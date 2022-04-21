香港晚報：曾參與多宗反修例案件，韋智達律師行擬6月停業

1）韋智達律師行擬6月停業

律師會今（21）日向會員發通告，表示收到韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors）發出「擬停止執業的通知書」，打算於今年6月3日停止執業。通告未有說明律師行擬停業的原因。

韋智達律師行在反修例事件期間接辦多宗相關案件，包括報稱遭警員輪姦的「少女X」案件、遭警察射盲眼睛的印尼女記者入稟要求公開涉事警員身份等。

韋智達律師行合夥人韋智達（Vidler Michael John），被視為人權律師，曾代表黃之鋒、朱凱廸及曾健超等處理涉及社會運動的案件。此外，律師行亦曾協助性小眾處理司法覆核案。

2019年，韋智達律師行參與多宗與反送中相關案件後，親中報系曾刊報導，強調律師行是「美國國際事務民主研究所」的法律代表，指控研究所「操控泛暴派」，韋智達則形容是「泛暴派的御用律師」。

2）餐廳董事涉助犯逃走脫罪

2019年11月「和你shop」示威，37歲餐廳董事韋穎恆被指控在又一城襲警、助一名女子逃離警員羈押。

區域法院暫委法官許肇強指，雖認同控方質疑被告提出的不在場證據，但當日多名警員在混亂的情況下，對襲警的「白衣男」僅有數秒觀察，涉案閉路電視又無法清晰拍到對方的外貌及車輛車牌，未能確證被告就是該「白衣男」，基於疑點利益歸於被告，裁定被告4項襲警及一項搶犯罪皆不成立。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2019年11月「和你shop」示威當日圖片。

3）M+博物館隱喻六四作品下架

M+博物館今日在疫情緩和下重開，但《明報》發現曾捲入政治爭議的希克展廳內，最少三件展品遭撤換，包括隱喻六四事件受傷學生的王興偉《新北京》。至於內地異見藝術家艾未未的《洗白》及《長安街》則未受影響。

M+回應，指會按展品狀況及修復需要而定期輪換展品，所有展覽均以藝術角度策展，並遵守相關法律和規例。而新任M+董事局主席陳智思今早參觀後說，留意到作品更新，但自己沒有參與作品揀選，相關工作由專業策展人團隊負責，強調所有藏品不會有法律風險。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

4）外交部指YouTube停李家超頻道是無理

行政長官候選人李家超的YouTube頻道因美國制裁被終止運作。中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，美國有關公司以遵守制裁為藉口，擔當美國政府干涉別國內政的政治工具，指這是完全錯誤的、無理的，中方對此堅決反對。

汪文斌又稱，這一行徑再次暴露了美方為政治目的，不惜破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡空間公平公正秩序的虛偽雙標，以及打着各種旗號干預香港事務，干擾破壞香港第六任行政長官選舉的險惡用心。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 行政長官候選人李家超

不過，對於YouTube的舉動可能觸犯內地的《反制裁法》，身兼李家超競選辦主席團成員的行政會議召集人陳智思認為，頻道被終止運作屬於單一事件，政府無需要採取反制裁措施。陳智思指李家超的YouTube頻道被封不影響選舉，選舉工程亦有其他方法可以做到，事件擴大不會對任何人有好處。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex