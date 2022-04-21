台鐵工會5/1集體休假、僅1名司機同意出勤，王國材： 安排高鐵、國道客運、「類火車」替代接駁

（中央社）台鐵工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班。交通部長王國材今 （21）天表示，因應台鐵列車不開，會用高鐵、國道客運及市區公車替代，沒有的區域將開「類火車」，遊覽車或公路客運在每個火車站接駁。

台鐵工會不滿公司化，預計在5月1日以不加班方式集體休假，至少有9成司機員不願意上班，台鐵產業工會也掌握有8成站務員也不會上班。交通部長王國材日前曾表示，22日會宣布交通應變計畫，包括高鐵、國道客運、地方客運、公車等都會扮演一些角色，希望是備而不用。

立法院交通委員會今天排審「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」案，在野黨立委關切連假台鐵列車停駛後，交通部的應變措施。

國民黨立委洪孟楷表示，若台鐵有9成列車開不出來，交通部至今未公布如何應變，民眾無所適從。國民黨立委傅崐萁指出，交通部說要用客運、遊覽車接駁，但這些運具都是行駛在公路上，而東部就是開在台9線上，連假車流量大，等於要讓民眾塞在路上。

列席的王國材表示，目前因應台鐵列車不開，會用高鐵、國道客運、市區公車等替代，高鐵運能夠，而在沒有高鐵及國道客運的地方會開「類火車」，也就是遊覽車或公路客運在每個火車站接駁並照火車路線來走，保證讓旅客有車可以搭；至於是否會造成塞車，他表示，交通疏導是另一個課題，會來規劃。

台鐵5/1恐全面停駛，觀光列車也受影響

根據《蘋果新聞網》掌握，台鐵最新統計截至昨（20）日止，台鐵機班司機員應出勤總人數應為1158人，確定出勤從45人銳減為僅剩1人，僅左營機務分段1名司機員同意出勤，其餘全台司機員全表態不加班不出勤，讓台鐵全台僅剩1名司機員可開車。

《中央社》報導，台鐵評估即使連與旅遊業者簽約的觀光列車在內，包括易遊網營運的「環島之星」，雄獅旅遊取得經營權的「鳴日號」、「藍皮解憂號」，只要沒有駕駛，列車就開不出去。因觀光列車是台鐵與旅遊業者簽訂合約，若因缺駕駛讓列車無法上路，台鐵會面臨賠償問題。

行政院發言人羅秉成也於今日行政院會後記者會說，因台鐵改革造成國人交通不便，行政院表示歉意。

羅秉成表示，交通部要盡最大努力與工會再行討論、協調，看看使否能夠取消不加班行動。行政院長蘇貞昌特別指示交通部長王國材，如果5月1日不加班情形還是存在，影響到運量的話，相關的疏運計畫也要落實。

台鐵公司化條例草案初審通過，關鍵條文將交由黨團協商

根據《中央社》，立法院交通委員會今日通過表決，初審通過台鐵公司化條例草案，然而委員針對台鐵工會在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，均未獲得共識。

國民黨立委洪孟楷、傅崐萁、陳雪生、陳以信，以及時代力量立委陳椒華等人都認為，未達成共識的條文應待交通委員會再行討論再送院會。

不過草案最終經委員會多數決同意，未來將由立法院會進行討論，討論前須交由黨團協商。

對此台鐵工會理事長陳世杰向《自由時報》表示，現在政府做法就是沒有要跟工會談，草案什麼時候會通過也不知道，送朝野協商對工會一點意義都沒有；目前勞動節不加班行動都照常，勞動節過後就會開始收集後續端午、中秋、國慶日不加班聲明。

應對5/1不加班運動，民眾如何因應？

台鐵發布公告指出，凡購買車票的日期介於111年4月30日至5月2日期間者，自昨（20）日起至一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票（含去回程車票），免收取退票手續費。

針對已辦理退票並扣收手續費者，可以憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費；於網路退票取消付款者，將於售票系統批次辦理退還手續費。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航