貸產品線」會更加齊備，5月初會推「循環信貸」，今年底前可把信貸產品線補齊。還有申請兼營保代、線上投保的核准，同時基金也在規劃中，最後才是籌備外匯業務。

不過，日前LINE Bank爆出累計虧損達新台幣22.7億元一事。LINE Bank董事長黃仁埈今日表示，今年預計增資並已取得共識股東共識，並且設定年底目標要達130至150萬用戶的成績。

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核稿編輯：翁世航