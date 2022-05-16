傳國民黨鎖定徐世榮參選苗栗縣長，議長鍾東錦嚴正否認「強姦殺人」傳聞：只有通姦和劃傷同學

民進黨已於4月27日中執會通過，決定提名行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人，時代力量也確定提名苗栗縣議員宋國鼎參選縣長，而具有基本盤和延續執政憂失的國民黨目前則傳出有意提名苗栗立委徐世榮參選；對此，日前已宣布要投入選戰的苗栗縣議會議長鍾東錦今（16）日早上召開記者會表示，國民黨中央應該秉持公正公開的原則來提名最強人選，最近有人抹黑他有殺人、強姦和黑道等過去，他也要嚴正否認澄清，並強調自己是在不小心持刀誤傷了朋友，以及不知情狀況下通姦，絕非外界謠傳的那樣。

國民黨有意提名徐世榮

（中央社）國民黨備戰年底縣市長選戰，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭本週2度到苗栗了解地方選情，徵詢藍營地方意見領袖看法，尋找合適縣長參選人，最終鎖定立委徐志榮，代表國民黨角逐苗栗縣長。

民進黨已於4月27日中執會通過，決定提名行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人。徐定禎此前受訪時說，總統蔡英文執政讓人民有感，對地方選舉很有助益，有心信能翻轉苗栗，這次一定要拚勝選。

國民黨布局年底縣市長選戰，目前已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、屏東縣等8縣市，至於尚未完成提名的14縣市，黨內人士說，桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等地，仍在協調與徵詢地方意見，其餘縣市基本上沒有太大問題。

根據地方人士透露，朱立倫本週積極布局苗栗縣長人選，10日、11日都到苗栗與縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻等藍營地方意見領袖會面，聽取意見，展現積極徵詢、協調態度，盼能在苗栗提出最適合人選。

地方人士分析，苗栗縣議會議長鍾東錦表態最早、最為積極，同時與地方議員有著良好關係，但在黨中央深入了解地方後，發現聲量與支持度還是有所落差，因此仍希望鍾東錦能繼續擔任議長。

地方人士說，前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘也有意參選，而謝福弘雖獲地方派系力挺，並努力跑基層，但仍欠缺知名度。

地方人士指出，黨中央思考邏輯是，謝福弘這段時間若民調未能進一步成長，就只能徵召地方民調最高的徐志榮，穩定苗栗盤勢；但亦有消息稱，黨中央一直以來都鎖定徐志榮參選苗栗縣長，因此最終不排除會強力徵召。

苗栗縣議長鍾東錦：我支持度最高，有人抹黑強姦絕無此事

鍾東錦今16日上午在國民黨苗栗縣黨部召開「向鄉親報告」記者會表示，近期接獲國民黨中央轉知，接獲疑似敵方陣營以及有心人士的消息指稱他有強姦、殺人等前科，他第一時間跟大多數的鄉親一樣感到錯愕、灰心、無法理解。鍾也強調這指控絕非事實，將持續走自己的道路，與苗栗鄉親站在一起。

綜合《蘋果日報》和《ETtoday》報導，鍾東錦說明，稱他涉及「殺人」，是在他年少氣盛時，曾與朋友飲酒後起衝突，兩個人打架過程中他是為了自保劃破對方肚皮，朋友因此縫了好幾針，事後他向對方道歉並取得諒解，直到現在與當事人家屬仍是好朋友。他也解釋，自己20幾歲時對愛情懵懂，曾交往一名女友，不知道對方已婚，誤陷妨害家庭案，但與「強姦」定義，相差十萬八千里。

鍾東錦說，自己年輕為了朋友間情誼曾經走錯道路，但絕非謠傳的「黑道」、更從未涉入「幫派組織」，他曾因少不更事留了案底，不過隨著年紀增長成熟，也一直在努力回饋社會、讓自己成為更好的人，如果有心人為了選舉要用這種抹黑、誣陷的方式來汙衊他，他不會因為遭到抹黑、打壓而退縮，為了捍衛個人名譽與苗栗縣政發展，他更必須挺身而出。

鍾東錦也強調，黨中央不應聽信謠言，堅持對內改革、對外團結的態度，尊重苗栗鄉親，用公正公平的方式推舉最具民意基礎、最強的縣長候選人。3月和4月分別由不同單位進行兩次民調，都顯示他的民調不但是黨內第一，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來。

鍾也表示，他曾多次徵詢徐志榮，但徐立委非常客氣，並未明確表示意見，前農田水利署苗栗管理處長謝福弘也表示尊重黨內機制。所謂「兄弟登山各自努力」，不過，大家都有所共識，那就是「藍軍必須要團結」，避免造成對方不愉快，進行良性競爭。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航