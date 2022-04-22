他的AirPods被俄軍偷走，烏克蘭男子用「尋找」功能追蹤到俄羅斯軍隊位置

俄羅斯入侵烏克蘭已達8週，一名烏克蘭男子的公寓被俄軍洗劫一空，包括蘋果（Apple）的無線藍芽耳機Airpods。就像每一個掉了Airpods的失主一樣，他想知道自己的耳機被帶到哪裡，卻在 使用「尋找」功能時，意外發現俄羅斯軍隊的動向。

塞梅內茨（Vitaliy Semenets）本來住在烏克蘭首都基輔附近的霍斯托梅（Hostomel），在俄羅斯軍隊試圖佔領基輔時，他和家人逃到烏克蘭西部 的穆卡切沃（ Mukachevo），他說留在 城裡的鄰居給他傳了一則影片，顯示他的公寓被俄軍洗劫一空。

經過6週的戰鬥未能佔領首都，俄軍4月開始撤離， 塞梅內茨後來也回到了霍斯托梅 的家。他想到用Apple「尋找」的功能來追蹤遭竊的耳機， 發現他的Airpods最近一次被使用的地點位於俄羅斯，在與烏克蘭東部接壤的別爾哥羅德州（Belgorod）。

「多虧了科技，我知道我的Airpods現在去了那裡」，塞梅內茨說這樣的追蹤讓他很訝異， 他的AirPods 位置反映了他聽到關於俄羅斯軍隊調動的消息， 烏克蘭總統澤連斯基週一證實，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部與俄羅斯接壤的頓巴斯地區展開新的攻勢。

塞梅內茨也將這樣的追蹤上傳到Instagram，很快就獲得超過2.9萬個讚，還有人留言說：「@apple請給他換一副新的Airpods。」

Stolen AirPods give away Russian retreat positions



“…Vitaliy Semenets used the “Find my” feature available on Apple products to follow the progress of the stolen Airpod via Bluetooth technology…”https://t.co/JYDYvYjGX1 — David Burton ⭐️⭐️ (@DavidBurton1971) April 19, 2022

俄羅斯軍隊缺乏紀律、趁火打劫的行為屢見不鮮， 烏克蘭安全部門截獲一通電話指出，一名俄羅斯士兵從一位親戚那裡得到了一份「購物清單」，他們想要一台筆記本電腦、運動鞋和衣服。根據另一則洩漏的監視器畫面，俄羅斯軍隊在白羅斯的一家郵局打包洗衣機、筆記本電腦和電動滑板車，準備寄回俄羅斯。據稱，16名俄羅斯士兵總共要寄出2噸重的貨物。

之前也有報導指出，俄羅斯軍隊從烏克蘭人家中掠奪貴重物品，包括手機，結果遭到竊聽反而曝光行蹤。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元