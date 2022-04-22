2022/04/22,
歐洲

他的AirPods被俄軍偷走，烏克蘭男子用「尋找」功能追蹤到俄羅斯軍隊位置

他的AirPods被俄軍偷走，烏克蘭男子用「尋找」功能追蹤到俄羅斯軍隊位置
示意圖，非新聞當事人。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏克蘭人塞梅內茨透過蘋果手機的追蹤功能，找到他遭竊的AirPods，所在位置剛好映證他聽到關於俄羅斯軍隊調動的消息。

俄羅斯入侵烏克蘭已達8週，一名烏克蘭男子的公寓被俄軍洗劫一空，包括蘋果（Apple）的無線藍芽耳機Airpods。就像每一個掉了Airpods的失主一樣，他想知道自己的耳機被帶到哪裡，卻在使用「尋找」功能時，意外發現俄羅斯軍隊的動向。

塞梅內茨（Vitaliy Semenets）本來住在烏克蘭首都基輔附近的霍斯托梅（Hostomel），在俄羅斯軍隊試圖佔領基輔時，他和家人逃到烏克蘭西部的穆卡切沃（Mukachevo），他說留在城裡的鄰居給他傳了一則影片，顯示他的公寓被俄軍洗劫一空。

經過6週的戰鬥未能佔領首都，俄軍4月開始撤離，塞梅內茨後來也回到了霍斯托梅的家。他想到用Apple「尋找」的功能來追蹤遭竊的耳機，發現他的Airpods最近一次被使用的地點位於俄羅斯，在與烏克蘭東部接壤的別爾哥羅德州（Belgorod）。

「多虧了科技，我知道我的Airpods現在去了那裡」，塞梅內茨說這樣的追蹤讓他很訝異，他的AirPods 位置反映了他聽到關於俄羅斯軍隊調動的消息，烏克蘭總統澤連斯基週一證實，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部與俄羅斯接壤的頓巴斯地區展開新的攻勢。

塞梅內茨也將這樣的追蹤上傳到Instagram，很快就獲得超過2.9萬個讚，還有人留言說：「@apple請給他換一副新的Airpods。」

俄羅斯軍隊缺乏紀律、趁火打劫的行為屢見不鮮，烏克蘭安全部門截獲一通電話指出，一名俄羅斯士兵從一位親戚那裡得到了一份「購物清單」，他們想要一台筆記本電腦、運動鞋和衣服。根據另一則洩漏的監視器畫面，俄羅斯軍隊在白羅斯的一家郵局打包洗衣機、筆記本電腦和電動滑板車，準備寄回俄羅斯。據稱，16名俄羅斯士兵總共要寄出2噸重的貨物。

之前也有報導指出，俄羅斯軍隊從烏克蘭人家中掠奪貴重物品，包括手機，結果遭到竊聽反而曝光行蹤。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。